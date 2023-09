Kia EV6 bản đặc biệt từ 1,4 tỷ đồng sản xuất giới hạn 1000 chiếc

Vào hồi tháng 1 năm nay, Kia EV6 EV 2023 mới đã được giải thưởng Xe đa dụng của năm ở Bắc Mỹ. Nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc rất tự hào về thành tích này nên đã quyết định đánh dấu sự kiện này bằng một phiên bản đặc biệt của chiếc SUV điện.



Theo đó, phiên bản đặc biệt của Kia EV6 có tên North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition. Đây có lẽ là tên xe dài nhất so với bất kỳ chiếc xe phiên bản đặc biệt nào được ra mắt trong những năm gần đây.



Kia EV6 North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 1.000 chiếc Phiên bản đặc biệt của EV6 2023 có giá khởi điểm 58.925 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng), bằng mức giá của biến thể GT Line AWD. Theo đại diện của Kia, xe hiện đang được bán tại các đại lý ở Mỹ.



Giao diện của mẫu xe điện Kia EV6 2023 bản North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition là sự kết hợp giữa hai phiên bản Wind và GT-Line tiêu chuẩn. Điểm đặc biệt của phiên bản mới này là màu sơn ngoại thất mang tên Deep Forest Green.



Giao diện của Kia EV6 North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition là sự kết hợp giữa hai phiên bản Wind và GT-Line tiêu chuẩn. Điểm đặc biệt của phiên bản mới này là màu sơn ngoại thất mang tên Deep Forest Green.



Bước vào trong cabin, nội thất của Kia EV6 North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition được hoàn thiện với màu Desert Beige.



Theo nhà sản xuất, mục đích của việc chọn màu ngoại thất này là nhằm để gợi nhớ về những mẫu xe hiệu suất cổ điển khi kết hợp với màu sơn ngoại thất Deep Forest Green. Để tăng độ nhận diện, phiên bản đặc biệt của Kia EV6 còn được bổ sung thêm logo NACTOY trên một số chi tiết.



Các trang bị, tiện ích đáng chú ý trên Kia EV6 North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition gồm: màn hình HUD sử dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường, màn hình quan sát xung quanh, màn hình giám sát điểm mù, cửa sổ trời, vô lăng có sưởi, ghế trước/sau có sưởi.



Chưa hết, xe còn được trang bị các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến bao gồm: Hỗ trợ tránh va chạm phía trước, Hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc 2.



Cung cấp sức mạnh cho Kia EV6 bản giới hạn là hệ thống động cơ điện kép, bao gồm động cơ điện mạnh 99 mã lực ở trục trước và 221 mã lực ở trục sau, kết hợp với bộ pin 77,4 kWh.

Video: Giới thiệu xe điện Kia EV6 North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition.





Vào hồi tháng 1 năm nay, Kia EV6 EV 2023 mới đã được giải thưởng Xe đa dụng của năm ở Bắc Mỹ. Nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc rất tự hào về thành tích này nên đã quyết định đánh dấu sự kiện này bằng một phiên bản đặc biệt của chiếc SUV điện.



Theo đó, phiên bản đặc biệt của Kia EV6 có tên North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition. Đây có lẽ là tên xe dài nhất so với bất kỳ chiếc xe phiên bản đặc biệt nào được ra mắt trong những năm gần đây.



Kia EV6 North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 1.000 chiếc Phiên bản đặc biệt của EV6 2023 có giá khởi điểm 58.925 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng), bằng mức giá của biến thể GT Line AWD. Theo đại diện của Kia, xe hiện đang được bán tại các đại lý ở Mỹ.



Giao diện của mẫu xe điện Kia EV6 2023 bản North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition là sự kết hợp giữa hai phiên bản Wind và GT-Line tiêu chuẩn. Điểm đặc biệt của phiên bản mới này là màu sơn ngoại thất mang tên Deep Forest Green.



Giao diện của Kia EV6 North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition là sự kết hợp giữa hai phiên bản Wind và GT-Line tiêu chuẩn. Điểm đặc biệt của phiên bản mới này là màu sơn ngoại thất mang tên Deep Forest Green.



Bước vào trong cabin, nội thất của Kia EV6 North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition được hoàn thiện với màu Desert Beige.



Theo nhà sản xuất, mục đích của việc chọn màu ngoại thất này là nhằm để gợi nhớ về những mẫu xe hiệu suất cổ điển khi kết hợp với màu sơn ngoại thất Deep Forest Green. Để tăng độ nhận diện, phiên bản đặc biệt của Kia EV6 còn được bổ sung thêm logo NACTOY trên một số chi tiết.



Các trang bị, tiện ích đáng chú ý trên Kia EV6 North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition gồm: màn hình HUD sử dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường, màn hình quan sát xung quanh, màn hình giám sát điểm mù, cửa sổ trời, vô lăng có sưởi, ghế trước/sau có sưởi.



Chưa hết, xe còn được trang bị các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến bao gồm: Hỗ trợ tránh va chạm phía trước, Hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc 2.



Cung cấp sức mạnh cho Kia EV6 bản giới hạn là hệ thống động cơ điện kép, bao gồm động cơ điện mạnh 99 mã lực ở trục trước và 221 mã lực ở trục sau, kết hợp với bộ pin 77,4 kWh.

Video: Giới thiệu xe điện Kia EV6 North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition.