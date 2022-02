Kia Sportage 2022 có thêm bản PHEV siêu tiết kiệm nhiên liệu

Hãng xe Hàn sẽ cung cấp Kia Sportage PHEV 2022 mới với hai phiên bản: X-Line và X-Line Prestige. Cả hai đều có cản trước và cản sau độc đáo nhờ đường viền chrome satin. Những phiên bản này cũng được trang bị gương, giá nóc và cửa sổ bao quanh đen bóng. Bánh xe hợp kim màu đen 19 inch cũng là tiêu chuẩn. Đương nhiên, ngoại hình xe crossover Kia Sportage PHEV nói chung vẫn sở hữu thiết kế mới mẻ của Sportage. Đó là lưới tản nhiệt màu đen kết hợp với cụm đèn pha nổi bật với dải đèn LED chiếu sáng ban ngày hình boomerang bao quanh nó. Lưới tản nhiệt cỡ lớn của xe với các đường vân mở rộng qua 2 bên thân xe tạo cảm giác bề thế. Nhấn mạnh phần đầu nữa là viền màu bạc quanh đèn sương mù ở cản trước. Phía sau xe là một đường vai mạnh mẽ và một cánh lướt gió trên mái tinh tế. Đèn hậu hình chữ C ngược, kéo dài ngang đuôi góp phần tôn lên thiết kế sau xe và logo KIA kiểu mới. Cản sau hầm hố với đường nét nam tính, góc cạnh. Bên trong nội thất, Kia Sportage 2022 cũng giới thiệu thiết kế kiểu mới. Nổi bật là màn hình cong kết hợp giữa cụm đồng hồ và màn hình thông tin giải trí. Ngay cả các khe hút gió cũng được thiết kế để làm nổi bật bảng điều khiển. Ngoài màn hình, một trong những thay đổi lớn nhất là cần số dạng núm xoay. Sportage PHEV cũng được trang bị các tính năng an toàn và một số Hệ thống Hỗ trợ Người lái Nâng cao (Advanced Driver Assistance Systems). Các tính năng an toàn tiêu chuẩn bao gồm cảnh báo sự chú ý của người lái (driver attention warning), đèn pha LED với hỗ trợ chiếu sáng cao (LED headlights with high-beam assist),... Ngoài ra còn có hệ thống hỗ trợ theo làn và giữ làn đường ( lane following and lane-keep assists), tránh va chạm phía trước (forward collision avoidance), cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau (rear cross-traffic alert) và các tính năng khác... X-Line Prestige sẽ có thêm tính năng kiểm soát hành trình thông minh, cảnh báo đỗ xe phía sau và phía trước, và màn hình quan sát điểm mù. Kia cũng cung cấp màn hình 360 độ, đồng thời trang bị hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon cho bản X-Line Prestige. Cung cấp sức mạnh cho Sportage PHEV là động cơ 4 xi-lanh tăng áp 1.6 L sản sinh công suất 177 mã lực (130 kilowatt). Nó kết hợp với một động cơ điện 66,9 kilowatt và pin lithium-polymer 13,8 kwh. Khi được kết nối với bộ sạc Cấp 2, Sportage có thể sạc đầy pin sau khoảng 2 giờ. Hộp số tự động 6 cấp nằm giữa động cơ và hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn có sẵn trên cả hai phiên bản PHEV này. Kia đang nhắm đến phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện là 32 dặm (51 km). Tuy nhiên, thông số chính xác về tầm hoạt động của xe sẽ được các cơ quan đánh giá và ghi nhận sau đó. Mức tiêu hao nhiên liệu của Sportage 2022 vào khoảng 3 lít/100km. Kia Sportage PHEV 2022 sẽ được bán vào quý 3 năm nay. Kia cho biết họ sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết về chiếc crossover PHEV này gần với ngày bán ra, như giá bán và mức tiết kiệm nhiên liệu của nó. Tại thị trường Hàn Quốc, phiên bản hybrid của Kia Sportage có giá chỉ tương đương từ 620 triệu đồng. Kia Việt Nam sẽ phân phối thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới của dòng Kia Sportage 2022, thời gian dự kiến phân phối vào khoảng quý II/2022 cùng thời điểm với mẫu xe điện Kia EV6. Ngoài ra, Thaco cũng sẽ phân phối thêm các mẫu xe gầm cao gồm Sorento hybrid, Telluride và xe điện EV6 tại thị trường Việt trong năm sau. Video: Giới thiệu Kia Sportage 2022 phiên bản PHEV.

