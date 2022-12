Hyundai SantaFe Hybrid lắp ráp Việt Nam lộ thông số. "đấu" Kia Sorento

Mới đây, những thông tin đầu tiên về phiên bản của Hyundai SantaFe hybrid lắp ráp Việt Nam đã xuất hiện trên trang web của Cục Đăng kiểm. Theo đó, những thông số của SantaFe hybrid không có nhiều khác biệt so với bản thương mại đang bán trên thị trường. Hyundai SantaFe Hybrid tại Việt Nam sở hữu số đo 3 vòng D x R x C lần lượt là 4.785 x 1.900 x 1.730 (mm), trục cơ sở đạt 2.765 mm. Xe được trang bị bộ mâm kích thước 17 - 19 inch. Thông tin chính thức về nội thất vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng xe sẽ được trang bị màn hình thông tin - giải trí 10,25 inch, có tùy chọn kính lái HUD. SantaFe hybrid giữ nguyên nhiều tính năng an toàn, hỗ trợ người lái tương tự các phiên bản đang bán. Tùy theo từng thị trường, việc lên cấu hình xe sẽ được nghiên cứu và kết hợp tối ưu. Do đó, những trang bị, tính năng có sẵn cho xe tại thị trường Hàn Quốc có thể không xuất hiện trên xe tại Việt Nam. Cung cấp sức mạnh cho SantaFe hybrid là động cơ xăng tăng áp 1.6L, 4 xy-lanh kết hợp với một mô-tơ điện. Đi kèm với hệ thống truyền động này là cụm pin lithium-ion 1,49 kWh và hộp số tự động 6 cấp, cho tổng công suất 230 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh. Tại quê nhà Hàn Quốc, giá xe Hyundai SantaFe Hybrid dao động từ 35,57 - 43,21 triệu Won (khoảng 721 - 876 triệu đồng). Xe có 2 cấu hình 5 chỗ hoặc 7 chỗ, đi kèm 3 cấp độ trang bị là Exclusive, Prestige và Calligraphy. Tại Việt Nam, Hyundai SantaFe hiện được phân phối với 4 phiên bản, giá bán dao động từ 1,055 tỷ đồng đến 1,375 tỷ đồng. Hyundai Santa Fe hybrid ra mắt tại Việt Nam, phân khúc xe “xanh” sẽ trở nên sôi động hơn. Việc được trang bị hệ truyền động hybrid cho Hyundai SantaFe hứa hẹn mang đến cho người dùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất hấp dẫn. Video: Lộ diện Hyundai SantaFe 2024.

