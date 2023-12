IM LS6 - xe điện sở hữu sạc 900V chỉ mất 15 phút để chạy 500km

IM (Innovation in Motion) được thành lập vào năm 2020 là một liên doanh mới giữa SAIC, Alibaba và Zhangjiang Hi-Tech. Mục tiêu của nó là cạnh tranh với Tesla tại Trung Quốc. Hãng chỉ bán dòng xe BEV và có ba loại xe trên thị trường gồm SUV điện IM LS6 và LS7 và L7 sedan. IM không được chú ý bên ngoài Trung Quốc cho đến khi SAIC tiết lộ rằng Audi dự định sử dụng iO Origin làm nền tảng cho dòng sản phẩm IM của họ. Không có gì ngạc nhiên khi IM tập trung vào hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, điều này tương quan với các giá trị của Audi. IM LS6 2024 mới được định vị là đối thủ cạnh tranh của Tesla Model X Plaid tại Trung Quốc với phiên bản cao cấp có công suất 787 mã lực và có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây. Chiếc crossover chạy điện có giá khởi điểm là 214.900 nhân dân tệ (30.300 USD). LS6 đã giao 8.158 LS6 trong tháng 1/2023, tăng 125% so với tháng 10. Tuy nhiên, tháng 11 là tháng bán hàng đầy đủ đầu tiên của LS6. IM đã giao 8.703 xe điện trong tháng 11, tăng 116% so với 4.018 chiếc trong tháng 10. SUV điện IM LS6 chịu trách nhiệm về 94% doanh số bán IM. Phiên bản cấp thấp có một động cơ duy nhất công suất 314 mã lực và 450 Nm, thích hợp để tăng tốc 0-100 km/h trong 5,9 giây. Nó có nền tảng 500V và nguồn điện đến từ bộ pin NMC ternary 71 kWh do CATL cung cấp, cung cấp phạm vi CLTC 560 km. Giá là 214.900 nhân dân tệ (30.300 USD). Phiên bản cao nhất có pin 100 kWh cho phạm vi hoạt động 702 km và hai động cơ điện lần lượt có công suất 200 kW và 379 kW, cung cấp công suất tổng hợp là 579 kW (787 mã lực) và 800 Nm. Tốc độ tối đa được giới hạn ở 252km/h, nhưng các chuyến lái thử cho thấy chiếc xe có thể đạt tốc độ 305 km/h. Nó cũng có kiến trúc gần như 900V với điện áp hoạt động tối đa 875V và công suất sạc tối đa là 396 kW, do đó, có thể sạc nhanh: LS6 có thể đi thêm 200 km trong 5 phút và 500 km trong 15 phút. Các tế bào cho phép sạc 3,75C. Được định vị là mẫu SUV cỡ trung đến cỡ lớn, IM LS6 có kích thước 4904/1988/1669mm, chiều dài cơ sở 2950mm. Xe có 4 màu ngoại thất: hồng, xanh lá cây, vàng và trắng. Hơn nữa, IM LS6 áp dụng thiết kế fastback và có mặt trước kín, nắp tùy chọn trên mui, đèn hậu kiểu xuyên thấu, màn hình LED ở phía sau và tay nắm cửa ẩn. Xe chạy trên bộ mâm 21 inch. Bên trong nội thất của IM LS6, điểm bắt mắt nhất có lẽ là vô lăng có chiều rộng bằng một nửa kết hợp với màn hình dài 42 inch kéo dài đến vị trí phi công phụ. Đồng thời, trên bảng điều khiển trung tâm có màn hình điều khiển trung tâm hình chữ nhật, ngay phía trên bảng sạc không dây và hai hộc đựng cốc... Hệ điều hành của xe là IM OS 2.0 do IM Motors tự phát triển. Hơn nữa, khoang lái còn được trang bị chip NVIDIA Orin cho hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến. IM Motors dự kiến sẽ triển khai các chức năng không người lái để lái xe trên đường cao tốc trong năm nay, bao phủ 333 thành phố của Trung Quốc. Hệ thống lái xe tự động trong đô thị sẽ thử nghiệm công khai vào cuối năm 2023. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV điện M LS6 2024 mới.

