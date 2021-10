Kia Sedona 2022 tại Việt Nam có giá dự kiến từ 1,1 tỷ đồng?

Theo thông tin từ tư vấn bán hàng của Kia Việt Nam, Kia Sedona 2022 thế hệ mới lắp ráp trong nước có giá bán khởi điểm từ 1,179 – 1,8 tỷ đồng cho phiên bản máy xăng V6 3.5L cao cấp nhất. Trong đó, phiên bản cao cấp “Signature” có giá bán lần lượt: 1,439 tỷ đồng cho bản máy Dầu và bản máy Xăng là 1,800 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là giá bán dự kiến. Giá bán thực tế sau khi ra mắt có thể chênh lệch, nhưng không nhiều. Kia Sedona 2022 tại Việt Nam sẽ được bán ra với nhiều phiên bản khác nhau, với cách đặt tên gọi quen thuộc của Thaco gồm: Luxury, Premium và Signature. Hai lựa chọn động cơ Xăng và Dầu và 2 cấu hình chỗ ngồi gồm 7 chỗ và 8 chỗ (7+1 ghế đa năng). Với mức giá xe Kia Sedona 2022 bán ra dự kiến từ 1,179 – 1,8 tỷ đồng, thế hệ mới này có giá bán cao hơn thế hệ cũ, khởi điểm từ 1,119 – 1,519 tỷ đồng. Mặc dù giá bán tăng so với thế hệ cũ, nhưng vẫn rẻ hơn giá bán của xe nhập guyên chiếc từ Hàn Quốc. Làm so sánh, ở thị trường Thái Lan, Kia Sedona 2021 thế hệ mới, bản máy dầu 2.2L nhập Hàn có giá bán từ 1,63 – 1,87 tỷ đồng. Chính vì thế, Kia Việt Nam lắp ráp dòng Kia Sedona 2022 thế hệ mới trong nước sẽ giúp dòng MPV cỡ lớn này có lợi thế về giá bán dễ tiếp cận, bên cạnh nhiều trang bị “đồ chơi” hấp dẫn. Kia Sedona 2021 thế hệ mới vẫn duy trì 2 lựa chọn động cơ Dầu Smart Stream mới, 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.2L, tăng áp VGT, CRDi VGT, cho công suất tối đa 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 441Nm tại vòng tua từ 1.750 - 2.750 vòng/phút. Bên cạnh động cơ Xăng V6 3.5. Chưa rõ Sedona 2021 tại Việt Nam sẽ sử dụng máy xăng vào. Vì tại thị trường Hàn Quốc, Sedona 2021 có lựa chọn động cơ xăng V6 3.5L MPi công suất (268hp + 332 Nm) và V6 3.5 GDi (290hp + 355 Nm). Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp (8AT). Nhìn chung, nếu Kia Sedona 2021 thế hệ mới có giá bán từ 1,1 – 1,8 tỷ đồngnhư giá bán dự tính vừa được hé lộ. Thì mẫu xe này vẫn mang lợi thế cạnh tranh cao ở giá bán. Nếu so với các mẫu MPV nhập khẩu khác như Toyota Sienna (nhập Mỹ) có giá hơn 4 tỷ đồng, thì Kia Sedona 2021 thế hệ mới có giá bán dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Việc duy trì nhiều phiên bản như thế hệ cũ còn giúp dòng Kia Sedona 2021 thế hệ mới hấp dẫn được nhiều khách hàng với chi phí và mục đích mua xe khác nhau, từ sử dụng chạy dịch vụ, phục vụ gia đình cho đến làm xe đưa đón cao cấp. Video: Kia Sedona/Carnival 2021 sẽ khiến dân Việt “mê tít“.

