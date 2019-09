Khách Việt mừng hụt với Toyota Corolla Altis thế hệ mới

Mới đây, đã xuất hiện một vài hình ảnh về mẫu xe sedan hạng C Toyota Corolla Altis 2020 mới được đăng tải trên các diễn đàn xe và trang mạng xã hội. Nhiều tin đồn cho rằng mẫu xe mới này sẽ hiện diện tại triển lãm Ôtô Việt Nam 2019 (Vietnam Motor Show - VMS). Tuy nhiên vào sáng nay 19/9, đại diện Toyota Việt Nam (TMV) đã công bố thông tin chính thức về mẫu Corolla Altis 2020 sắp về Việt Nam là không có thật. Theo đó, TMV chưa có kế hoạch giới thiệu phiên bản này.

Về mẫu xe Toyota Corolla Altis thế hệ mới đang bán ra tại Thái Lan, xe có 02 phiên bản động cơ bao gồm: xăng (1ZR-FBE) 4 xy lanh 1.6L cho công suất 125 mã lực tại 6.050 v/p và mô men xoắn cực đại 156 Nm tại 5.200 v/p. Phiên bản động cơ 1.8L (2ZR-FBE) lớn hơn cho công suất 140 mã lực tại vòng tua 6.000 v/p và mô men xoắn cực đại 177 Nm tại 4.000 v/p. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT). Riêng phiên bản hybrid sử dụng động cơ 2ZR-FXE 1.8L kết hợp với mô-tơ điện sẽ khó có khả năng về nước. Bước sang thế hệ mới, Corolla Altis được Toyota áp dụng nền tảng khung gầm (platform) mới có tên gọi Toyota New Global Architecture (TNGA) GA-C đang được sử dụng trên hai dòng xe khác là: Prius và C-HR, nền tảng khung gầm mới cho phép Corolla Altis cải thiện nhiều về kích thước. Cụ thể, Altis mới sở hữu kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.640 x 1.780 x 1.435 mm. Việc giảm chiều cao là đáng kể so với thế hệ trước giúp Altis mới với có vẻ ngoài năng động hơn. Chiều dài cơ sở vẫn giữ ở mức 2.700 mm và dung tích khoang hành lý 470 lít. So với đối thủ Honda Civic, Altis mới dài hơn 10 mm, rộng hơn 1 mm và cao hơn 19 mm. So với ‘’người tiền nhiệm’’ Altis thế hệ mới dài hơn 10 mm, rộng hơn 5 mm, thấp hơn 45 mm và không có thay đổi về chiều dài cơ sở. Nội thất Altis thế hệ mới được thiết kế lại hoàn toàn, hiện đại và tiện nghi hơn trước. Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số 7 inch và màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, màn hình hiển thị kính lái lớn. Thông báo chính thức của Toyota Việt Nam đã khiến không ít người cảm thấy hụt hẫng khi mong chờ một thế hệ Corolla Altis mới với thiết kế được lột xác cũng như sự cải tiến về động cơ. Đây được xem là mẫu xe cạnh tranh với Mazda 3, Honda Civic, Hyundai Elantra. Video: Chi tiết Toyota Corolla Altis2018 tại Việt Nam.

