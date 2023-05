Jaecoo 7 sắp về Việt Nam thiết kế như Land Rover, "đấu" Mazda CX-5

Hiện Chery chưa công bố nhiều thông tin liên quan đến Jaecoo 7. Chỉ biết rằng, mẫu xe này sẽ được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, tương tự OMODA 5. Tuy nhiên, so với OMODA 5, xe có kích thước lớn hơn, Jaecoo là thương hiệu con thuộc Chery, do đó không quá bất ngờ khi Jaecoo 7 có nhiều nét tương đồng với Chery TJ-1. Có vẻ như Jaecoo 7 2023 mới chính là phiên bản quốc tế của Chery TJ-1. Xe có chiều dài 4.515 mm, chiều rộng 1.865 mm, chiều cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.675 mm. Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn đi cùng những nan mạ crôm nằm dọc đúng như những hình ảnh được rò rỉ trước đây. Xe có hệ thống đèn 2 tầng, phía trên là dải đèn LED định vị ban ngày được thiết kế hẹp và nối liền với lưới tản nhiệt. Dưới cản trước là đèn pha được thiết kế dọc, chia thành 2 tầng Mẫu xe SUV Jaecoo 7 2023 có cản trước được thiết kế đơn giản, gọn gàng, không quá cầu kỳ hầm hố như “người anh em” Chery TJ-1. Chưa hết, trên cản trước của mẫu SUV này còn tích hợp hốc gió trung tâm chứa hộp radar phục vụ các hệ thống an toàn chủ động ADAS của xe. Jaecoo 7 được trang bị bộ mâm đa chấu có kích thước 19 inch đi cùng lốp 235/50. Ngoài ra, xe còn có tay nắm cửa dạng ẩn, cột C sơn đen tại hiệu ứng nóc xe lơ lửng giống với xu hướng thiết kế xe hơi gần đây. Về nội thất, khoang cabin được thiết kế rộng rãi với 5 chỗ ngồi, sở hữu các trang bị tiện ích hiện đại, tiên tiến như: vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn và màn hình cảm ứng trung tâm 14,8 inch nằm dọc trên mặt táp-lô, cụm đồng hồ dạng màn hình kỹ thuật số, cần số điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, khởi động nút bấm hay khe rút giấy ăn… Ngoài ra, nội thất trong xe đều được bọc da cao cấp, ở hàng ghế sau xe có cửa gió điều hòa riêng và hai cổng sạc USB. Hiện hãng xe Trung Quốc chưa chính thức công bố về hệ truyền động của xe. Theo một số nguồn tin, Jaecoo 7 khi bán tại Việt Nam sẽ sử dụng động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Sau khi ra mắt một thời gian, dự kiến xe sẽ được bổ sung hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và mô-tơ điện. Động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 115 kW (khoảng 154 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 220 Nm. Hệ truyền động này cho phép xe chạy được quãng đường tối đa 1.200 km đồng thời chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 1 lít/100 km. Thời gian tăng dung lượng pin của phiên bản PHEV từ 30% lên 80% là 18 phút. Sau khi sạc đầy pin, xe có thể chạy 100 km mà không cần dùng động cơ xăng. Ngoài Jaecoo 7, hãng xe Trung Quốc còn đang ấp ủ ý định ra mắt Jaecoo 9 tại Việt Nam. Hiện mức giá xe Jaecoo 7 2023 vẫn chưa công bố chính thức tại thị trường Trung Quốc. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Jaecoo 7 hoàn toàn mới.

Hiện Chery chưa công bố nhiều thông tin liên quan đến Jaecoo 7. Chỉ biết rằng, mẫu xe này sẽ được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, tương tự OMODA 5. Tuy nhiên, so với OMODA 5, xe có kích thước lớn hơn, Jaecoo là thương hiệu con thuộc Chery, do đó không quá bất ngờ khi Jaecoo 7 có nhiều nét tương đồng với Chery TJ-1. Có vẻ như Jaecoo 7 2023 mới chính là phiên bản quốc tế của Chery TJ-1. Xe có chiều dài 4.515 mm, chiều rộng 1.865 mm, chiều cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.675 mm. Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn đi cùng những nan mạ crôm nằm dọc đúng như những hình ảnh được rò rỉ trước đây. Xe có hệ thống đèn 2 tầng, phía trên là dải đèn LED định vị ban ngày được thiết kế hẹp và nối liền với lưới tản nhiệt. Dưới cản trước là đèn pha được thiết kế dọc, chia thành 2 tầng Mẫu xe SUV Jaecoo 7 2023 có cản trước được thiết kế đơn giản, gọn gàng, không quá cầu kỳ hầm hố như “người anh em” Chery TJ-1. Chưa hết, trên cản trước của mẫu SUV này còn tích hợp hốc gió trung tâm chứa hộp radar phục vụ các hệ thống an toàn chủ động ADAS của xe. Jaecoo 7 được trang bị bộ mâm đa chấu có kích thước 19 inch đi cùng lốp 235/50. Ngoài ra, xe còn có tay nắm cửa dạng ẩn, cột C sơn đen tại hiệu ứng nóc xe lơ lửng giống với xu hướng thiết kế xe hơi gần đây. Về nội thất, khoang cabin được thiết kế rộng rãi với 5 chỗ ngồi, sở hữu các trang bị tiện ích hiện đại, tiên tiến như: vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn và màn hình cảm ứng trung tâm 14,8 inch nằm dọc trên mặt táp-lô, cụm đồng hồ dạng màn hình kỹ thuật số, cần số điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, khởi động nút bấm hay khe rút giấy ăn… Ngoài ra, nội thất trong xe đều được bọc da cao cấp, ở hàng ghế sau xe có cửa gió điều hòa riêng và hai cổng sạc USB. Hiện hãng xe Trung Quốc chưa chính thức công bố về hệ truyền động của xe. Theo một số nguồn tin, Jaecoo 7 khi bán tại Việt Nam sẽ sử dụng động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Sau khi ra mắt một thời gian, dự kiến xe sẽ được bổ sung hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và mô-tơ điện. Động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 115 kW (khoảng 154 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 220 Nm. Hệ truyền động này cho phép xe chạy được quãng đường tối đa 1.200 km đồng thời chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 1 lít/100 km. Thời gian tăng dung lượng pin của phiên bản PHEV từ 30% lên 80% là 18 phút. Sau khi sạc đầy pin, xe có thể chạy 100 km mà không cần dùng động cơ xăng. Ngoài Jaecoo 7, hãng xe Trung Quốc còn đang ấp ủ ý định ra mắt Jaecoo 9 tại Việt Nam. Hiện mức giá xe Jaecoo 7 2023 vẫn chưa công bố chính thức tại thị trường Trung Quốc. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Jaecoo 7 hoàn toàn mới.