Kia Sonet 2021 bản kỷ niệm 1 năm “cháy hàng". chỉ 327 triệu đồng

Vào hôm 14/10/2021 vừa qua, hãng xe Hàn đã chính thức vén màn phiên bản đặc biệt mới của dòng Kia Sonet Anniversary Edition 2021 mới ở thị trường Ấn Độ. Đây vốn là phiên bản đặc biệt được ra đời nhằm kỷ niệm năm kinh doanh thành công đầu tiên của dòng SUV cỡ B này ở thị trường Ấn Độ. Như thông tin đã đưa, trong 1 năm qua, hãng Kia bán được tổng cộng 100.000 chiếc Sonet cho khách hàng Ấn Độ. Hiện Sonet là mẫu xe bán chạy thứ hai của hãng Kia ở thị trường này, chỉ sau đàn anh Seltos. Do đó, chẳng có lý do gì mà hãng Kia không tung ra phiên bản ăn mừng 1 năm "bán chạy như tôm tươi" của Sonet. Được gọi bằng cái tên Anniversary Edition và ra đời dựa trên bản HTX, phiên bản đặc biệt của Kia Sonet lấy cảm hứng thiết kế từ sừng của loài bò rừng châu Âu Aurochs. Điều này được thể hiện rõ qua nẹp màu bạc trên cản trước và cản sau của mẫu xe SUV Kia Sonet Anniversary Edition. Ngoài ra, Kia Sonet Anniversary Edition còn có những điểm nhấn màu cam Tangerine Orange ở ngoại thất như trên cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, viền trục bánh và ốp trang trí ở cửa xe. Thêm vào đó là logo "Anniversary Edition" trên lưới tản nhiệt và nẹp màu bạc ở sườn xe. Đáng tiếc là những điểm khác biệt của Kia Sonet Anniversary Edition chỉ dừng ở ngoại thất. Trong khi đó, các trang bị còn lại của xe vẫn giống bản HTX như đèn pha LED, cửa sổ trời một mảnh, mở cửa không cần chìa khóa, khởi động máy từ xa, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động và hệ thống kiểm soát hành trình. Những trang bị an toàn khác của xe bao gồm 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực bám đường và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Như vậy, Kia Sonet Anniversary Edition thiếu một số trang bị của bản cao cấp như màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10,25 inch, công nghệ kết nối trong xe, hệ thống âm thanh Bose và hệ thống lọc không khí. Khi mua Kia Sonet Anniversary Edition, khách hàng Ấn Độ có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0L với công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 175 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số sàn không chân côn iMT 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp. Thứ hai là động cơ diesel, dung tích 1.5L, đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Khi kết hợp với hộp số sàn, động cơ này cho công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Hai con số tương ứng khi kết hợp với hộp số tự động là 115 mã lực và 250 Nm. Lượng nhiên liệu tiêu thụ của động cơ xăng là 18,2 km/lít (khoảng 5,49 lít/100 km). Con số tương ứng của động cơ diesel là 19 km/lít (5,26 lít/100 km) nếu đi với hộp số tự động và 24,1 km/lít (4,14 lít/100 km) nếu đi với hộp số sàn. Dự kiến, xe sẽ có số lượng sản xuất giới hạn và bán ra thị trường Ấn Độ cho đến tháng 3 năm sau. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Ấn Độ có thể chọn các màu sơn ngoại thất như đen Aurora Black Pearl, xám Gravity Grey, bạc Silver Steel và trắng Glacier White Pearl. Giá xe Kia Sonet Anniversary Edition tại thị trường Ấn Độ dao động từ 1.079.000 - 1.189.000 Rupee (khoảng 327 - 360 triệu đồng). Video: Chi tiết Kia Sonet Anniversary Edition 2021 mới.

