Koenigsegg Gemera "rẻ" bất ngờ, chỉ hơn 80 tỷ đồng tại Thái Lan

Sau gần 5 ngày có mặt tại Thái Lan, chiếc siêu xe 4 chỗ ngồi "bằng xương bằng thịt" Koenigsegg Gemera 2021 mới đã được vén màn với các đại gia tại xứ chùa vàng, cụ thể là ở một khách sạn 5 sao nằm giữa thủ đô Bangkok. Chỉ có 300 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới với giá xe Koenigsegg Gemera khởi điểm khoảng 1,7 triệu đô la (tương đương 39 tỷ đồng). Nếu lăn bánh tại Thái Lan, giới mê xe dự đoán siêu xe 4 chỗ ngồi Koenigsegg Gemera sẽ có giá không dưới 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, không như giới mê xe đồn đoán giá xe Koenigsegg Gemera khi đến Thái Lan sẽ hơn 12 con số, mức giá của đại lý Koenigsegg nước này đưa ra thậm chí rẻ hơn so với giá bán những chiếc hypercar đang có mặt ở đây như Porsche 918 Spyder, Ferrari LaFerrari hay Ferrari LaFerrari Aperta... Cụ thể, các đại gia Thái Lan chỉ cần phải bỏ ra số tiền 111 triệu Baht, tương đương 82 tỷ đồng là đã có thể sở hữu siêu xe 4 chỗ ngồi được cho nhanh nhất thế giới hiện nay là Koenigsegg Gemera. Như vậy, siêu xe Koenigsegg Gemera có giá bán tại Thái Lan cực tốt, thậm chí "rẻ" bất ngờ so với những siêu xe khác đang chịu thuế. Chẳng hạn, một số siêu xe thương mại của Lamborghini, Ferrari hay McLaren đang có giá bán gấp 3 lần mức giá xuất xưởng khi đặt chân đến Thái Lan. Còn siêu xe Koenigsegg Gemera chỉ có giá "đội lên" 2,1 lần so với giá bán Koenigsegg Gemera mà hãng siêu xe Thuỵ Điển đưa ra. Với giá xe Koenigsegg Gemera rẻ hơn, không có lý do gì mà đại gia Thái Lan không nằm trong số 300 khách hàng sở hữu siêu xe 4 chỗ ngồi đầu tiên của hãng Koenigsegg. Rõ ràng là việc có đại lý chính hãng đã giúp cho các nhà giàu ở Thái vừa hưởng mức giá bán Koenigsegg Gemera rất tốt và thậm chí là dễ dàng có suất mua xe chính thức, không thông qua trung gian nhằm giúp các đại gia nước này tiết kiệm khá nhiều. Siêu xe 4 chỗ ngồi Koenigsegg Gemera mới ra mắt tại Thái Lan có thể làn lần đầu tiên đặt chân đến các đất nước ở Đông Nam Á, hay có thể là cả châu Á. Vào đầu tháng 3 năm nay, hãng siêu xe Thuỵ Điển đã giới thiệu mẫu xe hoàn toàn mới trong gia đình của mình với tên gọi Koenigsegg Gemera. Đây cũng chính là chiếc xe Koenigsegg đầu tiên trên thế giới có nội thất 4 chỗ ngồi. Hiện một số quốc gia trên thế giới đã có dịp nhìn ngắm siêu phẩm Koenigsegg Gemera ngoài đời thực. Được trang bị nội thất 4 chỗ ngồi, Koenigsegg Gemera nghe có vẻ là siêu xe phù hợp với gia đình nhưng lại sở hữu công suất tối đa 1.677 mã lực và mô-men xoắn cực đại 3.500 Nm. Những con số này rất khủng khiếp cho các siêu xe.

Động cơ 3 xi-lanh trên Koenigsegg Gemera có tên Tiny Friendly Giant (TFG) với dung tích 2.0 lít được áp dụng công nghệ Freevalve không trục cam, 2 bộ tăng áp và hệ thống bôi trơn độc lập. Chỉ nặng 70 kg, động cơ TFG có thể chạy bằng nhiều loại nhiên liệu và tạo ra công suất tối đa 590 mã lực tại tua máy 7.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 600 Nm tại dải tua máy từ 2.000 - 7.000 vòng/phút. Chưa hết, trên cầu sau của Koenigsegg Gemera, ở mỗi bánh đều có 1 mô-tơ điện với công suất tối đa 493 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Khi tất cả kết hợp với nhau sẽ tạo ra sức mạnh lên đến 1.677 mã lực (1,27 MW) và mô-men xoắn cực đại 3.500 Nm. Nằm bên dưới hàng ghế trước của xe là cụm pin 16,6 kWh và 800 V.

Với sức mạnh khủng khiếp kể trên, Koenigsegg Gemera có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 1,9 giây và đạt vận tốc tối đa 400 km/h. Nếu chỉ dùng riêng mô-tơ điện, xe có thể chạy hết quãng đường 50 km. Con số này sẽ tăng lên 950 km với động cơ đốt trong của xe. Nói cách khác, Koenigsegg Gemera sẽ có phạm vi hoạt động tổng cộng khi được đổ đầy xăng và sạc đầy pin là 1.000 km. Theo một nguồn tin, siêu phẩm này đã được đại gia Việt đặt mua từ Al Ain Class Motors - đại lý siêu xe danh tiếng tại Dubai. Nếu có mặt tại Việt Nam, Koenigsegg Gemera sẽ gia nhập nhóm hypercar với Bugatti Veyron, Pagani Huayra và McLaren Senna... Video: Chi tiết siêu xe Koenigsegg Gemera 4 chỗ ngồi đầu tiên.

