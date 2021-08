LEO Coupe - siêu xe điện biết bay thiết kế như phim viễn tưởng

Trong khi đối với nhiều người trong chúng ta, nhìn thấy siêu xe bay lượn qua đầu vẫn là chuyện gì đó thuộc về tương lai xa xôi, nhưng thực sự thì ý tưởng này đang sắp sửa trở thành thực tế rồi. Công ty khởi nghiệp Urban EVTOL thậm chí còn đã hình dung cụ thể phương tiện đi lại hàng ngày của con người trông sẽ ra sao. Trong vài năm qua, thị trường dành cho những phương tiện chạy điện biết cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) đã bùng nổ, và chúng ta đã được thấy nhiều mẫu concept sáng tạo được đưa vào thử nghiệm bởi hàng tá công ty đến từ nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, không ít mẫu concept như vậy trông giống máy bay hơn là một chiếc xe ôtô quen thuộc. Do vậy, vào mùa xuân năm 2020, Pete Bitar và Carlos Salaff đã thành lập Urban EVTOL với mục tiêu bù đắp khoảng trống trong thiết kế xe ôtô bay. Họ nhận thấy rằng các ý tưởng trước kia vốn chỉ dành cho phim viễn tưởng giờ đây đã nằm trong tầm tay với mẫu xe LEO Coupe biết bay. Đó là cách LEO Coupe hoàn toàn mới được ra đời. Nó là một phương tiện eVTOL trang bị tuabin phản lực chạy điện hoàn toàn với thiết kế trông giống một hypercar cực sang trọng, sẵn sàng bay lên bầu trời. Nó dài hơn Aston Martin Valkyrie một chút, và có thể đỗ vừa trong hầu hết garage 2 xe. Kích thước như vậy cho phép nó có thể được sử dụng tư nhân, dùng làm taxi bay, và là một phương tiện bay có thể tiếp cận những nơi thiếu không gian rộng mở. Các rô tơ được thiết kế giấu kín trong cách, khiến LEO Coupe trở nên an toàn đối với bất cứ ai ở gần khi nó hoạt động. Hệ thống đẩy được tài trợ bởi cơ quan DARPA càng làm tăng tính an toàn của hypercar biết bay này. Khi đôi cửa cánh chim rộng mở, chiếc xe cho thấy một không gian nội thất rộng rãi, có chỗ cho 3 hành khách. Trong tương lai, công ty có kế hoạch khiến xe bay LEO Coupe tự lái hoàn toàn, nhưng cho tới khi điều đó thành hiện thực, bạn sẽ cần một phi công lành nghề bởi nó sẽ có thể bay ở tốc độ rất nhanh, đạt khoảng 400 km/h. Urban EVOL có công bố một số hình ảnh tạo bằng máy tính diễn tả LEO Coupe trong nhiều tình huống khác nhau như cứu hỏa, cấp cứu, bảo vệ bờ biển, du lịch…, qua đó nhấn mạnh rằng sáng chế này có thể sử dụng trong hầu hết mọi loại địa hình mà không cần cơ sở hạ tầng đường xá phát triển. Hiện tại, công ty đang tìm cách tạo mạng lưới các điểm hạ cánh VertiStop cho phương tiện eVTOL của mình. Video: Ngắm xe bay tương lai của EVTOL.

