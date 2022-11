Khác biệt trang bị 4 phiên bản của Hyundai Elantra 2023 tại Việt Nam

Hyundai Elantra 2023 tại Việt Nam đã chính thức ra mắt và đang là chủ đề “hot” được nhiều người dùng quan tâm, bởi thế hệ mới của mẫu sedan hạng C này không chỉ có nhiều thay đổi đáng chú ý mà giá bán lại còn nằm ở mức hấp dẫn, có phiên bản rẻ ngang Kia K3, bản cao nhất lại chưa tới 800 triệu đồng (bản N-line hiệu suất cao). Giá xe Hyundai Elantra 2023 tại Việt Nam hiện đang có mức bán lẻ đề xuất 4 cho phiên bản (Đơn vị: Đồng). Xét về trang bị, trừ bản Tiêu chuẩn ra thì 3 phiên bản còn lại của Hyundai Elantra 2023 không có nhiều khác biệt nhưng bản N-line có thể dễ dàng nhận diện thông qua ngoại hình hấm hồ hơn, xứng đáng với phong cách hiệu suất cao. Cụ thể, mẫu xe sedan Hyundai Elantra N-line 2023 có cản trước thể thao hơn với hốc gió tạo hình xương cá, phía sau có sự xuất hiện của hệ thống ống xả kép. Bên cạnh đó, mâm hợp kim trên phiên bản này có kích cỡ lên tới 18 inch trong khi đó 3 bản con lại sử dụng la zăng có kích cỡ lần lượt là 15 inch, 16 inch và 17 inch. Trừ bản Tiêu chuẩn, cả 3 phiên bản còn lại của Hyundai Elantra 2023 đều được trang bị đèn chiếu sáng dạng LED và dải đèn LED định vị ban ngày. Bản N-line hiệu suất cao có ngoại hình khỏe khoắn hơn bản thường nhờ hốc gió tạo hình xương cá ở khu vực cản trước. Mâm hợp kim 18 inch trên bản N-line. La-zăng 17 inch trên bản 2.0 AT. Bản N-line của Hyundai Elantra 2023 được trang bị hệ thống ống xả kép. Bước vào bên trong, nội thất 3 bản cao của Hyundai Elantra 2023 khá giống nhau về trang bị còn bản Tiêu chuẩn của mẫu sedan hạng C này lại tương đối “nghèo nàn”, phù hợp với mức giá 599 triệu đồng nhưng vẫn có tính năng khởi động từ xa trên chìa khóa thông minh. Tất nhiên để dễ bề phân tách ra khỏi bản thường, bản N-line của Hyundai Elantra 2023 sẽ có thêm một số chi tiết màu đỏ trong nội thất, ghế ngồi là loại ôm lưng kiểu xe đua và ngoài ra còn có thêm lẫy chuyển số sau vô lăng. Nội thất của Hyundai Elantra N-line 2023 có tông đen nhưng đi kèm chỉ đỏ. Ghế ngồi trên bản N-line. Bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng trên bản N-line sẽ có giao diện màu đỏ khi chuyển sang chế độ Sport. Lẫy chuyển số sau vô lăng của bản N-line. Sạc điện thoại không dây chuẩn Qi chỉ có trên 3 bản cao của Hyundai Elantra 2023. Về khả năng vận hành, 4 phiên bản của Hyundai Elantra 2023 sẽ có sự khác biệt khá lớn. Cụ thể, 2 bản đầu của xe được trang bị động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 1.6L có công suất tối đa là 126 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 155 Nm. Trong khi đó bản 2.0L tạo ra 157 mã lực và 192 Nm và cuối cùng, bản N-line hiệu suất cao sở hữu máy xăng, tăng áp, dung tích 1.6L có thông số kỹ thuật tương ứng là 201 mã lực và 265 Nm. Hộp số trên 3 bản đầu là tự động 6 cấp còn bản N-line là ly hợp kép 7 cấp. Khác với các hạng mục trên, trang bị an toàn 4 phiên bản của Hyundai Elantra 2023 lại chỉ khác nhau ở cảm biến và số túi khí. Đáng tiếc rằng không có gói công nghệ Smart Sense thường thấy trên các sản phẩm hiện đang được TC Motor phân phối như Hyundai Creta, Tucson và Santa Fe nhưng đó cũng là lý do giúp Hyundai Elantra 2023 giữ được giá bán ở mức hấp dẫn. Với những khác biệt trên, có thể thấy mức chênh giá 200 triệu đồng giữa bản Tiêu chuẩn và N-line của Hyundai Elantra 2023 là hoàn toàn tương xứng. Nếu không có yêu cầu cao về khả năng vận hành, người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn bản 2.0 AT của Elantra mới bởi phiên bản này có đầy đủ trang bị tương tự như bản N-line, chỉ khuyết thiếu vài chi tiết độc quyền ở phần ngoại thất cũng như nội thất. Video: Xem nhanh Hyundai Elantra 2023 tại Việt Nam.

