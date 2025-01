Biệt thự 30 tỷ đón Tết của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

Hồ Ngọc Hà - Kim L đang sống trong cơ ngơi đắt đỏ 30 tỷ tại Thảo Điền (TP HCM). Ảnh: FBNV Biệt thự của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý rộng khoảng 300m2 gồm 1 trệt, 2 lầu, thiết kế theo phong cách hiện đại. Ảnh chụp màn hình Mỗi dịp Tết đến, nữ ca sĩ luôn trang hoàng lộng lẫy, nhiều màu sắc cho căn biệt thự của mình. Ảnh: FBNV Do diện tích mặt tiền rộng rãi nên Hồ Ngọc Hà dành nhiều tâm huyết và công sức để trang trí khu vực này. Ảnh: FBNV Như mọi năm, năm nay Hồ Ngọc Hà trang hoàng biệt thự với sắc đỏ chủ đạo, cầu may mắn, bình an cho bản thân và gia đình. Ảnh: FBNV Trước cửa biệt thự, giọng ca 41 tuổi đặt những chậu hoa tươi và bài trí lồng đèn, pháo đỏ, câu đối... tạo cảm giác ấm cúng. Ảnh: FBNV Khu vực sân vườn cũng là nơi mà gia đình Hồ Ngọc Hà thường xuyên chụp ảnh cùng nhau. Ảnh: FBNV Bên trong nhà, Hà Hồ chọn tông trắng chủ đạo, phong cách tối giản và thanh lịch. Ảnh: FBNV Ngôi nhà mang phong cách hiện đại, sang trọng với nhiều nội thất đắt đỏ. Ảnh: FBNV Phần nội thất trong nhà đều nhập từ Châu Âu với công nghệ hỗ trợ sinh hoạt như hệ thống đèn, bếp, toilet tự động... Ảnh: FBNV Với gu thẩm mỹ tinh tế, Hà Hồ tự tay cắm hoa, trang trí cho không gian sống thêm sinh động. Ảnh: FBNV Những năm trước đây, Hồ Ngọc Hà cũng sử dụng 1 lượng lớn hoa tươi để trang trí nhà cửa. Ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Hồ Ngọc Hà - Kim L đang sống trong cơ ngơi đắt đỏ 30 tỷ tại Thảo Điền (TP HCM). Ảnh: FBNV Biệt thự của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý rộng khoảng 300m2 gồm 1 trệt, 2 lầu, thiết kế theo phong cách hiện đại. Ảnh chụp màn hình Mỗi dịp Tết đến, nữ ca sĩ luôn trang hoàng lộng lẫy, nhiều màu sắc cho căn biệt thự của mình. Ảnh: FBNV Do diện tích mặt tiền rộng rãi nên Hồ Ngọc Hà dành nhiều tâm huyết và công sức để trang trí khu vực này. Ảnh: FBNV Như mọi năm, năm nay Hồ Ngọc Hà trang hoàng biệt thự với sắc đỏ chủ đạo, cầu may mắn, bình an cho bản thân và gia đình. Ảnh: FBNV Trước cửa biệt thự, giọng ca 41 tuổi đặt những chậu hoa tươi và bài trí lồng đèn, pháo đỏ, câu đối... tạo cảm giác ấm cúng. Ảnh: FBNV Khu vực sân vườn cũng là nơi mà gia đình Hồ Ngọc Hà thường xuyên chụp ảnh cùng nhau. Ảnh: FBNV Bên trong nhà, Hà Hồ chọn tông trắng chủ đạo, phong cách tối giản và thanh lịch. Ảnh: FBNV Ngôi nhà mang phong cách hiện đại, sang trọng với nhiều nội thất đắt đỏ. Ảnh: FBNV Phần nội thất trong nhà đều nhập từ Châu Âu với công nghệ hỗ trợ sinh hoạt như hệ thống đèn, bếp, toilet tự động... Ảnh: FBNV Với gu thẩm mỹ tinh tế, Hà Hồ tự tay cắm hoa, trang trí cho không gian sống thêm sinh động. Ảnh: FBNV Những năm trước đây, Hồ Ngọc Hà cũng sử dụng 1 lượng lớn hoa tươi để trang trí nhà cửa. Ảnh: FBNV Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường