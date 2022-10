Cận cảnh Hyundai Elantra 2023 tại Việt Nam, cao nhất 799 triệu đồng

Liên doanh ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam đã chính thức giới thiệu All New Hyundai Elantra tới người tiêu dùng trong nước. Tại Việt Nam, Hyundai Elantra 2023 mới sở hữu loạt thay đổi mang tính đột phá về thiết kế, động cơ, vận hành và hệ thống an toàn, hứa hẹn đẩy cuộc đua doanh số nhóm sedan hạng C thêm phần sôi động. Hyundai Elantra thế hệ thứ 7 phát triển theo triết lý thiết kế mới “Sensous Sportiness” - thể thao gợi cảm, mang đến diện mạo bắt mắt, hiện đại và giàu cảm xúc hơn. Điểm nhấn nổi bật ở khu vực đầu xe thuộc về lưới tản nhiệt đa giác cỡ lớn với họa tiết bên trong tạo hình giống mặt cắt của đá quý, đủ sức thu hút người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cặp đèn pha thiết kế sắc cạnh, vuốt sang 2 bên và nối liền lưới tản nhiệt vốn đang là xu hướng mới trong thiết kế xe hơi hiện nay. Trong đó, bản tiêu chuẩn dùng bóng Bi-halogen, các bản trên là dạng Projector LED. Đèn định vị ban ngày LED tích hợp ẩn vào lưới tản nhiệt độc đáo. Tiến về khu vực thân xe, sự xuất hiện của những đường gân dập nổi tạo hình sắc gọn, mang đến cho Hyundai Elantra thế hệ mới vẻ đẹp khỏe khoắn thay vì sự mềm mại thường thấy trước đây. Xe có đa dạng kích thước la-zăng, từ 15 - 18 inch, tùy phiên bản. Tay nắm cửa mạ crom, gợi lên vẻ đẹp sang trọng trên mẫu xe phổ thông. Ở phía sau, cặp đèn hậu LED nối liền với nhau tạo thành chữ H cách điệu, khiến người nhìn dễ liên tưởng đến logo thương hiệu. Cột C kéo dài hết phần cốp, nhấn mạnh phong cách coupe đầy sang chảnh trên mẫu xe mới nhà Hyundai. Cản sau thiết kế các cánh khuếch tán gió vừa có tác dụng gia tăng tính thẩm mỹ vừa tăng tính khí động học cho xe. Riêng phiên bản N-Line sở hữu ngoại hình thể thao hơn với bộ body kit độc quyền bao gồm: lưới tản nhiệt gắn logo "N Line", ốp trang trí bên viền hốc hút gió, gương chiếu hậu màu đen, cánh lướt gió sau và chụp ống xả mạ crôm. Kích thước xe được điều chỉnh theo hướng lớn hơn thế hệ tiền nhiệm bao gồm dài x rộng x cao lần lượt là 4.675 x 1.825 x 1430 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.720 mm. Có thể thấy, việc tăng chiều dài thêm 55 mm, chiều rộng thêm 25mm và trục cơ sở thêm 20 mm nhưng hạ thấp 20 mm, các kỹ sư của Hyundai không chỉ thành công trong việc nhấn mạnh phong cách thể thao trên All New Elantra, mà còn tạo tiền đề để mang đến cho người dùng một không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi hơn. Bước vào bên trong, mọi thiết kế trên Hyundai Elantra 2023 dường như không còn vương vấn bất kỳ chi tiết nào từ thế hệ cũ. Cửa gió điều hòa được làm lại theo hướng thanh mảnh và đặt ẩn trong 3 đường crom chạy ngang bảng táp-lô đầy tinh tế. Đi cùng với đó là tay nắm cỡ lớn trên bệ trung tâm. Elantra thế hệ mới sở hữu một không gian hiện đại, giàu công nghệ và hướng tới người lái. Tiêu biểu là màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng 10,25 inch, thiết kế kéo dài nối liền màn hình kỹ thuật số Digital 10,25 inch phía sau vô-lăng, giúp tối ưu khả năng quan sát cho người cầm lái. Đặc biệt, màn hình kỹ thuật số còn hiển thị chủ đề theo Drivemode của xe hoặc theo sở thích của chủ nhân. Vô-lăng xe bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp các nút điều khiển chức năng, đi kèm lẫy chuyển số phía sau. Toàn bộ ghế ngồi trên xe cũng bọc da, có chức năng sưởi và làm mát ghế. Riêng ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Cùng với đó, khách hàng mua xe Hyundai Elantra thế hệ mới còn được trải nghiệm loạt trang bị cao cấp khác như: phanh tay điện tử, autohold, chìa khóa thông minh Smartkey... Ngoài ra, nút bấm khởi động Start/Stop engine kết hợp khởi động từ xa, kết nối Apple Carplay/ Android Auto, sạc không dây chuẩn Qi, cốp điều khiển từ xa thông minh, Cruise Control, cảm biến đèn và gạt mưa tự động, kính lái chống sương mù tự động, điều hòa tự động 2 vùng độc lập.... Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Elantra thế hệ mới là động cơ SmartStream 1.6L T-GDi (mã hiệu G4FP), trên bản N-line sản sinh ra công suất cực đại 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng và mô-men xoắn cực đại 265Nm tại 1.500 đến 4.500 vòng/phút. Phiên bản động cơ này đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT. Tiếp đến là lựa chọn động cơ xăng SmartStream 2.0l MPI (mã hiệu G4NM) cho công suất 159 mã lực tại 6.200 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút. Phiên bản sử dụng động cơ xăng SmartStream 1.6L MPI (mã hiệu G4FM) cho công suất 128 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Hyundai Elantra thế hệ mới được trang bị Drive Mode 4 chế độ lái: Eco (tiết kiệm), Normal (thông thường), Sport (thể thao), Smart (thông minh). Công nghệ an toàn được trang bị cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo chuyển làn, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo phương tiện cắt ngang, ga tự động thông minh… Mức giá xe Hyundai Elantra 2023 được phân phối tại Việt Nam cho 4 phiên bản Cụ thể: Elantra All New 1.6 AT giá 599 triệu đồng; Elantra All New 1.6 AT đặc biệt giá 669 triệu đồng; Elantra All New 2.0 AT cao cấp giá 729 triệu đồng; Elantra All New N-line giá 799 triệu đồng. Video: Hyundai Elantra 2023 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam.

