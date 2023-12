Kia K3 và K5 khẳng định vị thế ở phân khúc sedan hạng C, D

Trong bối cảnh nhiều mẫu xe chật vật duy trì doanh số, bộ đôi Kia K3 và K5 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Tháng 7, doanh số Kia K5 bất ngờ tăng 16%, trong khi đó đến tháng 10, Kia K3 bứt phá cao nhất phân khúc với mức tăng trưởng 20%. Đây cũng là 2 mẫu xe chủ lực giúp Kia chiếm vị thế top 3 thương hiệu ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Với hàng loạt ưu điểm nổi bật cùng những trang bị hàng đầu, bộ đôi Kia K3 và K5 đã khẳng định dấu ấn trong phân khúc sedan cỡ C và D. Bộ đôi thừa hưởng những nét thiết kế đặc trưng của K series với phần lưới tản nhiệt “mũi hổ”, sở hữu nhiều trang bị cao cấp và công nghệ hiện đại. Ở phân khúc sedan hạng C, Kia K3 được trang bị màn hình giải trí đa phương tiện kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/ Android Auto, cửa sổ trời, khởi động xe từ xa bằng chìa khóa thông minh, cốp mở điện tiện dụng. Các tính năng nổi bật trên Kia K5 gồm màn hình đa thông tin LCD 12,3 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch, ghế ngồi có chức năng thư giãn 1 chạm (trang bị duy nhất phân khúc), cửa sổ trời toàn cảnh panorama, sưởi hàng ghế sau, vô lăng D-cut, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau tích hợp 2 cổng sạc USB, rèm che nắng kính sau, đèn LED cảm ứng... Bên cạnh thế mạnh về tiện nghi, công nghệ, cả hai mẫu xe này còn được tăng cường các trang bị an toàn như cảnh báo và hiển thị video điểm mù, hệ thống quan sát camera 360 độ… Hai mẫu sedan K series của Kia được người dùng ưu ái nhờ đa dạng lựa chọn lẫn mức giá bán hấp dẫn. Tại Việt Nam, Kia K3 và Kia K5 được phân phối 3-5 phiên bản. Trong đó, Kia K3 được trang bị 5 tùy chọn động cơ và 7 tùy chọn màu sắc. Hiện phiên bản Kia K3 1.6 MT có giá bán chỉ từ 549 triệu đồng, bản cao nhất 1.6 Turbo cũng có giá dưới 800 triệu đồng, mức giá bán cạnh tranh trong phân khúc C-sedan. Kia K5 có 3 phiên bản khác nhau cùng 2 tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L, tích hợp nhiều trang bị hiện đại, công nghệ an toàn theo từng phiên bản. Bản cao nhất K5 2.5 GT-Line có mức giá bán 999 triệu đồng. Đa dạng phiên bản, tùy chọn động cơ cùng nhiều màu sắc ngoại thất, bộ đôi Kia K3 và Kia K5 mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, góp phần gia tăng doanh số của Kia. Bên cạnh đó mức giá bán hấp dẫn cũng là một trong những lợi thế giúp bộ đôi này chinh phục khách hàng trong mùa mua sắm cuối năm. Video: Đánh giá Kia K3 tại Việt Nam.

Trong bối cảnh nhiều mẫu xe chật vật duy trì doanh số, bộ đôi Kia K3 và K5 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Tháng 7, doanh số Kia K5 bất ngờ tăng 16%, trong khi đó đến tháng 10, Kia K3 bứt phá cao nhất phân khúc với mức tăng trưởng 20%. Đây cũng là 2 mẫu xe chủ lực giúp Kia chiếm vị thế top 3 thương hiệu ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Với hàng loạt ưu điểm nổi bật cùng những trang bị hàng đầu, bộ đôi Kia K3 và K5 đã khẳng định dấu ấn trong phân khúc sedan cỡ C và D. Bộ đôi thừa hưởng những nét thiết kế đặc trưng của K series với phần lưới tản nhiệt “mũi hổ”, sở hữu nhiều trang bị cao cấp và công nghệ hiện đại. Ở phân khúc sedan hạng C, Kia K3 được trang bị màn hình giải trí đa phương tiện kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/ Android Auto, cửa sổ trời, khởi động xe từ xa bằng chìa khóa thông minh, cốp mở điện tiện dụng. Các tính năng nổi bật trên Kia K5 gồm màn hình đa thông tin LCD 12,3 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch, ghế ngồi có chức năng thư giãn 1 chạm (trang bị duy nhất phân khúc), cửa sổ trời toàn cảnh panorama, sưởi hàng ghế sau, vô lăng D-cut, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau tích hợp 2 cổng sạc USB, rèm che nắng kính sau, đèn LED cảm ứng... Bên cạnh thế mạnh về tiện nghi, công nghệ, cả hai mẫu xe này còn được tăng cường các trang bị an toàn như cảnh báo và hiển thị video điểm mù, hệ thống quan sát camera 360 độ… Hai mẫu sedan K series của Kia được người dùng ưu ái nhờ đa dạng lựa chọn lẫn mức giá bán hấp dẫn. Tại Việt Nam, Kia K3 và Kia K5 được phân phối 3-5 phiên bản. Trong đó, Kia K3 được trang bị 5 tùy chọn động cơ và 7 tùy chọn màu sắc. Hiện phiên bản Kia K3 1.6 MT có giá bán chỉ từ 549 triệu đồng, bản cao nhất 1.6 Turbo cũng có giá dưới 800 triệu đồng, mức giá bán cạnh tranh trong phân khúc C-sedan. Kia K5 có 3 phiên bản khác nhau cùng 2 tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L, tích hợp nhiều trang bị hiện đại, công nghệ an toàn theo từng phiên bản. Bản cao nhất K5 2.5 GT-Line có mức giá bán 999 triệu đồng. Đa dạng phiên bản, tùy chọn động cơ cùng nhiều màu sắc ngoại thất, bộ đôi Kia K3 và Kia K5 mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, góp phần gia tăng doanh số của Kia. Bên cạnh đó mức giá bán hấp dẫn cũng là một trong những lợi thế giúp bộ đôi này chinh phục khách hàng trong mùa mua sắm cuối năm. Video: Đánh giá Kia K3 tại Việt Nam.