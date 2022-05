Hyundai Santro siêu rẻ chỉ từ 116 triệu đồng bất ngờ bị "khai tử"

Vào hồi cuối năm 2018, đã từng xuất hiện tin đồn cho rằng mẫu xe Hyundai Santro siêu rẻ chuẩn bị được giới thiệu tại Việt Nam. Tuy nhiên, mãi đến nay, tin đồn này vẫn chưa trở thành sự thực. Có lẽ tin đồn này cũng sẽ chẳng bao giờ được thiện thực hóa vì Hyundai đã quyết định ngừng sản xuất dòng xe Santro tại Ấn Độ. Ra đời vào năm 1998, Santro chính là mẫu xe đưa thương hiệu Hyundai đến với khách hàng Ấn Độ. Mẫu xe đô thị này tiếp tục được sản xuất đến năm 2014 thì bị "khai tử". 4 năm sau, hãng Hyundai đưa Santro trở lại thị trường nhằm thay thế đàn anh Eon. 4 năm tiếp theo, hãng Hyundai lại tiếp tục "khai tử" Santro một lần nữa. Theo tạp chí Autocar, hãng xe Hyundai Hàn Quốc hiện đã ngừng dây chuyền lắp ráp mẫu xe giá rẻ này tại nhà máy ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Tất nhiên, có một số nguyên nhân dẫn đến quyết định này. Vào thời điểm năm 2018, giá xe Hyundai Santro mới dao động từ 390.000 - 550.000 Rupee (khoảng 116 - 163 triệu đồng) và gây ấn tượng với phong cách thiết kế mới mẻ và có cả động cơ dùng khí nén tự nhiên CNG. Ngoài ra, xe còn được trang bị những tính năng cao cấp hơn một số đối thủ cùng phân khúc như cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau và màn hình cảm ứng. Tuy nhiên, Hyundai Santro lại thiếu một số tính năng cơ bản như cần gạt nước ngắt quãng ở mọi phiên bản. Theo đánh giá của người dùng Ấn Độ, giá bán của Hyundai Santro bản tiêu chuẩn không xứng với những trang bị mà xe mang lại. Bản tiêu chuẩn của mẫu xe này không có điều hòa vốn là một điểm trừ lớn. Những phiên bản cao cấp hơn của Hyundai Santro lại đắt hơn so với Grand i10 trong khi nội thất không rộng bằng và dùng động cơ yếu hơn. Vào năm 2019, Hyundai Ấn Độ định vị lại các bản trang bị thấp của Santro để cạnh tranh với những đối thủ như Suzuki Alto 800 và Renault Kwid. Tuy nhiên, do tiêu chuẩn khí thải BS6 khắt khe hơn nên chi phí sản xuất Hyundai Santro tăng lên, kéo theo giá đắt hơn. Sau thời gian đầu bùng nổ về doanh số, Hyundai Santro dần thất thế tại thị trường Ấn Độ. Bên cạnh đó, khách hàng Ấn Độ còn chuyển sang chuộng xe SUV và những mẫu ôtô gầm cao như SUV. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến dấu chấm hết của Hyundai Santro. So với Hyundai, liên doanh Maruti Suzuki nắm bắt xu hướng nhanh hơn khi thay thế Alto K10 bằng mẫu xe hatchback mang phong cách SUV mới có tên S-Presso. Nhờ S-Presso, trong năm tài khóa 2022 kết thúc vào tháng 3, Maruti Suzuki đã bán được khoảng 67.000 chiếc S-Presso tại Ấn Độ, tương đương 5.500 chiếc/tháng. Trong khi đó, doanh số của Hyundai Santro trong năm tài khóa 2022 chỉ đạt mức trung bình khoảng 2.000 chiếc/tháng. Gần đây, chính phủ Ấn Độ còn yêu cầu ôtô bắt buộc phải có 6 túi khí. Để Santro đáp ứng tiêu chuẩn này, hãng Hyundai phải mất thêm chi phí. Đó là chưa kể đến tiêu chuẩn khí thải BS6.2 chuẩn bị được áp dụng tại Ấn Độ sẽ khiến hãng Hyundai phải nâng cấp khối động cơ 1.1L của Santro. Xét về mặt tài chính thì việc giữ lại Santro là không hợp lý với Hyundai. Với sự biến mất của Santro, mẫu xe rẻ nhất của thương hiệu Hyundai tại Ấn Độ sẽ là Grand i10 với giá 539.000 Rupee (150 triệu đồng). Ngoài ra, còn có tin đồn về việc hãng Hyundai giới thiệu một mẫu SUV hạng A nhỏ hơn Venue ở thị trường này. Video: Chi tiết Hyundai Santro Sportz MT giá rẻ.

