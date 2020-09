Kia Sorento 2021 bổ sung gói nâng cấp địa hình tại Mỹ

Được giới thiệu hồi tháng 3, Kia Sorento 2021 mới vừa chính thức ra mắt tại Mỹ. Dự kiến được bán ra vào cuối năm, Sorento 2021 có 5 phiên bản, gồm LX, S, EX, SX và SX-Prestige. Mức giá của các phiên bản này sẽ được công bố ở thời điểm mở bán. Kia Sorento thế hệ thứ 4 được phát triển trên nền tảng N3 của Kia. Nền tảng này cứng hơn 12,5% và nhẹ hơn 5,6% so với nền tảng trước đó. Sorento có các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.810 x 1.900 x 1.695 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.815 mm. So với thế hệ thứ 3, Kia Sorento 2021 được cải thiện 10 mm ở các số đo tổng thể và 35 mm ở chiều dài cơ sở. Khác với vẻ ngoài mềm mại của thế hệ trước, Sorento 2021 có ngoại hình hầm hố, đậm chất SUV. Điểm nhấn của xe là lưới tản nhiệt dạng mũi hổ được làm vuông vức, nối liền với cụm đèn pha LED ở 2 bên. Hệ thống đèn daylight được tạo hình chữ L. Nhìn ngang, chiếc SUV cơ bắp hơn với vòm bánh xe mở rộng kết hợp các đường gân dập nổi. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED đặt dọc, chia 2 phần khá lạ mắt. Cản sau gân guốc, cụm ống xả cỡ lớn giúp đuôi xe Sorento hầm hố như những mẫu SUV cỡ lớn. Kích thước to lớn giúp Sorento 2021 có khoang ca-bin rộng rãi hơn thế hệ trước. Bố cục nội thất của mẫu SUV này đi theo hướng sang trọng nhiều hơn là thể thao, thừa hưởng từ "đàn anh" Kia Telluride. Một danh sách các trang bị đáng chú ý bên trong xe gồm màn hình thông tin giải trí 8 inch (10,25 inch trên bản cao cấp), dàn âm thanh 12 loa của Bose, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giám sát điểm mù. Mẫu SUV còn được trang bị hệ thống điều hòa với các lỗ gió ở hàng ghế sau, 8 cổng USB, sạc điện thoại không dây, mâm xe 17-20 inch. Hãng xe Hàn cũng cung cấp 2 tùy chọn cấu hình nội thất cho Sorento, gồm 6 chỗ (2-2-2) và 7 chỗ (2-3-2). Hàng ghế thứ 2 trên phiên bản 6 chỗ gồm 2 ghế được tách riêng. Ngoài ra, Kia cũng cung cấp gói nâng cấp X-Line cho Sorento tại thị trường Mỹ. Hướng đến off-road, gói X-Line giúp gầm xe cao thêm 25 mm đi kèm những chi tiết hỗ trợ địa hình và baga mui chuyên dụng. Bộ vi sai trung tâm và hệ thống kiểm soát đổ đèo là trang bị tiêu chuẩn của gói X-Line. Tại Mỹ, Sorento 2021 có đến 4 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng GDI 4 xy-lanh 2.5L, sản sinh công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 247 Nm. Tiếp theo là động cơ xăng tăng áp GDI 2.5L 4 xy-lanh sản sinh công suất 281 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm. Còn lại là 2 động cơ hybrid sản sinh công suất lần lượt là 227 mã lực và 261 mã lực. Video: Chi tiết Kia Sorento 2021 thế hệ mới.

