Hyundai SantaFe cũ tại Việt Nam, bán lại không lỗ mà còn lãi to?

"Nghịch lý" xe đã qua sử dụng chào bán giá cao hơn xe mới dường như đang trở thành điều bình thường trên thị trường ôtô Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022. Do nguồn cung ứng linh kiện bị đứt gãy đã ảnh hưởng trực tiếp đến dây chuyền sản xuất xe mới, khiến cung không đủ cầu. Đặc biệt là với những mẫu xe "hàng hot" như Hyundai SantaFe tại Việt Nam. Giới thạo tin cho biết, khách hàng muốn mua xe Hyundai SantaFe thế hệ mới hiện phải chấp nhận chi thêm khoản tiền chênh từ 50 - 150 triệu đồng. Nhưng ngay cả khi đã chấp nhận điều kiện có vẻ như vô lý là mua Hyundai SantaFe kèm lạc, thì người mua vẫn phải chịu cảnh chờ đợi từ 1-2 tháng mới vẫn chưa chắc đã có xe để sử dụng. Ngao ngán trước tình trạng xe Hyundai SantaFe 2022 mới khan hàng, “kèm lạc”, chờ lâu, người tiêu dùng đã chuyển hướng sang tìm mua xe cũ nhưng cũng không khỏi bất lực khi hàng đã qua sử dụng còn chào giá cao hơn đồ mới. Khảo sát một vòng qua các chợ ôtô cũ, dễ dàng nhận thấy đang có rất nhiều xe Hyundai SantaFe “siêu lướt” được chào bán với giá cao ngất ngưởng. Đáng chú ý nhất trong số đó là chiếc SantaFe máy dầu cao cấp, màu trắng, gắn biển Hà Nội rao giá 1,919 tỷ đồng, tức “đội” tới hơn nửa tỷ đồng so với xe mới hoàn toàn. Số km lăn bánh của chiếc xe Hyundai SantaFe lướt này như chỉ chạy thử với 9.000 km. Không rõ lý do bán xe là gì nhưng nhiều người trêu rằng có khi chủ xe đang tranh thủ “nhảy sóng” xem có thành công hay không. Trên thực tế ngay cả tín đồ cuồng và cần xe đến mấy thì người mua cũng “không dại” để chấp nhận mức giá trên trời này. Bên cạnh đó, đang có khá nhiều xe Hyundai Santa Fe đời 2022, bản máy dầu cao cấp, số ODO 6.000 - 7.000 km được chào bán trong khoảng giá từ 1,510 - 1,590 tỷ đồng, đều cao hơn mức niêm yết xe mới chính hãng (1,360 tỷ đồng). Tình trạng “đội” giá cũng diễn ra với các phiên bản còn lại của Hyundai SantaFe 2022 đã qua sử dụng. Thậm chí, ngay cả chủ nhân của những chiếc SantaFe đời 2020 – 2021 cũng “hét giá” lên tới 1,730 tỷ đồng để thử vận may trong bối cảnh “loạn giá” hiện nay. Ngắm bảng giá xe Hyundai SantaFe siêu lướt càng khiến người mua trở nên hoang mang và rối trí hơn trong kế hoạch tậu xế cưng của mình. Lúc này, khách hàng đành tìm về các đời sâu hơn để hy vọng có xe sử dụng. Theo số liệu thống kê, hiện những chiếc SantaFe cũ sản xuất năm 2016 – 2017 đang nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng Việt trong 6 tháng đầu năm 2022. Đa phần những chiếc xe này đều còn khá mới, chất lượng tốt và đặc biệt là giá cả rất dễ tiếp cận, chỉ từ 685 triệu đồng. Với những chủ xe lướt, để lý giải cho việc chào giá cao ngất ngưởng, họ đều có chung một bài văn mẫu rằng: Xe còn mới như trong hãng, biển số đẹp, đi giữ xe, bảo dưỡng định kỳ, chất lượng tốt, song thực chất là đang ăn theo xe mới, tranh thủ xe mới khan hàng để làm giá, ép khách có nhu cầu gấp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì tình trạng “ăn sổi” đều khó bền, về lâu dài sẽ tác động tiêu cực đến toàn thị trường, dễ tạo thành “bong bóng”. Do đó, để tạo được niềm tin, tính minh bạch và sự bền vững cho thị trường ôtô cũ, các bên cung cấp cần có những điều chỉnh kịp thời để đưa giá bán xe về đúng giá trị thực của nó. Video: Chọn Vinfast Lux SA 2.0 hay Hyundai Santafe tại Việt Nam.

"Nghịch lý" xe đã qua sử dụng chào bán giá cao hơn xe mới dường như đang trở thành điều bình thường trên thị trường ôtô Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022. Do nguồn cung ứng linh kiện bị đứt gãy đã ảnh hưởng trực tiếp đến dây chuyền sản xuất xe mới, khiến cung không đủ cầu. Đặc biệt là với những mẫu xe "hàng hot" như Hyundai SantaFe tại Việt Nam. Giới thạo tin cho biết, khách hàng muốn mua xe Hyundai SantaFe thế hệ mới hiện phải chấp nhận chi thêm khoản tiền chênh từ 50 - 150 triệu đồng. Nhưng ngay cả khi đã chấp nhận điều kiện có vẻ như vô lý là mua Hyundai SantaFe kèm lạc, thì người mua vẫn phải chịu cảnh chờ đợi từ 1-2 tháng mới vẫn chưa chắc đã có xe để sử dụng. Ngao ngán trước tình trạng xe Hyundai SantaFe 2022 mới khan hàng, “kèm lạc”, chờ lâu, người tiêu dùng đã chuyển hướng sang tìm mua xe cũ nhưng cũng không khỏi bất lực khi hàng đã qua sử dụng còn chào giá cao hơn đồ mới. Khảo sát một vòng qua các chợ ôtô cũ, dễ dàng nhận thấy đang có rất nhiều xe Hyundai SantaFe “siêu lướt” được chào bán với giá cao ngất ngưởng. Đáng chú ý nhất trong số đó là chiếc SantaFe máy dầu cao cấp, màu trắng, gắn biển Hà Nội rao giá 1,919 tỷ đồng, tức “đội” tới hơn nửa tỷ đồng so với xe mới hoàn toàn. Số km lăn bánh của chiếc xe Hyundai SantaFe lướt này như chỉ chạy thử với 9.000 km. Không rõ lý do bán xe là gì nhưng nhiều người trêu rằng có khi chủ xe đang tranh thủ “nhảy sóng” xem có thành công hay không. Trên thực tế ngay cả tín đồ cuồng và cần xe đến mấy thì người mua cũng “không dại” để chấp nhận mức giá trên trời này. Bên cạnh đó, đang có khá nhiều xe Hyundai Santa Fe đời 2022, bản máy dầu cao cấp, số ODO 6.000 - 7.000 km được chào bán trong khoảng giá từ 1,510 - 1,590 tỷ đồng, đều cao hơn mức niêm yết xe mới chính hãng (1,360 tỷ đồng). Tình trạng “đội” giá cũng diễn ra với các phiên bản còn lại của Hyundai SantaFe 2022 đã qua sử dụng. Thậm chí, ngay cả chủ nhân của những chiếc SantaFe đời 2020 – 2021 cũng “hét giá” lên tới 1,730 tỷ đồng để thử vận may trong bối cảnh “loạn giá” hiện nay. Ngắm bảng giá xe Hyundai SantaFe siêu lướt càng khiến người mua trở nên hoang mang và rối trí hơn trong kế hoạch tậu xế cưng của mình. Lúc này, khách hàng đành tìm về các đời sâu hơn để hy vọng có xe sử dụng. Theo số liệu thống kê, hiện những chiếc SantaFe cũ sản xuất năm 2016 – 2017 đang nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng Việt trong 6 tháng đầu năm 2022. Đa phần những chiếc xe này đều còn khá mới, chất lượng tốt và đặc biệt là giá cả rất dễ tiếp cận, chỉ từ 685 triệu đồng. Với những chủ xe lướt, để lý giải cho việc chào giá cao ngất ngưởng, họ đều có chung một bài văn mẫu rằng: Xe còn mới như trong hãng, biển số đẹp, đi giữ xe, bảo dưỡng định kỳ, chất lượng tốt, song thực chất là đang ăn theo xe mới, tranh thủ xe mới khan hàng để làm giá, ép khách có nhu cầu gấp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì tình trạng “ăn sổi” đều khó bền, về lâu dài sẽ tác động tiêu cực đến toàn thị trường, dễ tạo thành “bong bóng”. Do đó, để tạo được niềm tin, tính minh bạch và sự bền vững cho thị trường ôtô cũ, các bên cung cấp cần có những điều chỉnh kịp thời để đưa giá bán xe về đúng giá trị thực của nó. Video: Chọn Vinfast Lux SA 2.0 hay Hyundai Santafe tại Việt Nam.