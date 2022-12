Isuzu D-Max 2023 siêu rẻ không có ABS, chưa đến 400 triệu đồng

Isuzu D-Max hiện là mẫu xe bán tải ăn khách nhất tại thị trường Thái Lan với doanh số cộng dồn 161.556 chiếc trong 11 tháng của năm 2022. Không "ngủ quên trên chiến thắng", hãng tiếp tục tung ra 2 phiên bản siêu rẻ Isuzu D-Max 2023 mới ra thị trường Thái Lan để tăng thêm sức cạnh tranh trước đối thủ đồng hương Toyota Hilux. Đầu tiên là Isuzu D-Max Spark SE với 2 bản trang bị là Spark 1.9 SE 6MT 4x2 và Spark 3.0 SE 6MT 4x2. Giá bán của 2 bản trang bị này lần lượt là 584.000 Baht (khoảng 393 triệu đồng) và 602.000 Baht (406 triệu đồng). "Tiền nào của nấy", Isuzu D-Max Spark SE 2023 giá rẻ không có những trang bị an toàn cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD hay hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA. Thay vào đó, xe chỉ được trang bị 2 túi khí trước, hệ thống mở cửa tự động khi túi khí bung, dây đai an toàn 3 điểm ở hàng ghế trước, cảnh báo thắt dây an toàn, đèn phanh khẩn cấp và cảnh báo khi người lái quên chìa khóa. Tương tự trang bị an toàn, ngoại thất của Isuzu D-Max Spark SE 2023 cũng khá "nghèo nàn" với đèn pha Halogen, tính năng đèn chờ dẫn đường, lưới tản nhiệt sơn màu xám, cản trước/ốp gương chiếu hậu sơn cùng màu với thân xe, gương chỉnh điện, tay nắm cửa màu đen, anten dạng que và vành thép 15 inch. Bên trong Isuzu D-Max Spark SE 2023 có những trang bị như bảng đồng hồ analogue, vô lăng bọc Urethane, chỉnh 4 hướng, bệ tì tay bọc nỉ trên tapi cửa, cửa sổ chỉnh điện bên ghế lái, khóa cửa trung tâm, đầu CD 1-DIN, cổng USB/AUX, 2 loa, hệ thống điều hòa với lọc không khí PM2.5, ổ điện DC 12V, đèn nội thất, ghế bọc bằng vinyl và ghế trước gập 60:40. Phiên bản giá rẻ thứ hai của Isuzu D-Max 2023 ở thị trường Thái Lan là Spacecab SE. Tương tự phiên bản Spark, Isuzu D-Max Spacecab SE 2023 cũng được chia thành 2 bản trang bị là Spacecab 1.9 SE 6MT 4x2 và Spacecab 3.0 SE 6MT 4x2 với giá bán từ 612.000 - 635.000 Baht (khoảng 412 - 428 triệu đồng). Cũng như phiên bản Spark SE, Isuzu D-Max Spacecab SE 2023 không có hệ thống ABS, EBD và BA. Camera lùi và phím chức năng trên vô lăng cũng bị cắt khỏi bản Spacecab SE này. Các trang bị còn lại của phiên bản Spacecab SE không khác gì phiên bản Spark SE. Tuy nhiên, Spacecab SE có một số khác biệt so với bản Spark SE như lưới tản nhiệt sơn màu đen bóng, ghế bọc nỉ và khóa điều khiển từ xa ở bản 3.0. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Isuzu D-Max Spark SE và Spacecab SE 2023 vẫn là 2 loại động cơ diesel quen thuộc. Đầu tiên là động cơ diesel diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.9L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L với công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Cả hai động cơ đều kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động 1 cầu. Tại thị trường Thái Lan, 2 phiên bản giá rẻ của Isuzu D-Max 2023 có 3 màu sơn ngoại thất là xám Islay Gray Opaque, bạc Bohemian Silver và trắng Siberian White. Trong đó, màu trắng rẻ hơn 7.000 Baht (4,7 triệu đồng). Video: Giới thiệu xe bán tải Isuzu D-Max 2023 mới.

