Kia Optima thế hệ mới sẽ lột xác toàn diện ra sao?

Mẫu xe sedan Kia Optima (hay còn gọi là Kia K5) hiện hành thuộc thế hệ thứ 4, có mặt trên thị trường từ 2015. Dự kiến phải tới 2021 thế hệ thứ 5 của Optima mới được trình làng. Dù vậy, một số thông tin về thế hệ tiếp theo của mẫu sedan hạng trung này đã được hé lộ. Theo chuyên trang The Korean Car Blog, tương tự Sonata mới, Optima tiền nhiệm sẽ có hiệu suất ấn tượng hơn và thiết kế lột xác hoàn toàn. Đây là thông tin đáng mừng bởi thế hệ thứ 4 của mẫu xe này được lấy cảm hứng rất nhiều từ thế hệ trước đó nên không có quá nhiều đổi mới ở kiểu dáng. Tạp chí này cho biết mẫu xe Kia Optima 2021 sẽ có phiên bản thể thao GT “đúng nghĩa”. Phiên bản Optima GT hiện nay thực chất chỉ là tên gọi khác của mẫu xe khi cập bến thị trường Đông Nam Á. Còn bản GT-Line cả về diện mạo lẫn sức mạnh cũng không quá vượt trội so với bản tiêu chuẩn. Tờ The Korean Car Blog tin rằng Optima GT 2021 sẽ được trang bị động cơ Theta III 4 xi-lanh 2.5L tăng áp kép giống với Hyundai Sonata N Line ra mắt gần đây, đi kèm với đó là hộp số ly hợp kép 8 cấp và tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Động cơ này sản sinh công suất 275 mã lực, mạnh hơn đáng kể mức 176 mã lực của bản GT-Line hiện nay dùng động cơ Theta II 2.4L kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Các động cơ dung tích 2.0L và 2.4L nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ do một số vấn đề gặp phải trong những năm gần đây. Bản tiêu chuẩn của Optima 2021 có thể sẽ sử dụng động cơ 1.6L cùng hộp số tự động 8 cấp hoặc hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép, có công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 264 Nm. Hiện Kia vẫn chưa có bất cứ xác nhận chính thức nào về các trang bị trên Optima thế hệ thứ 5. Trước mắt, hãng xe Hàn Quốc dự kiến trình làng Optima 2020 tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2019 diễn ra vào tháng 11 tới đây. Video: Chi tiết Kia Optima 2020 thế hệ mới.

