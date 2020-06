Kia Sedona 2021 phong cách "sang chảnh" như Lexus lộ diện

Hãng xe Hàn Quốc đã chính thức tung ra những hình ảnh đầu tiên của Sedona thế hệ mới dành cho thị trường Hàn Quốc. Ở thế hệ thứ 4, Kia Sedona 2021 mới không được nhà sản xuất gọi là xe minivan nữa. Thay vào đó, Kia Sedona 2021 được gọi bằng cụm "xe đa dụng cỡ lớn" (Grand Utility Vehicle hay GUV). So với thế hệ cũ, Kia Sedona hoàn toàn mới sở hữu thiết kế ngoại thất ấn tượng hơn nhiều. Nguyên nhân là do hãng Kia đã áp dụng phong cách thiết kế góc cạnh hơn và giống SUV hơn cho mẫu xe này. Những đường bo viền mềm mại và tròn trịa của Kia Sedona thế hệ cũ đã biến mất, nhường chỗ cho thiết kế "cơ bắp" hơn, cộng thêm viền cửa sổ thẳng thớm cùng đường gân dập nổi bật bên sườn. Trên đầu xe, Kia Sedona thế hệ mới vẫn được trang bị lưới tản nhiệt "mũi hổ" nhưng đã được cải tiến. Lưới tản nhiệt này nối liền với cụm đèn pha LED thanh mảnh hơn. Chưa hết, dải đèn LED định vị ban ngày của Kia Sedona 2021 có thiết kế gấp khúc khá bắt mắt còn kéo dài từ đèn pha xuống và ôm lấy hai bên lưới tản nhiệt. Ngoài ra, Kia Sedona 2021 còn được trang bị nắp ca-pô dập gân và cản trước mang thiết kế mạnh mẽ hơn. Tiếp đến là cột A màu đen được dịch về đằng sau, tạo ra nắp ca-pô dài hơn. Nhìn chung, thiết kế đầu xe của mẫu xe này trông gọn gàng và cao cấp hơn trước. Thậm chí, có người còn đánh giá thiết kế đầu xe của Kia Sedona 2021 gợi liên tưởng đến SUV hạng sang Lexus mới hay Range Rover. Nhìn từ bên sườn, có thể thấy Kia Sedona 2021 sở hữu khoảng cách từ đầu xe đến cầu trước ngắn hơn. Thêm vào đó là đường dập gân kéo theo chiều dài của sườn xe, nối từ đèn pha đến đèn hậu. Vì mang phong cách SUV nên Kia Sedona 2021 được trang bị hốc bánh táo bạo hơn, baga nóc nâng lên và gương chiếu hậu nằm trên cửa. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp viền mạ crôm ở cột C - thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu SUV cỡ trung Kia Sorento thế hệ mới. Viền này được thiết kế với họa tiết kim cương và ôm lấy cửa kính sau. Xe được trang bị cụm đèn hậu LED kéo dài theo chiều rộng của đuôi xe với logo nhà sản xuất ở giữa. Tạo hình bên trong cụm đèn hậu tạo sự tương đồng với dải đèn LED định vị ban ngày đằng trước. Bên dưới là cản sau đi kèm tấm ốp gầm màu bạc theo phong cách SUV. Hiện hình ảnh nội thất và thông số kỹ thuật của Kia Sedona thế hệ mới vẫn chưa được công bố. Theo tin đồn, xe sẽ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,5 lít với công suất tối đa 277 mã lực và mô-men xoắn cực đại 421 Nm. Ngoài ra, Kia Sedona 2021 có thể còn có phiên bản hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,6 lít, mô-tơ điện và cụm pin lithium-ion 1,5 kWh, sản sinh công suất 227 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Đi cùng là nhiều trang bị an toàn như: hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện băng ngang, giữ làn đường, cảnh báo sau xe. Dự kiến, xe sẽ bắt đầu được bán ra tại Hàn Quốc vào quý III năm nay. Giá xe Kia Sedona 2021 cũng đang được giữ kín. Vieo: Lộ diện Kia Sedona (Kia Carnival) 2021 mới.

