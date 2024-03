Kia EV5 chính thức chào sân Đông Nam Á, cạnh tranh VinFast VF7

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024, hãng Kia đã bất ngờ mang mẫu xe điện EV5 đến giới thiệu với người tiêu dùng Thái Lan. Trước đó không lâu, Kia cũng đã tung ra mẫu SUV điện cỡ lớn EV9 ở thị trường này. Thái Lan chính là thị trường Đông Nam Á đầu tiên đón nhận Kia EV5 2024 mới. Kia EV5 tại thị trường Thái Lan có 4 phiên bản, bao gồm Light, Air, Long Range và Earth Exclusive AWD. Giá xe Kia EV5 2024 dao động từ 1,249 - 1,749 triệu Baht (khoảng 849 triệu đến 1,189 tỷ đồng). Đây là giá bán ưu đãi sẽ được áp dụng cho xe đến hết tháng 4/2024. Lần đầu tiên ra mắt toàn cầu vào hồi tháng 8/2023, Kia EV5 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ E-GMP dành riêng cho ô tô điện của tập đoàn Hyundai, tương tự EV6 và EV9. Mẫu xe này được định vị trong phân khúc SUV điện hạng C với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.615 x 1.875 x 1.715 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Với kích thước này, Kia EV5 sẽ là đối thủ của BYD Atto 3. Nếu gia nhập thị trường Thái Lan trong thời gian tới, VinFast VF7 cũng sẽ phải cạnh tranh với mẫu xe Hàn Quốc này. EV5 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United của thương hiệu Kia. Do đó, xe sở hữu một số nét giống với đàn anh Kia EV9. Điểm nhấn trong ngoại hình của mẫu xe này nằm ở lưới tản nhiệt đóng kín, đèn pha 3 bóng, đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao, tay nắm cửa ẩn hay bộ vành hợp kim phay xước phối đen bóng. Những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn của mẫu SUV điện này gồm có hệ thống đèn LED xung quanh xe, đèn pha tự động, vành hợp kim 18 inch, cần gạt mưa tự động, tay nắm cửa chỉnh tay và gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện. Các bản cao cấp hơn sẽ có thêm cửa sổ trời toàn cảnh, cửa cốp đóng/mở chỉnh điện rảnh tay, tay nắm cửa chỉnh điện và ốp cua lốp màu đen bóng. Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu xe này cũng gợi liên tưởng đến Kia EV9. Bên trong xe, Kia EV5 được trang bị 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Trước mặt người lái là vô lăng vát 2 đầu với cần số điện tử nằm phía sau. Màn hình cong cỡ lớn đặt nổi trên mặt táp-lô sẽ là trang bị tiêu chuẩn của xe. Màn hình này là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Kẹp giữa là màn hình cảm ứng 5 inch để chỉnh điều hòa. Ngoài ra, hãng Kia còn bố trí thêm dãy nút bấm cơ học nằm bên dưới cửa gió trung tâm để chỉnh điều hòa nhằm mang đến sự tiện lợi cho người dùng. Ngoài ra, bản tiêu chuẩn của Kia EV5 ở Thái Lan còn có những trang bị tiện nghi khác như ghế bọc da tổng hợp, ghế lái chỉnh điện, vô lăng bọc da chỉnh 4 hướng, điều hòa tự động 2 vùng, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống âm thanh 6 loa. Những trang bị như gương chiếu hậu chống chói tự động, sạc điện thoại không dây, ghế phụ lái chỉnh điện và đèn viền trang trí nội thất sẽ chỉ dành cho các bản cao cấp. Riêng bản cao cấp nhất sẽ có thêm ghế lái Relaxation chỉnh điện/sưởi/làm mát/massage/nhớ vị trí, Màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, ngăn chứa đồ đa dụng có thể chỉnh nhiệt độ từ 5 - 55 độ C, bàn gấp tích hợp vào lưng ghế trước và hệ thống âm thanh Harman Kardon 10 vị trí xung quanh xe. Trang bị an toàn của mẫu SUV điện này ở bản tiêu chuẩn cũng khá đầy đủ với 7 túi khí, Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, hỗ trợ phanh khi xuống dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước/sau/bên sườn, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường và ngăn va chạm phía trước. Các bản cao cấp sẽ có thêm các tính năng an toàn như cảnh báo điểm mù, cảnh báo/tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa. Hiện chưa rõ sau Thái Lan, Kia EV5 có được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không. Video: Chi tiết SUV điện Kia EV5 2024 mới.

