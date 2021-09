Kia Sedona 2021 chưa bán tại Việt Nam, Thái Lan đã có bản 2022

Tại Thái Lan, Kia Sedona 2022 mới có giá bán lần lượt: Diesel 2.2 Turbo EX (MY2022) 2.144.000 baht (1,459 tỷ đồng); Diesel 2.2 Turbo SXL (MY2022) 2.495.000 baht (1,698 tỷ đồng). So với phiên bản bản 2021, giá xe Kia Sedona 2022 giữ nguyên ở bản tiêu chuẩn, và tăng nhẹ giá bán bản cao cấp từ 2.459.000 – 2.495.000 bath (tăng khoảng 25 triệu đồng). Kia Sedona 2022 tại Thái Lan được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, xe được áp dụng gói bảo hành 5 năm hoặc 150.000km. Thế hệ mới của Sedona được bán ra tại Thái Lan sớm hơn thị trường Việt Nam, nhưng những trang bị trên Sedona 2022 ở Thái rất đáng để chúng ta tham khảo. Xe được đổi logo mới theo nhận diện toàn cầu mới của thương hiệu Kia. Ở phiên bản tiêu chuẩn (2.2 EX), xe được bổ sung thêm hệ thống sạc điện thoại không dây và gạt mưa tự động sử dụng cảm biến mưa. Ở phiên bản cao cấp (2.2 SXL), xe được bổ sung thêm màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số kích thước 12,3 inch mới, tích hợp thêm hệ thống hiển thị điểm mù (BVM) trên màn hình quan sát điểm mù. Bên cạnh các trang bị mới có trên bản tiêu chuẩn. Tại Thái Lan, Kia Sedona 2022 được cung cấp duy nhất một lựa chọn động cơ Dầu Smart Stream mới, 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.2L, tăng áp VGT, CRDi VGT, cho công suất tối đa 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 441Nm tại vòng tua từ 1.750 - 2.750 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp (8AT). Sedona 2022 tại Thái không có lựa chọn động cơ Xăng. Ở thị trường Hàn Quốc, Sedona 2022 có thêm lựa chọn động cơ xăng V6 3.5L MPi công suất (268 mã lực + 332 Nm) và V6 3.5 GDi (290 mã lực + 355 Nm). Kia Sedona thế hệ mới sẽ được đổi tên thành Kia Carnival thế hệ mới tại thị trường Việt. Mẫu xe này đang rục rịch chuẩn bị ra mắt trong thời gian sắp tới. Có thể là trong tháng 10 – 11 năm nay. Trang bị ngoại thất như bản 2021: Mâm hợp kim 18 inch; Cỡ lốp 235/60 R18; Hệ thống phanh; Phanh đĩa phía trước; Phanh đĩa phía sau;Gầm xe & hệ thống treo; Treo kiểu McPherson Strut trước, giảm xóc lò xo đi kèm với thanh ổn định; Lò xo, thiết lập kiểu đa liên kết đi kèm với thanh ổn định; Đèn pha Full-LED; Ngoài ra còn có Hệ thống cân bằng đèn pha điều chỉnh độ cao-thấp tự động; Đèn pha hỗ trợ chiếu sáng góc bên; Đèn LED chạy ban ngày; Đèn sương mù phía trước (LED); Đèn sương mù phía sau; Gương chiếu hậu tích hợp đèn LED báo rẽ; Gương chiếu hậu bên chỉnh và gập điện; Đèn phanh thứ 3 LED; Dải chrome trang trí trên cột C (C-Pillar); Cửa sổ trời cỡ lớn trước sau, đóng mở bằng điện. Nội thất bao gồm: Cabin phối hai tông màu đen nâu; Cửa sổ chỉnh điện, tự động lên xuống; Màn hình hỗ trợ lái hiển thị đa thông tin, màu kích thước 4,2 inch; Cần số núm xoay (Shift by Wire); Vô lăng bọc da, điều chỉnh 2 hướng, lên xuống, có lẫy chuyển số (Paddle Shift); Tấm che nắng ở cửa; Cửa sổ hàng thứ ba có tấm che nắng; Tựa tay và hộc đựng đồ, bảng điều khiển trung tâm; Gương chiếu hậu tự động làm mờ, chống chói... Tương tự như thế hệ cũ, Kia Carnival thế hệ mới sẽ tiếp tục được lắp ráp bởi Kia Việt Nam (THACO) để có lợi thế về giá bán. Được biết, Kia Carnival 2022 được phân phối tại Việt Nam với nhiều phiên bản khác nhau, xe được bán ra với mức giá tự kiến khoảng từ hơn 1,1 tỷ đồng. Hiện tại, nhiều khách hàng Việt đang chờ đợi dòng Kia Carnival thế hệ mới này ra mắt. Tại thị trường Việt, Kia Sedona/Carnival là dòng xe MPV cỡ lớn bán chạy hàng đầu phân khúc, nhờ vào lợi thế lắp ráp nên dòng xe này sở hữu trang bị giá bán hấp dẫn. Tự tin “một mình một chợ” trong khi các đối thủ “chung mâm” như Toyota Sienna hay Honda Odyssey hiện không được phân phối chính hãng. Video: Giới thiệu KIA Carnival 2022 thế hệ mới.

