Jaguar XJL Supercharged chạy 11 năm, "thét giá" hơn 1,3 tỷ ở Hà Nội

Dòng xe XJ nói chung hay XJL nói riêng hiện đã bị thương hiệu xe sang Jaguar khai tử vào năm 2019, chính vì vậy để người dùng mua một chiếc Jaguar XJL hạng sang mới “đập hộp” gần như là bất khả thi. Mới đây, một chiếc Jaguar XJL đời 2011 thuộc phiên bản cao cấp nhất Supercharged sử dụng động cơ V8 5.0 lít đã được chào bán với mức giá hơn 1,3 tỷ đồng tại showroom xe sang cũ ở Hà Nội. Hiện ODO của xe đang dừng lại ở con số hơn 12 vạn km. Jaguar XJL có phong cách thiết kế thanh lịch, sang trọng toát lên từ những chi tiết nhỏ nhất, tạo thành đặc trưng riêng. Phía trước xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt làm từ kim loại mạ chrome đặc trưng trên những mẫu xe Jaguar. Hệ thống đèn pha Xenon nguyên bản đã được chủ xe nâng cấp lên loại full LED của phiên bản mới. Hốc gió bên dưới hài hoà với hai bên tạo điểm nhấn bằng chi tiết ốp crom sang trọng. Jaguar XJL sở hữu thông số Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.255 x 1.900 x 1.460 (mm), chiều dài trục cơ sở đạt 3.157 mm. Thân xe nổi bật với bộ lazang đa chấu kích thước 20 inch có thiết kế lạ mắt. Gương chiếu hậu được sơn cùng màu thân xe, hỗ trợ chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ. Đuôi xe có thiết kế bo tròn đầy cuốn hút. Cụm đèn hậu dạng LED đặt dọc, logo báo đốm gắn chính giữa, hệ thống ống xả đơn có chụp làm từ kim loại mạ chrome sáng. Một điểm đặc biệt trên mẫu XJL này đó là nút bấm mở cốp được đặt ở phía dưới đèn hậu bên phải, thay vì đặt ở vị trí trung tâm như các mẫu xe khác. Nội thất của Jaguar XJL nổi bật với chất liệu da bọc cao cấp, vô-lăng và thành cửa được ốp gỗ tinh tế. XJL có thiết kế khoang hành khách rộng rãi với chiều dài cơ sở vào hàng bậc nhất trong phân khúc. Ngoài ra, xe cũng lắp đặt cửa sổ trời kép phía trên, cho phép không gian mở ra khi cần thiết, tăng cường trải nghiệm sang trọng cho người dùng. Vô-lăng trên Jaguar XJL là loại 3 chấu bọc da viền ốp gỗ tích hợp khá nhiều phím chức năng xử lý nhanh hỗ trợ người lái. Phía sau là bảng đồng hồ điện tử hiển thị thông số của xe có kích thước 12 inch. Chính giữa bảng điều khiển của xe là màn hình cảm ứng kích thước 8 inch, phía trên là 2 cửa điều hòa thiết kế ấn tượng đi kèm đồng hồ kim gắn logo XJ bên trong. Hệ thống âm thanh là loại 20 loa tới từ B&W. Sau 12 năm sử dụng, chất lượng da ghế của xe vẫn còn tương đối ổn tuy không còn quá mới. Hệ thống sưởi và massage vẫn còn hoạt động tốt. Toàn bộ ghế ngồi đều được bọc da cao cấp màu be, ghế lái có khả năng chỉnh điện 14 hướng, 3 tùy chọn nhớ vị trí. Là phiên bản kéo dài nên hàng ghế sau của chiếc XJL rộng rãi hơn khá nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn. Nhờ đó, người ngồi sau có khoảng duỗi chân thoải mái hơn. Cửa gió điều hoà 2 vùng độc lập cho hành khách phía sau. Một số trang bị an toàn nổi trội của XJL như cảnh báo chuyển làn, hỗ trợ bám làn đường, giám sát tình trạng người lái, ga tự động thông minh, hỗ trợ dừng đỗ xe, kiểm soát khoảng cách đỗ xe 360 độ, hỗ trợ lùi xe, camera toàn cảnh,...Jaguar XJL Supercharged 2011 tại Việt Nam sử dụng động cơ V8 5 lít, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp cho công suất cực đại 510 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại đạt 575 Nm tại 2.500 vòng/phút. Video: Xe sang Jaguar XJL 2011 nâng đời 2021 ở Hà Nội.

