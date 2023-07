Kia Morning 2023 ra mắt bản nâng cấp thể thao nhưng "cải lùi"

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, doanh số Kia Morning tụt dốc không phanh. Thậm chí, so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Grand i10, doanh số Kia Morning còn kém rất nhiều lần, không chỉ riêng tại thị trường Philippines mà cả ở Việt Nam và Thái Lan. Mới đây, mẫu xe này vừa nhận thông báo sẽ khai tử Kia Morning ở thị trường Philippines. Dù đối mặt với thách thức lớn về kinh doanh nhưng mẫu xe cỡ A chỉ có thể thực hiện những nâng cấp nhỏ, do hãng mẹ đang tập trung vào những dự án xe điện mới. Cụ thể, Kia Morning 2023 mới sẽ là đợt nâng cấp lớn thứ 2 kể từ khi ra mắt thế hệ thứ 3 (vào năm 2017) và đợt nâng cấp thứ 1 (vào năm 2020). Mẫu xe nàyđược cải tiến ngoại hình hầm hố, thể thao hơn, nội thất được tinh chỉnh, nhưng động cơ đã mất đi máy turbo nên công suất sẽ yếu hơn. Về ngoại hình, Kia Morning 2023 thừa hưởng thiết kế từ mẫu SUV điện EV9 với kiểu đèn pha thẳng đứng sử dụng công nghệ LED. Kiểu đèn pha này cũng sẽ xuất hiện trên Carnival và Sorento phiên bản mới sắp ra mắt. Lưới tản nhiệt mũi hổ được tinh chỉnh Những đường viền màu đen nhiều khả năng chỉ có trên phiên bản Kia Morning 2023 GT-Line mới. Mâm đa chấu hai tông màu đẹp mắt. Phía sau cũng được thiết kế lại. Đáng chú ý nhất là dải đèn hậu nối liền hợp xu hướng mới. Đèn hậu hai bên thẳng đứng. Cản sau thiết kế mới, trong khi ống xả được giấu dưới gầm xe. Khu vực lẫy mở cốp được đặt cao hơn so với phiên bản cũ. Về nội thất, Morning mới sẽ tinh chỉnh nhẹ thiết kế, chất liệu. Xe sở hữu màn hình 8 inch và Kia Connect, kết nối Bluetooth, nhận diện giọng nói, Apple CarPlay, và Android Auto... Mặc dù trông thể thao hơn nhưng Kia Morning 2023 không thực sự mạnh hơn. Bản mới này sẽ ngừng sử dụng động cơ turbo. Tại châu Âu và Úc, Morning sẽ dùng động cơ xăng hút khí tự nhiên – ba xi-lanh 1.0 MPi hoặc bốn xi-lanh 1.2 MPi. Kia Morning mới sẽ mở bán rộng rãi tại các thị trường quốc tế từ quý 4 năm 2023, giá xe dự kiến tăng khoảng 10% so với mẫu trước. Video: So sánh Toyota Wigo 2023/Hyundai i10/Kia Morning.

