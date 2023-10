Kia EV5 2024 từ 526 triệu đồng - SUV điện "chung mâm" VinFast VF7

Tại triển lãm Ô tô Thành Đô 2023 diễn ra vào tháng 8 năm nay, hãng Kia đã lần đầu tiên vén màn phiên bản thương mại của mẫu SUV điện EV5 mới. Sau 2 tháng, thông số vận hành của mẫu SUV điện Kia EV5 2024 mới này mới đây đã được hãng xe Hàn Quốc công bố. Cụ thể, trong sự kiện EV Day diễn ra cách đây vài ngày, hãng Kia cho biết EV5 bản tiêu chuẩn sẽ được trang bị mô-tơ điện mạnh 215 mã lực nằm trên cầu trước. Phiên bản này dùng mô-tơ điện có dung lượng 64 kWh, mang đến quãng đường di chuyển ước tính khoảng 529 km theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc. Trong khi đó, phiên bản Long Range của Kia EV5 2024 dùng mô-tơ điện tương tự như trên nhưng sở hữu cụm pin có dung lượng 88 kWh, cho phép xe chạy 719 km theo chu trình thử nghiệm CLTC. Riêng phiên bản Long Range AWD có thêm mô-tơ điện trên cầu sau, tạo ra công suất tổng cộng 308 mã lực. Phiên bản này cũng được trang bị pin 88 kWh nhưng quãng đường di chuyển sau khi sạc đầy pin giảm xuống còn 650 km. Cả 2 loại pin của Kia EV5 2024 đều là loại LFP do hãng xe BYD của Trung Quốc sản xuất. Cũng như Toyota, Kia chọn loại pin này nhằm giảm chi phí sản xuất và đảm bảo giá hấp dẫn cho EV5 mới. Ngoài Trung Quốc, Kia EV5 2024 còn được bán ở một số thị trường khác trên toàn cầu như Hàn Quốc. Ở thị trường Hàn Quốc, xe cũng có những phiên bản như trên nhưng dùng pin nhỏ hơn và mô-tơ điện yếu hơn một chút. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm E-GMP tương tự 2 người anh em EV6 và EV9, Kia EV5 2024 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.615 x 1.875 x 1.715 mm cùng chiều dài cơ sở 2.750 mm. Kia EV5 2024 có kích thước khá tương đồng với VinFast VF7 sắp bán ở Việt Nam. So với phiên bản concept ra mắt vào hồi tháng 4 năm nay, Kia EV5 sở hữu thiết kế ngoại thất không thay đổi quá nhiều. Hãng Kia chỉ điều chỉnh thiết kế của một số chi tiết ngoại thất như đèn pha, ốp gương chiếu hậu và vành la-zăng. Mẫu xe này được áp dụng phong cách thiết kế tương tự đàn anh Kia EV9 2024 đồng thời có những trang bị đáng chú ý như hệ thống đèn LED, tay nắm cửa ẩn, vành la-zăng 18 inch hoặc 19 inch, tùy phiên bản. Bên trong xe, mẫu ôtô điện Kia EV5 của Hàn Quốc được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, cả hai đều có kích thước 12,3 inch. Ở giữa 2 màn hình này là màn hình 5 inch để chỉnh điều hòa, tương tự cách bố trí của Kia EV9 2024. Bên cạnh đó là vô lăng theo phong cách của xe Hyundai, một số nút bấm vật lý trên mặt táp-lô, 2 cổng USB Type C, sạc điện thoại không dây, giá để ly, ngăn chứa đồ, cửa sổ trời toàn cảnh và đèn viền nội thất 64 màu, có thể chỉnh độ sáng theo chế độ lái hoặc các cảnh báo an toàn. Đặc biệt, hãng Kia còn trang bị bệ tì tay trung tâm giữa hàng ghế trước vừa rộng vừa thấp cho EV5 mới ở thị trường Trung Quốc. Trang bị này khiến ghế trước của xe như ghế sofa trong phòng khách tại nhà. Ở những thị trường khác, xe vẫn có bệ tì tay trung tâm thông thường ở giữa 2 ghế trước. Trong khi đó, hàng ghế thứ hai của xe có thể gập phẳng xuống sàn, tạo thành không gian mà hãng Kia gọi là "phòng ngủ". Ghế của mẫu ôtô điện này được bọc bằng chất liệu nhựa PET tái chế hoặc da giả có nguồn gốc thực vật. Ghế có tính năng massage cũng nằm trong danh sách trang bị của xe. Theo Kia, hãng hiện đang phát triển phiên bản hiệu suất cao GT của EV5. Tuy nhiên, hãng Kia chưa tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến EV5 GT mới. Xe sẽ được bán đầu tiên ở thị trường tỷ dân Trung Quốc vào cuối năm nay, sau đó mới đến một số thị trường toàn cầu khác. Giá xe Kia EV5 2024 tại Trung Quốc sẽ dao động từ 159.800 - 229.800 Nhân dân tệ (khoảng 526 - 757 triệu đồng). Video: Giới thiệu SUV điện Kia EV5 2024 hoàn toàn mới.

