Khách Việt mua Hyundai Custin bị gợi ý "thêm lạc" 30 triệu đồng

Giống như "đàn anh" Palisade, tình trạng "bán xe kèm lạc" cũng đang diễn ra đối với Hyundai Custin. Cụ thể, khách hàng muốn nhận xe Custin bản Cao cấp nhất (giá bán lẻ đề xuất 999 triệu đồng) ngay trong tháng 11 cần chi thêm từ 20 - 30 triệu đồng. Số tiền kênh giá Hyundai Custin này sẽ cộng thẳng vào giá xe chứ không phải thông qua gói phụ kiện. Tuy nhiên, tình trạng Hyundai Custin kèm lạc chỉ diễn ra tại một số đại lý. Với những đơn vị bán đúng giá khuyến nghị hãng đưa ra, tư vấn bán hàng cho biết họ sẽ không chắc chắn về thời gian nhận xe. Điều này đồng nghĩa với việc, có thể khách phải chờ đến tháng 12 hoặc đầu năm 2024. Tình trạng "đội" giá xe thường diễn ra đối với những sản phẩm khan hàng. Và Hyundai Custin cũng vậy. Theo chia sẻ từ phía đại lý, nhu cầu mua xe Custin hiện khá lớn, trong khi nguồn cung không nhiều. Do đó, đại lý cần điều chỉnh chính sách bán hàng để phù hợp với tình hình thực tế. Về tình trạng bán chênh giá xe Hyundai trên thị trường hiện nay, nhà phân phối chính thức là Hyundai Thành Công lý giải, giá hãng công bố là giá bán khuyến nghị, không phải giá niêm yết. "Theo quy định của Luật cạnh tranh để đảm bảo cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp (hay được hiểu là đại lý bán xe của Hyundai Thành Công) thì Hyundai Thành Công chỉ được đưa giá khuyến nghị mà không phải là giá niêm yết. Do vậy, giá bán thực tế tại đại lý sẽ khác với giá khuyến nghị mà Hyundai Thành Công công bố", Hyundai Thành Công chia sẻ thêm. Trên thực tế, khi mua xe từ nhà máy, đại lý sẽ nhập cả sản phẩm bán chạy, "ăn khách" và những mẫu xe "kén khách". Do đó, giá xe tại mỗi đại lý sẽ không giống nhau, các đơn vị bán hàng sẽ có chính sách tăng, giảm giá tùy vào từng thời điểm để cân đối lợi nhuận. Nếu như một số phiên bản của Hyundai Custin hay Palisade mới hiện đang xuất hiện tình trạng kênh giá thì ngược lại, các mẫu xe cùng nhà như Tucson, Creta hay Stargazer đang giảm tới cả trăm triệu đồng. Hyundai Custin được mở bán tại Việt Nam ngày 15/9/2023 với 3 tùy chọn phiên bản cùng giá khuyến nghị trong khoảng 850 - 999 triệu đồng. Do lắp ráp trong nước nên xe được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 43 - 60 triệu đồng, tùy phiên bản và tỉnh, thành đăng ký. Góp mặt tại phân khúc MPV vốn đang rất sôi động và được ưa chuộng tại Việt Nam, Hyundai Custin cạnh tranh trực tiếp với Toyota Innova và KIA Canival. Trong đó, đối thủ Innova cũng đang gặp tình trạng bán xe "kèm lạc" theo hình thức mua gói phụ kiện. Nguyên nhân xuất phát từ lượng xe nhập khẩu Indonesia về nước vẫn khá nhỏ giọt, chưa đáp ứng đủ lượng đơn đặt hàng từ người tiêu dùng trong nước. Video: Đánh giá nhanh Hyundai Custin 2024 tại Việt Nam.

Giống như "đàn anh" Palisade, tình trạng "bán xe kèm lạc" cũng đang diễn ra đối với Hyundai Custin. Cụ thể, khách hàng muốn nhận xe Custin bản Cao cấp nhất (giá bán lẻ đề xuất 999 triệu đồng) ngay trong tháng 11 cần chi thêm từ 20 - 30 triệu đồng. Số tiền kênh giá Hyundai Custin này sẽ cộng thẳng vào giá xe chứ không phải thông qua gói phụ kiện. Tuy nhiên, tình trạng Hyundai Custin kèm lạc chỉ diễn ra tại một số đại lý. Với những đơn vị bán đúng giá khuyến nghị hãng đưa ra, tư vấn bán hàng cho biết họ sẽ không chắc chắn về thời gian nhận xe. Điều này đồng nghĩa với việc, có thể khách phải chờ đến tháng 12 hoặc đầu năm 2024. Tình trạng "đội" giá xe thường diễn ra đối với những sản phẩm khan hàng. Và Hyundai Custin cũng vậy. Theo chia sẻ từ phía đại lý, nhu cầu mua xe Custin hiện khá lớn, trong khi nguồn cung không nhiều. Do đó, đại lý cần điều chỉnh chính sách bán hàng để phù hợp với tình hình thực tế. Về tình trạng bán chênh giá xe Hyundai trên thị trường hiện nay, nhà phân phối chính thức là Hyundai Thành Công lý giải, giá hãng công bố là giá bán khuyến nghị, không phải giá niêm yết. "Theo quy định của Luật cạnh tranh để đảm bảo cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp (hay được hiểu là đại lý bán xe của Hyundai Thành Công) thì Hyundai Thành Công chỉ được đưa giá khuyến nghị mà không phải là giá niêm yết. Do vậy, giá bán thực tế tại đại lý sẽ khác với giá khuyến nghị mà Hyundai Thành Công công bố", Hyundai Thành Công chia sẻ thêm. Trên thực tế, khi mua xe từ nhà máy, đại lý sẽ nhập cả sản phẩm bán chạy, "ăn khách" và những mẫu xe "kén khách". Do đó, giá xe tại mỗi đại lý sẽ không giống nhau, các đơn vị bán hàng sẽ có chính sách tăng, giảm giá tùy vào từng thời điểm để cân đối lợi nhuận. Nếu như một số phiên bản của Hyundai Custin hay Palisade mới hiện đang xuất hiện tình trạng kênh giá thì ngược lại, các mẫu xe cùng nhà như Tucson, Creta hay Stargazer đang giảm tới cả trăm triệu đồng. Hyundai Custin được mở bán tại Việt Nam ngày 15/9/2023 với 3 tùy chọn phiên bản cùng giá khuyến nghị trong khoảng 850 - 999 triệu đồng. Do lắp ráp trong nước nên xe được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 43 - 60 triệu đồng, tùy phiên bản và tỉnh, thành đăng ký. Góp mặt tại phân khúc MPV vốn đang rất sôi động và được ưa chuộng tại Việt Nam, Hyundai Custin cạnh tranh trực tiếp với Toyota Innova và KIA Canival. Trong đó, đối thủ Innova cũng đang gặp tình trạng bán xe "kèm lạc" theo hình thức mua gói phụ kiện. Nguyên nhân xuất phát từ lượng xe nhập khẩu Indonesia về nước vẫn khá nhỏ giọt, chưa đáp ứng đủ lượng đơn đặt hàng từ người tiêu dùng trong nước. Video: Đánh giá nhanh Hyundai Custin 2024 tại Việt Nam.