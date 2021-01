Isuzu mu-X 2021 mới sắp về Việt Nam, liệu có thoát ế?

Vốn luôn là một cái tên bị lãng quên ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung, Isuzu mu-X tại Việt Nam thường xuyên nằm trong top xe ế nhất, dù giá bán thấp nhất phân khúc. Nguyên nhân là do thiết kế nội/ngoại thất của xe đã có phần lỗi thời, các trang bị cũng hạn hẹp không theo kịp bước tiến của xã hội, đặc biệt khi Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport hay Ford Everest lần lượt được nâng cấp giữa vòng đời tại Việt Nam. Tuy nhiên, hành trình của Isuzu mu-X tại nước ta sẽ bước sang một trang mới ở năm nay. Theo thông tin từ phía đại lý, Isuzu mu-X 2021 mới dự kiến sẽ được ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 2/2021 và đây sẽ là phiên bản mới nhất thuộc thế hệ thứ 2 đang làm mưa làm gió tại thị trường Thái Lan. Thông tin này chưa được nhà sản xuất xác nhận nhưng nào có ai đánh thuế giấc mơ, chúng ta vẫn nên đặt hi vọng vào sự đổi thay của Isuzu mu-X. So với thế hệ cũ, Isuzu mu-X sở hữu ngoại hình lột xác hoàn toàn theo hướng hiện đại hơn cùng vóc dáng có phần bệ vệ hơn trước đây. Nguyên nhân là do mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung này được trang bị hệ khung gầm mới dẫn đến kích thước thay đổi với chiều dài lớn hơn 25 mm, rộng hơn 10 mm, cao hơn 35 mm và chiều dài cơ sở tăng 10 mm so với thế hệ cũ. Về thiết kế, phần đầu của xe sở hữu nhiều đường gân hầm hố hơn trước đây. Khu vực lưới tản nhiệt vẫn tạo cảm giác quen thuộc nhưng được cách tân có phần hiện đại hơn với các thanh nan nhỏ dạng lục giác đan vào nhau bên trong và 2 thanh nan lớn sơn kim loại bọc ngoài có tạo hình liên tương đến “răng nanh”. Kế đến, cụm đèn chiếu sáng trước được làm gọn lại nhưng góc cạnh hơn và giao diện dải đèn LED định vị ban ngày cũng được làm mới. Phía bên dưới, cản trước được làm đồng màu với màu sơn xe, 2 hốc đèn sương mù được bọc trong lớp “mặt nạ” khá dày dặn. Ở phía ngang, thân xe cũng có nhiều đường gân hơn trước đây nhưng lại theo đuổi phong cách uốn lượn mềm mại, không làm mất đi tính khỏe khoắn của xe mà đem lại cảm giác có phần năng động hơn. Khu vực cửa kính có có sự thay đổi với chiều dài các cột trụ giữa không còn quá lớn. Tương tự với ngoại thất, nội thất của Isuzu mu-X 2021 cũng lột xác theo hướng hiện đại hơn với vô-lăng 3 chấu kiểu mới, bảng điều khiển trung tâm chuyển sang dạng phím bấm. Tại thị trường Thái Lan, xe được trang bị màn hình cảm ứng kích cỡ 9 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, phanh đỗ điện tử, điều hòa tự động 2 vùng, đèn viền nội thất, đề nổ nút bấm. Về khả năng vận hành, Isuzu mu-X 2021 tại Thái Lan vẫn là 2 tùy chọn động cơ diesel tăng áp quen thuộc. Loại thứ nhất là động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.9L cho công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm còn loại thứ 2 là động cơ 4 xi-lanh, dung tích 3.0L với các thông số tương ứng là 190 mã lực và 450 Nm. Tuy phiên bản, xe sẽ được trang bị hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, hệ dẫn động cũng chia làm loại 1 cầu hoặc 2 cầu. Ở thế hệ mới nhất, Isuzu mu-X 2021 sở hữu những tính năng an toàn hiện đại không kém các đối thủ cùng phân khúc. Cụ thể, xe được bổ sung trang bị hỗ trợ người lái như cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, giới hạn tốc độ, phanh tự động sau va chạm và hệ thống ngăn đạp nhầm chân ga. Ngoài ra, những tính năng an toàn sẵn có bao gồm cân bằng điện tử, phanh chống bó cứng ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát lực kéo và 6 túi khí. Vẫn chưa rõ khi về Việt Nam, Isuzu mu-X 2021 có bị cắt bỏ nhiều trang bị hay không nhưng nếu nhà sản xuất muốn mẫu xe này có sức hút mạnh như ở thị trường Thái Lan, dự kiến xe sẽ sở hữu tương đối đầy đủ tính năng dù điều này đồng nghĩa với giá bán của xe sẽ tăng mạnh. Hiện xe đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản cùng giá khởi điểm từ 779 triệu và cao nhất lên tới 1,12 tỷ đồng. Giá xe Isuzu mu-X thực tế tại đại lý thường được giảm khá sâu nhưng luôn ế khách.. Video: Isuzu MU-X 2021 mới sắp về Việt Nam có gì hay?

