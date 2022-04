Kia Sportage 2022 sắp Việt Nam, giá ngang ngửa Hyundai Tucson?

Trong sự kiện ra mắt Carnival thế hệ mới vào tháng 10 năm ngoái, đại diện nhà phân phối THACO đã gây bất ngờ khi công bố kế hoạch bán hàng loạt mẫu xe Kia mới tại Việt Nam trong năm 2022. Một trong số đó có mẫu SUV cỡ C - Kia Sportage 2022 mới. Đến nay, các đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc dành cho Kia Sportage 2022. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu SUV Kia Sportage 2022 cỡ C này có thể sẽ ra mắt Việt Nam ngay trong tháng sau. Thế nhưng, thời gian giao xe cho khách hàng dự kiến là tháng 6/2022. Hiện giá bán của Kia Sportage 2022 tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, nhân viên tư vấn bán hàng cho biết Kia Sportage 2022 sẽ có giá ngang ngửa với Hyundai Tucson. Như vậy, mẫu xe này dự kiến sẽ có giá dao động trong khoảng từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng. Theo công bố của THACO, Kia Sportage 2022 tại Việt Nam sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng Smartstream 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, mô-tơ điện 59 mã lực, cụm pin lithium-ion polymer 1,49 kWh và hộp số tự động 6 cấp. Nhờ đó, xe sở hữu công suất tổng cộng 230 mã lực và mô-men xoắn cực đại 349 Nm. Với sức mạnh kể trên, Kia Sportage 2022 vượt trội đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Không chỉ mạnh mẽ, mẫu SUV cỡ C này còn tiết kiệm xăng với mức tiêu thụ trung bình chỉ 5,9 lít/100 km. Ngoài động cơ tiết kiệm xăng, Kia Sportage 2022 còn sở hữu thiết kế ngoại thất táo bạo. Chính thức ra mắt vào hồi tháng 7 năm ngoái, mẫu xe này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United mới của hãng Kia, tương tự ô tô điện EV6. Hiện chưa có thông tin về trang bị của Kia Sportage 2022 tại Việt Nam. Trong khi đó, ở thị trường Hàn Quốc, Kia Sportage Hybrid 2022 có những trang bị ngoại thất đáng chú ý như đèn pha LED, tính năng hỗ trợ đèn pha, kính lái cách âm, baga nóc, vành 18 inch, tay nắm cửa cảm ứng bên ngoài xe và cửa cốp chỉnh điện. Thêm vào đó là những trang bị an toàn như hệ thống hỗ trợ tránh va chạm trước tích hợp tính năng phát hiện người đi bộ/ô tô khác/xe đạp, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo khoảng cách đỗ xe phía trước, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía sau, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị và hỗ trợ lái xe trên cao tốc. Ngoài Sportage, THACO còn giới thiệu những mẫu xe Kia mới khác tại Việt Nam trong năm nay như EV6, Telluride và Sorento PHEV. Video: Giới thiệu Kia Sportage 2022 thế hệ mới.

