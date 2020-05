Hyundai Tucson mới từ 769 triệu tại Việt Nam, rẻ hơn Mazda CX-5

Mức giá giảm trực tiếp vào giá bán đi kèm với nhiều ưu đã khiến Hyundai Tucson 2020 mới trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn cho những khách hàng đang quan tâm đến xe CUV 5 chỗ. Nhờ đa dạng phiên bản và giá bán hấp dẫn, Hyundai Tucson đã đạt doanh số bán ra đứng đầu trong danh sách xe CUV 5 và 5+2 chỗ tại Việt Nam trong tháng 3/2020 vừa qua, doanh số của Tucson đạt 589 xe, xếp trên các mẫu xe như Hyundai SantaFe, Honda CR-V hay Mazda CX-5. Có thể thấy, Hyundai Tucson đã và đang “làm mưa làm gió” tại thị trường Việt Nam. Ở phiên bản tiêu chuẩn, Hyundai Tucson 2020 nâng cấp được cắt giảm một số trang bị như mâm 19 inch hay đèn pha LED. Xe sử dụng đèn pha halogen + thấu kính truyền thống, nhưng vẫn có đèn LED ban ngày và điều khiển đèn pha tự động. Xe sử dụng “dàn chân” mâm 17 inch sơn một tông màu khá đơn điệu, ống xả đơn hay không có cửa sổ trời. Mặc dù là bản base, nhưng Hyundai Tucson tiêu chuẩn vẫn được trang bị nhiều tiện nghi đủ dùng như: Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ và có chức năng sấy gương. Trong khi đó, cốp thông minh và một số tính năng như sạc không dây chuẩn Qi và điều khiển hành trình Cruise Control cũng bị cắt trên phiên bản này. Dẫu vậy, các trang bị như: Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, 6 loa giải trí, ghế da, hệ thống giải trí màn hình cảm ứng, ghế lái chỉnh điện đều có mặt đầy đủ trên Tucson tiêu chuẩn, khiến Tucson base không quá “thiếu thốn” để khách mua xe quay lưng. So với các phiên bản còn lại được trang bị đến 6 túi khí, Tucson tiêu chuẩn chỉ có 2 túi khí. Dẫu vậy, các hệ thống an toàn như: chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), kiểm soát lực kéo (TSC), ổn định chống trượt thân xe (VSM), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hỗ trợ xuống dốc (DBC),… Đều được trang bị đầy đủ trên phiên bản giá rẻ này. Nếu không đòi hỏi quá cao về trang bị an toàn, tiện nghi và hỗ trợ lái, giá xe Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn 2020 đang khá tốt. Nó được xem là một gợi ý dành cho người dùng đang có nhu cầu mua một chiếc CUV 5 chỗ với chi phí dưới 800 triệu đồng. Mô tả video

