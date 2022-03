Ford F-150 Lightning từ 747 triệu đồng chạy tới 514 km/1 lần sạc

Đánh giá của EPA cho biết Ford F-150 Lightning 2022 mới bản cơ sở có phạm vi hoạt động tối đa là 370 km, xe cần 49 kWh để di chuyển 161 km, chỉ hơn 1 kWh so với mẫu bán tải điện Rivian R1T. Cũng theo EPA, về tổng thể, F-150 Lightning có hiệu suất pin ấn tượng hơn so với Rivian R1T. Trong khi đó, phiên bản tầm xa của mẫu xe bán tải Ford F-150 Lightning 2022 có thể chạy được khoảng 514 km giữa các lần sạc và bản Platinum đắp đủ "đồ chơi" vẫn có khả năng di chuyển 482 km ở mỗi lần sạc đầy. Cả 2 mẫu xe này đều dùng bộ pin 131 kWh. Những phạm vi hoạt động kể trên là khá ấn tượng với một chiếc xe tải điện cỡ lớn, nhưng nếu so sánh với F-150 động cơ đốt trong truyền thống vì nó vẫn thua xa. Bởi vì F-150 bản V6 2.7L có thể di chuyển khoảng 814 - 920 km với bình nhiên liệu đầy. Ford F-150 Lightning đã và đang tạo nên một thành công vang dội khi nhận về hơn 200.000 đơn đặt trước. Tuy nhiên, chính điều này đã khiến Ford phải tạm ngừng nhận các đơn đặt hàng trước của F-150 Lightning do tình trạng quá tải và năng lực sản xuất không đáp ứng kịp. Ban đầu, Ford dự định sản xuất 15.000 chiếc F-150 Lightning vào năm 2022, sau đó tăng lên 55.000 chiếc vào năm 2023 và 80.000 chiếc vào năm 2024. Như vậy, trong vòng 3 năm tới, số lượng xe dự kiến lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất là 150.000 chiếc. Trong khi đó, hiện tại Ford đã nhận được hơn 200.000 đơn đặt trước của F-150 Lightning, nhiều hơn cả số lượng xe dự định sản xuất trong vòng 3 năm. Ford F-150 Lightning là mẫu bán tải thuần điện đầu tiên của hãng xe nước Mỹ. Mức giá xe Ford F-150 Lightning 2022 bán ra khởi điểm từ 39.974 USD (khoảng 919 triệu đồng) và khi áp dụng khoản ưu đãi thuế liên bang trị giá 7.500 USD (khoảng 172 triệu đồng) thì khách hàng chỉ cần trả 32.474 USD (khoảng 747 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn. Video: Chi tiết Ford F-150 Lightning, xe điện thực dụng nhất thế giới.

