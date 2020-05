Kia Sedona 2020 bản 11 chỗ trình làng từ 967 triệu đồng

Mẫu xe MPV Kia Grand Carnival 2020 (Kia Sedona 2020 tại Việt Nam) hiện đang được bán tại Malaysia, tuy nhiên xe chỉ có một biến thể duy nhất 2.2D với 11 chỗ ngồi. Giá xe Kia Sedona 2020 phiên bản này bán ra từ 179.888 RM (khoảng 967 triệu đồng). Kia Sedona 2020 mới tại Malaysia chỉ có duy nhất 1 phiên bản. Các biến thể 8 chỗ trước đây là KX và SX đã bị ngừng sản xuất. Biến thể mới trang bị động cơ tăng áp diessel 2,2 lít sản sinh công suất 197 mã lực tại vòng tua 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn 440 Nm tại dải vòng tua 1.750-2.750 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Kia Sedona 2020 mới khổng lồ. Ở bên ngoài, Kia Sedona 2020 có đèn pha halogen, đèn ban ngày LED cùng với đèn sương mù projector. Bên cạnh đó, xe trang bị cặp cửa trượt tự động và đèn hậu LED. Lazăng hợp kim 18 inch màu bạc nằm trong lốp 235/60. Xe có hệ thống treo MacPherson ở phía trước và thiết lập đa liên kết ở phía sau.Kia Sedona bản 11 chỗ ưu thế về không gian. Bên trong, ghế Multiflex bọc vải cho phép người dùng bố trí ghế ngồi đa dạng. Ghế trước bây giờ chỉ có điều chỉnh thủ công chứ không phải tự động như trước. Trong khi đó, hàng ghế thứ 2 và thứ 3 có thể gập 40:20:40. Ghế gập Kia Sedona 2020 cung cấp nhiều kiểu xếp ghế ngồi. Hàng ghế thứ 4 cũng có thể xếp gọn vào sàn khoang hành lý. Dung tích khoang hành lý của Kia Sedona 2020 bình thường là 33 lít, tối đa là 2.335 lít khi tất cả các hàng ghế sau được gập lại. Kia Sedona 2020 bố trí ghế ngồi hợp lý. Mẫu xe 11 chỗ sở hữu thông số chiều dài X chiều rộng X chiều cao lần lượt là 5.115 mm X 1.985 mm X 1.755 mm với chiều dài trục cơ sở đạt 3.060 mm. Kia Sedona 2020 độ phục vụ cao. Kia Sedona 2020 có cụm đồng hồ analog, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động và vô lăng gật gù bọc da. Xe cũng bao gồm kết nối Bluetooth, điều khiển hành trình và nhận dạng giọng nói. Về tính năng thông tin giải trí, Sedona 11 chỗ trang bị màn hình cảm ứng 7 inch có hỗ trợ cho Apple CarPlay và Android Auto. Đi kèm với đó là Bluetooth, USB, MP3, radio cùng 6 loa và hệ thống điều hòa 3 vùng. Camera chiếu hậu là trang bị tiêu chuẩn nhưng không có camera 360 độ. Hành khách có thể sử dụng các tấm che nắng ở hàng ghế thứ 2 và thứ 3. Kia Sedona 2020 còn tích hợp 4 cổng USB cũng như ổ cắm điện cho ghế sau. Về mặt an toàn, mẫu xe 11 chỗ được trang bị hệ thống kiểm soát cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 6 túi khí. Đáng tiếc là xe không có cảnh báo va chạm điểm mù với cảnh báo giao thông phía sau như trước đây. Một nhược điểm khác là mặc dù có 11 chỗ ngồi nhưng Kia Sedona 2020 chỉ thực sự lý tưởng khi chở 8 người (2-2-2-2). Phiên bản trước đây cũng có 8 chỗ ngồi nhưng ghế lớn hơn và thoải mái hơn do có bố trí 2-3-3. Về mặt tích cực, xe hiện có 4 bộ móc ghế Isofix (tiến bộ hơn so với 3 bộ trong cấu hình cũ). Khách hàng có thể lựa chọn 4 màu là Trắng Snow White, Bạc Silky, Đen Aurora và Xám Panthera. Video: Chi tiết Kia Sedona 2020 bản 11 chỗ mới trình làng.

Mẫu xe MPV Kia Grand Carnival 2020 (Kia Sedona 2020 tại Việt Nam) hiện đang được bán tại Malaysia, tuy nhiên xe chỉ có một biến thể duy nhất 2.2D với 11 chỗ ngồi. Giá xe Kia Sedona 2020 phiên bản này bán ra từ 179.888 RM (khoảng 967 triệu đồng). Kia Sedona 2020 mới tại Malaysia chỉ có duy nhất 1 phiên bản. Các biến thể 8 chỗ trước đây là KX và SX đã bị ngừng sản xuất. Biến thể mới trang bị động cơ tăng áp diessel 2,2 lít sản sinh công suất 197 mã lực tại vòng tua 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn 440 Nm tại dải vòng tua 1.750-2.750 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Kia Sedona 2020 mới khổng lồ. Ở bên ngoài, Kia Sedona 2020 có đèn pha halogen, đèn ban ngày LED cùng với đèn sương mù projector. Bên cạnh đó, xe trang bị cặp cửa trượt tự động và đèn hậu LED. Lazăng hợp kim 18 inch màu bạc nằm trong lốp 235/60. Xe có hệ thống treo MacPherson ở phía trước và thiết lập đa liên kết ở phía sau. Kia Sedona bản 11 chỗ ưu thế về không gian. Bên trong, ghế Multiflex bọc vải cho phép người dùng bố trí ghế ngồi đa dạng. Ghế trước bây giờ chỉ có điều chỉnh thủ công chứ không phải tự động như trước. Trong khi đó, hàng ghế thứ 2 và thứ 3 có thể gập 40:20:40. Ghế gập Kia Sedona 2020 cung cấp nhiều kiểu xếp ghế ngồi. Hàng ghế thứ 4 cũng có thể xếp gọn vào sàn khoang hành lý. Dung tích khoang hành lý của Kia Sedona 2020 bình thường là 33 lít, tối đa là 2.335 lít khi tất cả các hàng ghế sau được gập lại. Kia Sedona 2020 bố trí ghế ngồi hợp lý. Mẫu xe 11 chỗ sở hữu thông số chiều dài X chiều rộng X chiều cao lần lượt là 5.115 mm X 1.985 mm X 1.755 mm với chiều dài trục cơ sở đạt 3.060 mm. Kia Sedona 2020 độ phục vụ cao. Kia Sedona 2020 có cụm đồng hồ analog, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động và vô lăng gật gù bọc da. Xe cũng bao gồm kết nối Bluetooth, điều khiển hành trình và nhận dạng giọng nói. Về tính năng thông tin giải trí, Sedona 11 chỗ trang bị màn hình cảm ứng 7 inch có hỗ trợ cho Apple CarPlay và Android Auto. Đi kèm với đó là Bluetooth, USB, MP3, radio cùng 6 loa và hệ thống điều hòa 3 vùng. Camera chiếu hậu là trang bị tiêu chuẩn nhưng không có camera 360 độ. Hành khách có thể sử dụng các tấm che nắng ở hàng ghế thứ 2 và thứ 3. Kia Sedona 2020 còn tích hợp 4 cổng USB cũng như ổ cắm điện cho ghế sau. Về mặt an toàn, mẫu xe 11 chỗ được trang bị hệ thống kiểm soát cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 6 túi khí. Đáng tiếc là xe không có cảnh báo va chạm điểm mù với cảnh báo giao thông phía sau như trước đây. Một nhược điểm khác là mặc dù có 11 chỗ ngồi nhưng Kia Sedona 2020 chỉ thực sự lý tưởng khi chở 8 người (2-2-2-2). Phiên bản trước đây cũng có 8 chỗ ngồi nhưng ghế lớn hơn và thoải mái hơn do có bố trí 2-3-3. Về mặt tích cực, xe hiện có 4 bộ móc ghế Isofix (tiến bộ hơn so với 3 bộ trong cấu hình cũ). Khách hàng có thể lựa chọn 4 màu là Trắng Snow White, Bạc Silky, Đen Aurora và Xám Panthera. Video: Chi tiết Kia Sedona 2020 bản 11 chỗ mới trình làng.