Jeep Gladiator 2024 thêm 7 phiên bản, nâng cấp xịn sò hơn

Bước sang năm mới 2024, dòng xe bán tải của Jeep là Gladiator cũng nhận được khá nhiều thay đổi để trở nên thêm phần hấp dẫn trong mắt khách hàng. Jeep Gladiator 2024 mới có tất cả 7 phiên bản cấu hình và hơi khác biệt so với đời 2023 trước đây Có thể thấy, 2 phiên bản từng có ở đời 2023 là Freedom tầm trung và High Altitude cao cấp nhất đã bị loại bỏ khỏi danh mục sản phẩm. Gladiator Sport 2024 sẽ đóng vai trò là bản cấp thấp nhất, dễ tiếp cận nhất và đã được giảm giá bớt đi 1.095 USD (27 triệu đồng) so với bản Sport 2023. Mẫu xe bán tải Jeep Gladiator 2024 bản Sport S giảm giá nhiều nhất khi rẻ hơn bản tương ứng của đời 2023 tới 3.085 USD (76 triệu đồng). Bản Willys cũng được giảm giá, thấp hơn đời 2023 số tiền 2.035 USD (50 triệu đồng). Cũng trở lại ở đời 2024 là các bản cao cấp gồm Mojave và Rubicon có giá ngang nhau, nhưng chúng lại được định giá cao hơn 1.155 USD (28 triệu đồng) so với đời 2023. Ngoài ra, riêng ở đời 2024 này mẫu Gladiator còn có thêm các bản Mojave X và Rubicon X với giá cao hơn 10.000 USD (khoảng 250 triệu đồng). Những phiên bản X này sở hữu ghế bọc da Nappa, mui cứng cùng màu thân xe, ghế trước chỉnh điện 12 hướng, định vị, cản trước bằng thép và tích hợp camera địa hình. Túi khí rèm cho hàng ghế thứ nhất và thứ hai hiện là tiêu chuẩn trên toàn dòng sản phẩm.Bán tải Jeep Gladiator 2024 sở hữu lưới tản nhiệt với 7 khe gió kiểu mới, từng lần đầu tiên được giới thiệu trên Wrangler mới. Có tất cả 9 lựa chọn màu ngoại thất, bao gồm 1 màu mới là Anvil. Jeep đã cập nhật cabin cho Gladiator 2024 với màn hình thông tin giải trí 12,3 inch mới với tiêu chuẩn Android Auto và Apple CarPlay không dây. Chỉ có duy nhất hệ thống truyền động là không nhận được sự điều chỉnh nào. Gladiator 2024 tiếp tục trang bị động cơ V6 3.6 lít của Jeep, tạo ra công suất 285 mã lực và mô-men xoắn 352 Nm, có thể kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp. Video: GIới thiệu chi tiết Jeep Gladiator 2024 mới.

