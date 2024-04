Kia K9 2024 – sedan cao cấp, công nghệ tối tân từ 1,095 tỷ đồng

Kia K9 là dòng xe sedan đầu bảng của thương hiệu xe đến từ Hàn Quốc, hiện đang ở thế hệ thứ 2, được giới thiệu lần đầu năm 2018. Mặc dù mẫu xe này đã được nâng cấp facelift vào năm 2021 nhưng hãng Kia có vẻ vẫn muốn cải tiến thêm nữa nên tiếp tục cho ra mắt Kia K9 2024 mới đi kèm với một loạt thay đổi ấn tượng. Mẫu xe sang Kia K9 2024 tạo nên sự khác biệt với những cải tiến đáng kể về thiết kế nội ngoại thất, củng cố cam kết của Kia về sự sang trọng và chất lượng. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt có hoa văn nằm ngang được thiết kế mới kết hợp cùng bộ mâm 19 inch màu đen, nâng tầm vẻ ngoài tinh tế. Hãng cũng cung cấp cho khách hàng một lựa chọn màu sơn ngoại thất mới là xám Pebble Gray. Bên trong nội thất là khoang cabin sang trọng giờ đây có thể được phối các tông màu mới như nâu Martian Brown hoặc xám Misty Gray. Một số thành phần tiêu chuẩn mới bao gồm ghế hành khách phía trước là loại Ergo Motion Seat được tích hợp chức năng massage, cổng USB-C phía trước và phía sau, thậm chí còn được trang bị sẵn bình cứu hỏa. Ghế hành khách của cấu hình Masters được bổ sung chức năng nhớ vị trí. Kia K9 2024 còn sở hữu công nghệ After Blow, có tác dụng làm khô nước ngưng tụ hình thành trong khi sử dụng điều hòa để ngăn mùi khó chịu. Sau khi tắt động cơ khoảng nửa giờ, After Blow sẽ tự động được kích hoạt trong 10 phút để làm khô các ống thông gió nhằm tránh nấm mốc phát triển. Cảm biến ắc quy đảm bảo hệ thống không được bật khi ắc quy của ô tô sắp hết. Ngoài ra, chức năng này sẽ được vô hiệu hóa khi nhiệt độ bên ngoài thấp và cả khi hệ thống điều hòa không được sử dụng trong một thời gian dài. Được định vị là mẫu xe sang đầu bảng, Kia K9 2024 cũng mang tới cho người dùng hàng loạt tiện ích cao cấp như màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 14,5 inch, nội thất ốp gỗ tự nhiên Obeche Engineer và Sycamore, ghế, táp-lô, táp-pi cửa được bọc da cao cấp, gương chiếu hậu tràn viền, mở khoá/khoá và nổ máy thông qua ứng dụng trên điện thoại… Ngoài ra, chủ xe cũng có thể kiểm tra tình trạng xung quanh xe từ xa thông qua hình ảnh 3D giả lập được cài đặt trong ứng dụng và kích hoạt các tính năng cá nhân hóa bằng cảm biến vân tay trên xe. Tại thị trường Hàn Quốc, Kia K9 2024 có 2 lựa chọn về động cơ xăng với dung tích lớn. Đầu tiên là 3.8L Lambda II GDi hút khí tự nhiên, công suất 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 397 Nm. Thứ hai là 3.3L Lambda II T-GDi trang bị turbo tăng áp, cho công suất 370 mã lực, mô-men xoắn cực đại 510 Nm. Lựa chọn máy xăng 3.3L hút khí tự nhiên công suất 253 mã lực đã bị loại bỏ. Tất cả những động cơ này đều được kết hợp cùng hộp số 8 cấp tích hợp tính năng Predictive Gear-shift System (PGS). Bản tiêu chuẩn dẫn động cầu sau, các bản cao cấp có thêm dẫn động 4 bánh AWD. Các trang bị an toàn của xe gồm có hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ đỗ xe từ xa, hệ thống treo điều khiển điện tử với việc tích hợp camera trước để phân tích điều kiện mặt đường…Giá xe Kia K9 2024 tại Hàn Quốc khởi điểm từ 59,33 triệu won (tương đương 1,095 tỷ đồng) đối với cấu hình Platinum dùng động cơ 3.8L. Cao nhất là bản Best Selection II dùng động cơ 3.3L turbo, có giá 86,5 triệu won (1,596 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết sedan hạng sang Kia K9 2024 mới.

