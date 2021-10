Isuzu MU-X 2022 từ 752 triệu đồng tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Isuzu vvừa chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng SUV cỡ trung MU-X ở thị trường Thái Lan. Về ngoại hình, Isuzu MU-X 2022 mới không thay đổi về thiết kế so với trước vì mới được nâng cấp toàn diện vào hồi tháng 10/2020. Thay vào đó, hãng Isuzu chỉ thay đổi các bản trang bị và bổ sung tính năng cho mẫu SUV hạng D này. Cụ thể, ở thị trường Thái Lan, Isuzu MU-X 2022 được bổ sung bản trang bị mới là 3.0 Elegance AT 2WD. Trong khi đó, bản trang bị 1.9 Luxury MT 2WD bị loại bỏ. Như vậy, dòng xe này hiện có tổng cộng 7 bản trang bị, giá xe Isuzu MU-X 2022 bán dao động từ 1,119 - 1,579 triệu Baht (khoảng 752 triệu đến 1,06 tỷ đồng). Ngoài ra, Isuzu MU-X 2022 còn được bổ sung hệ thống phanh khẩn cấp tự động ở bản Ultimate cao cấp. Hệ thống này sẽ đi kèm với tính năng hỗ trợ rẽ phải mới. Trừ những thay đổi trên, Isuzu MU-X 2022 không có gì khác so với phiên bản cũ. Ở thế hệ mới, mẫu SUV cỡ trung này dài hơn 25 mm, rộng hơn 10 mm, cao hơn 35 mm và chiều dài cơ sở tăng 10 mm. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.850 mm, rộng 1.870 mm, cao 1.875 mm và chiều dài cơ sở 2.855 mm. Không chỉ tăng kích thước, mẫu xe SUV Isuzu MU-X mới còn được trang bị cụm đèn pha LED mượt mà hơn, đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày, lưới tản nhiệt mới với 2 nan nằm ngang gợi liên tưởng đến cặp "răng nanh" và 2 đèn sương mù nhỏ hình tròn trên cản trước. Tiếp đến là đường gân dập nổi, chạy từ chắn bùn trước đến cột D, kính cửa sổ thay đổi hoàn toàn, cột C mỏng hơn và vành la-zăng có đường kính từ 17-20 inch. Đằng sau, Isuzu MU-X 2022 có cụm đèn hậu 2 mảnh với thiết kế mượt hơn, vị trí lắp biển số được đẩy dịch xuống bên dưới, nhường chỗ cho tem chữ nổi "Isuzu" trên cửa cốp và cửa cốp chỉnh điện. Bên trong xe, Isuzu MU-X 2022 được trang bị núm xoay chọn chế độ của hệ dẫn động 4 bánh nằm trên cụm điều khiển trung tâm, phanh đỗ xe điện tử, cửa gió điều hòa trên trần xe dành cho 2 hàng ghế sau, hàng ghế thứ hai gập 60:40 và hàng ghế thứ ba gập 50:50. Ở thị trường Thái Lan, mẫu SUV hạng D này có những trang bị nội thất đáng chú ý như màn hình màu đa thông tin TFT trong bảng đồng hồ, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 7 inch hoặc 9 inch, mở cửa không cần chìa khóa, khởi động máy bằng nút bấm, điều hòa tự động 2 vùng với lọc bụi mịn PM2.5 và hệ thống đèn viền nội thất. Khi mua Isuzu MU-X 2022, khách hàng vẫn có 2 lựa chọn động cơ diesel. Thứ nhất là động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.9L, tạo ra công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Thứ hai là động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 3.0L, cho công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, xe còn có hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu, tùy phiên bản. Vào hồi đầu năm nay, đã có tin đồn về việc Isuzu MU-X về Việt Nam để cạnh tranh với Toyota Fortuner và Ford Everest. Tuy nhiên, mãi đến nay, tin đồn này vẫn chưa thành sự thật. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Isuzu MU-X 2022 thế hệ mới.

