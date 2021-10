Jetson One - xe bay cá nhân không cần bằng lái, hơn 2 tỷ đồng

Trong những năm gần đây, thế giới ngày càng xuất hiện thêm nhiều công ty quan tâm đến việc đẩy nhanh sự phát triển của những phương tiện cất và hạ cánh thẳng đứng chạy điện hoàn toàn (eVTOL) - và Jetson One hoàn toàn mới là một trong số đó. Khi nhiều công ty đang chạy đua để cho ra đời dịch vụ Uber trên bầu trời, công ty khởi nghiệp Jetson Aero của Thụy Điển lại hướng sự tập trung sang các phương tiện bay cá nhân, cung cấp khả năng bay tiện lợi tương tự như sở hữu một chiếc xe ôtô bay Jetson One cỡ nhỏ. Chiếc xe bay Jetson One 2022 mới này là một dạng octocopter (máy bay 8 cánh quạt) với 4 cánh tay kéo dài từ thân, mỗi tay có một cặp cánh quạt và tổng công suất là 88 kW. Chiếc taxi bay cá nhân này được xếp vào loại máy bay siêu nhẹ ở Mỹ, đồng nghĩa rằng bất kỳ ai cũng có thể vận hành nó mà không cần bằng lái phi công. Chỉ nặng 90 kg, Jetson One 2022 mới có khả năng đạt tốc độ tối đa 102 km/h. Người lái sẽ sử dụng một cần công suất, một cần điều khiển, và hệ thống bàn đạp để điều khiển chuyển động của nó, trong khi bộ phận máy tính đảm bảo rằng nó sẽ ổn định trong suốt chuyến bay. Nhà sản xuất nói rằng bạn có thể dễ dàng leo lên độ cao 1.500 mét với Jetson One, nhưng cho đến nay thì phương tiện này mới chỉ thử nghiệm bay gần mặt đất. Giống như nhiều loại phương tiện tương tự khác, bộ pin của Jetson One có phạm vi di chuyển hạn chế do mức năng lượng thấp của các công nghệ hiện tại, cung cấp thời gian bay chỉ khoảng 20 phút. Thời gian này có thể không đủ để người lái xử lý những tình huống phức tạp, ví như tìm kiếm một nơi hạ cánh khẩn cấp. Nhưng Jetson Aero có đưa ra lời đảm bảo rằng mẫu eVTOL của họ có trang bị một chiếc dù đạn đạo, có thể được triển khai ngay lập tức trong trường hợp bạn hết điện, hoặc tệ hơn là nếu có nhiều mô tơ bị hỏng cùng lúc. Bên cạnh đó, Jetson One cũng được trang bị tính năng theo dõi địa hình và tránh chướng ngại vật bằng cảm biến LiDAR, giúp người lái bớt gặp rắc rối. Vấn đề bộ pin hạn chế cũng hứa hẹn sẽ được cải tiến khi có công nghệ thích hợp hơn.Giá xe bay Jetsone One hoàn chỉnh khoảng 92.000 USD (khoảng 2,09 tỷ đồng) và công ty khởi nghiệp nói rằng họ sẽ giao nó cho khách hàng dưới dạng bộ kit lắp ráp từng phần. Bộ kit bao gồm một khung không gian bằng nhôm, bộ điều khiển mô tơ điện, các cánh quạt và mô tơ, và một quyển hướng dẫn lắp ráp. Hiện tại, toàn bộ sản phẩm năm 2022 của Jetson Aero đã được bán hết, vì vậy những ai muốn sở hữu một chiếc máy bay cá nhân mà không yêu cầu bằng lái như thế này sẽ phải xếp hàng chờ đợt thêm một thời gian nữa. Video: Jetson One chính thức ra mắt.

