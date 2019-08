Khám phá xe thể thao Acura NSX độc nhất Việt Nam

Chiếc xe thể thao Acura NSX hàng độc tại Việt Nam từng định cư tại Đà Nẵng, sau đó, chiếc xe này được một doanh nhân quận 2 mua lại và đã bắt đầu “lột xác” ngoại thất chiếc Acura NSX này qua nhiều gói độ khác nhau. Đầu tiên chính là bộ body kit thân rộng đầy cá tính và bắt mắt. Sau bộ body kit thân rộng, chủ nhân của chiếc xe thể thao Acura NSX hàng độc tại thị trường Việt Nam bắt đầu thay đổi đèn pha. Đèn pha lúc mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam của chiếc Acura NSX này thuộc đời 2002. Tuy nhiên, chủ nhân ngay sau đó đã đặt hàng bộ đèn pha “mắt ếch” của những chiếc Acura NSX đời 1991. Không chọn màu sơn vàng, chiếc Acura NSX hàng độc tại thị trường Việt Nam được chủ nhân lựa chọn bộ áo xanh. Nửa thân trên của xe sơn màu đen tạo tính tương phản. Tay nắm cửa của Acura NSX đặt sát mép kính lái Acura NSX độc nhất vô nhị tại thị trường Việt Nam còn được chủ nhân nâng cấp lại bộ mâm độ 5 chấu kép mạ crôm. Cùng với đó là cánh gió được làm bằng sợi carbon vô cùng bắt mắt phía sau xe. Acura NSX cũng là chiếc xe sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới có kết cấu thân xe bằng nhôm, điều này đã giúp cho mẫu xe thể thao của Honda mang lại độ cứng tốt hơn 50% và nhẹ hơn 40% so với vật liệu thép. Chiếc Acura NSX sử dụng động cơ V6 DOHC, dung tích 3.2 lít đi kèm công nghệ van biến thiên VTEC do Honda phát triển vào những năm 1980. Động cơ này có công suất tối đa 290 mã lực và mô-men xoắn cực đại 304 Nm.Acura NSX tại Việt Nam sử dụng hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Chiếc xe này cũng đã được chủ nhân trang bị hệ thống ống xả hiệu suất cao của ARK Performance mang đến âm thanh uy lực hơn so với ống xả nguyên bản. Video: Ngắm xe thể thao Acura NSX đời 1991 hàng hiếm.

