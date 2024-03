Vén màn Hyundai Tucson 2025, nâng cấp từ ngoại hình đến "trái tim"

Trong triển lãm Ô tô New York 2024, hãng Hyundai đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Tucson với thị trường Mỹ. Trước đó, Hyundai Tucson 2025 mới từng ra mắt tại thị trường nội địa Hàn Quốc vào hồi tháng 12/2023. So với xe ở Hàn Quốc, mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2025 dành cho thị trường Mỹ sở hữu thiết kế ngoại thất về cơ bản là giống hệt. Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên mẫu SUV cỡ C này chỉ được thay đổi nhẹ ở một số chi tiết ngoại thất nhằm giữ sự mới mẻ và duy trì khả năng cạnh tranh. Ở phiên bản mới, Hyundai Tucson trông sắc sảo hơn với lưới tản nhiệt và dải đèn LED định vị ban ngày cải tiến. Bên cạnh đó là cản trước và cản sau mới với thiết kế thể thao hơn. Thay đổi còn lại của mẫu SUV cỡ C này là vành la-zăng. Ở bản thường, Hyundai Tucson 2025 sẽ được trang bị ốp màu bạc trên cản trước và cản sau. Trong khi đó, bản N Line tạo cảm giác thể thao hơn bằng những chi tiết ngoại thất sơn cùng màu thân xe. Riêng bản XRT sẽ có thêm những chi tiết ốp nhựa và baga nóc theo phong cách xe việt dã. So với ngoại thất, nội thất của Hyundai Tucson 2025 có những thay đổi đáng chú ý hơn. Trong đó, nổi bật nhất là màn hình cong mới đặt nổi trên mặt táp-lô. Đây là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Hệ thống thông tin giải trí của xe được khẳng định là có tốc độ nhanh hơn, dễ sử dụng hơn và đã tương thích với tính năng cập nhật phần mềm qua Wifi. Để làm hài lòng những khách hàng thích thiết kế công thái học, hãng Hyundai đã đưa núm xoay chỉnh điều hòa và âm thanh trở lại trên Tucson mới, thay cho nút cảm ứng cũ. Bên cạnh đó là vô lăng mới, đi kèm cần số điện tử phía sau, khay chứa đồ nằm trên hộc lạnh đựng găng, sạc điện thoại không dây thay đổi vị trí và cổng USB Type C nâng cấp. Không chỉ trang bị tiện nghi mà các tính năng an toàn của Hyundai Tucson 2025 cũng được cải thiện. Theo đó, xe có thêm hệ thống cảnh báo tập trung phía trước FAW mới, theo dõi ánh mắt của người lái thông qua camera hồng ngoại. Nhờ tính năng này, khi người lái không phản ứng, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng sẽ tự động dừng xe lại, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và cài phanh tay điện tử. Ngoài ra, Hyundai Tucson 2025 bản hybrid và plug-in hybrid còn có một chế độ mới mang tên Baby Mode. Theo hãng Hyundai, chế độ này được thiết kế dành cho những khách hàng chở theo trẻ nhỏ hoặc thú cưng. Chế độ Baby Mode sẽ giúp giảm tăng tốc đột ngột, mang đến cảm giác êm dịu hơn cho hành khách. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Tucson 2025 tại thị trường Mỹ vẫn là 3 tùy chọn động cơ cũ nhưng đã được nâng cấp nhẹ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L tiêu chuẩn, cho công suất tối đa 187 mã lực. Động cơ đi với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Thứ hai là hệ truyền động hybrid (HEV), bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L như cũ, kết hợp cùng mô-tơ điện mạnh hơn với công suất tối đa 64 mã lực, tăng 5 mã lực, và cụm pin 1,49 kWh. Nhờ đó, Hyundai Tucson HEV 2025 có công suất tổng cộng tăng nhẹ lên 231 mã lực. Cuối cùng là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm máy xăng 1.6L như trên, mô-tơ điện mạnh 97 mã lực, tăng 7 mã lực so với trước. Bên cạnh đó, Hyundai Tucson PHEV 2025 còn có cụm pin 13,8 kWh và hộp số tự động 6 cấp. Công suất kết hợp của phiên bản PHEV là 268 mã lực. Cả phiên bản HEV và PHEV của Hyundai Tucson 2025 đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC tiêu chuẩn. Xe có 4 chế độ lái, bao gồm Normal, Sport, Snow và My Drive. Bên cạnh đó, Hyundai Tucson 2025 bản HEV và PHEV còn sở hữu hệ thống phanh tái sinh năng lượng có thể điều chỉnh được. Theo kế hoạch, Hyundai Tucson 2025 sẽ chính thức có mặt tại đại lý Mỹ vào tháng 6 năm nay, bắt đầu với phiên bản máy xăng. Phiên bản HEV và PHEV sẽ được bán sau. Giá xe Hyundai Tucson 2025 tại Mỹ hiện vẫn chưa được công bố. Video: Hyundai Tucson 2025 tại New York Auto Show 2024.

