Kia K3 2023 nâng cấp ra mắt "sát vách" Việt Nam, từ 365 triệu đồng

Về ngoại thất, Kia K3 2023 tại Trung Quốc mang phong cách thiết kế tương tự như mẫu xe “đàn anh” K5. Ở phần đầu xe, Kia K3 2023 được trang bị lưới tản nhiệt mũi hổ thẳng đứng với thiết kế không đường viền. Ngoài ra, K3 2023 còn có cụm đèn pha LED cùng dải đèn định vị ban ngày với thiết kế được lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Cản trước lớn hơn, hết hợp hốc gió hai bên hình tam giác. Ngoài ra mẫu xe sedan Kia K3 2023 không có thay đổi về kích thước với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.666 x 1.780 x 1.450 mm cùng chiều dài cơ sở 2.700 mm. Ở phía sau, K3 tạo ấn tượng với cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe. Cản sau mới với họa tiết hình tổ ong mang đậm chất thể thao.Phía trong khoang cabin, nổi bật tại vị trí trung tâm mặt taplo là màn hình giải trí trung tâm kích thước 10.25 inch. Giao diện của bảng đồng hồ được thiết kế lại, khá đơn giản và trực quan. Bên dưới là cửa gió trung tâm là một màn hình nhỏ để chỉnh điều hòa. Ngoài ra, xe còn được trang bị một số tiện nghi hàng đầu như ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế trước có tích hợp tính năng sưởi/thông hơi, sạc điện thoại thông minh không dây, cổng sạc USB Type C, tính năng tự động thanh toán phí đỗ xe, tính năng ghi âm,… Các tính năng an toàn cũng được Kia chú trọng khi nâng cấp K3 tại thị trường Trung Quốc. Theo đó, xe sở hữu gói công nghệ hỗ trợ an toàn tiên tiến nhất như: 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng dựa trên định vị, hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo va chạm khi mở cửa, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường… K3 phiên bản mới tại Trung Quốc có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực, kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực, hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thông tin về giá xe Kia K3 2023 tại thị trường Trung Quốc hiện chưa được hãng xe công bố. Ở thế hệ cũ mẫu xe này đang có giá dao động từ 109.800 - 131.800 nhân dân tệ (khoảng 365 - 438 triệu VNĐ). Video: Hyundai Elantra N-Line đấu Kia K3 GT Turbo tại Việt Nam.

