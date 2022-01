Kia Niro 2022 - SUV cỡ C tiết kiệm xăng sẽ bán ở Việt Nam?

Kia Niro thế hệ thứ ba đã chính thức trình làng tại thị trường Hàn Quốc vào hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, mãi đến nay, thông tin chi tiết về Kia Niro 2022 mới được công bố tại một số thị trường, trong đó có Đông Nam Á. Theo đó, mẫu xe SUV Kia Niro 2022 sở hữu kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.420 mm, chiều rộng 1.825 mm, chiều cao 1.545 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. So với thế hệ cũ, mẫu SUV cỡ C này dài hơn 65 mm, rộng hơn 20 mm, cao hơn 10 mm và chiều dài cơ sở tăng 20 mm. Chưa hết, khoang hành lý của xe còn tăng 15 lít lên 451 lít nếu ghế sau không gập xuống. Có được điều đó là nhờ cụm pin 12V của xe đã được tích hợp bên dưới hàng ghế sau. Chẳng những có kích thước lớn hơn, Kia Niro 2022 còn gây ấn tượng với thiết kế ngoại thất táo bạo nhờ ngôn ngữ Opposites United mới. Điều này được thể hiện qua lưới tản nhiệt "mặt hổ" mới, kéo dài từ nắp ca-pô đến cản trước hầm hố. Dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế hình "nhịp tim" bổ sung sự độc đáo nhưng không kém phần hợp thời cho xe. Bên dưới cản trước còn có tấm ốp gầm khỏe khoắn. Trong khi đó, thiết kế sườn xe kết hợp những đường gân gọn gàng với cột C khí động lực học. Cột C này chẳng những được sơn màu tương phản với thân xe mà còn kết hợp hài hòa cùng đèn hậu LED hình boomerang phía sau. Chi tiết này góp một phần giúp Kia Niro 2022 có hệ số lực cản không khí chỉ 0,29 Cd và giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ. Đằng sau, Kia Niro 2022 có những chi tiết tương đồng với đầu xe như đèn phản quang hình nhịp tim và tấm ốp gầm rắn rỏi. Nếu như ngoại thất của Kia Niro 2022 toát lên vẻ trẻ trung và phá cách thì nội thất lại tạo cảm giác hiện đại, cao cấp. Mẫu SUV cỡ C này được trang bị màn hình cong, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí đều có kích thước 10,25 inch. Tiếp đến là hệ thống đèn viền nội thất 74 màu, hệ thống điều hòa đi kèm màn hình riêng, núm xoay chuyển số, sạc điện thoại thông minh không dây, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 10 inch, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, camera hành trình tích hợp sẵn trên xe, tính năng khởi động máy từ xa và hệ thống lọc không khí. Đặc biệt, Kia Niro 2022 còn có túi khí trung tâm dành cho hàng ghế trước. Đặc biệt, Kia Niro 2022 còn có túi khí trung tâm dành cho hàng ghế trước. Điểm nhấn tiếp theo của Kia Niro 2022 là ghế trước có thể ngả ra sau chỉ bằng cách bấm nút. Lưng ghế trước được tạo hình thành móc treo áo khoác, tích hợp cổng USB Type C và ngăn đựng đồ. Trong khi đó, ghế sau của xe tính năng sưởi. "Trái tim" của Kia Niro 2022 là 3 loại hệ truyền động, bao gồm hybrid, plug-in hybrid và mô-tơ điện. Vì Niro Hybrid có mặt trên thị trường sớm nhất nên hãng Kia chỉ công bố thông tin về hệ truyền động này. Theo đó, Kia Niro Hybrid 2022 được trang bị hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, mô-tơ điện 32 kW (44 mã lực), hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp và cụm pin 1,56 kWh. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 139 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm như cũ. Theo hãng Kia, Niro Hybrid thế hệ mới chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 20,8 km/lít (khoảng 4,8 lít/100 km) nếu dùng vành 16 inch. Con số tương ứng nếu xe dùng vành 18 inch là 19,1 km/lít (khoảng 5,2 lít/100 km). So với thế hệ cũ, mẫu xe này tiết kiệm xăng hơn đáng kể. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Kia Niro Hybrid 2022 dao động từ 26,6 - 33,06 triệu Won (khoảng 507 - 631 triệu đồng) cho có 3 bản trang bị Trendy, Prestige và Signature. Sau Hàn Quốc, mẫu xe này sẽ được bán cả ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia, vào quý IV năm nay. Dự tính, xe cũng sẽ sớm về Việt Nam. Video: Giới thiệu chi tiết Kia Niro 2022 hoàn toàn mới.

