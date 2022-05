Đây là những chiếc xe SUV Hyundai SantaFe biển VIP nhất Việt Nam

Sau khi gắn những biến số VIP, giá trị của chiếc xe ôtô cũng tăng một cách "chóng mặt", gấp tới tận 3 - 4 lần so với giá gốc và xe SUV Hyundai SantaFe tại Việt Nam được xem là sở hữu nhiều biển số đẹp nhất. Hyundai SantaFe biển ngũ, tứ quý 9

Vào năm ngoái, một chiếc Hyundai SantaFe thuộc đời 2021 sở hữu biển ngũ quý 9 đã mang đến cho chủ nhân một món hời gấp 3 lần so với số “vốn” ban đầu. Còn đây là chiếc Hyundai SantFe 2019 biển tứ quý 9 ở Bình Thuận, chiếc xe cũng đã từng thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hyundai SantaFe biển ngũ quý 7

Chiếc Hyundai SantaFe 2019 mang biển kiểm soát “30F- 777.77” bị bắt gặp khi đang dừng dỗ trên đường phố Hà Nội. Theo giới luận biển, số 7 là con số được tôn sùng, nó mang ý nghĩa to lớn, vĩ đại. Đặc biệt, người sở hữu dãy số ngũ quý 7 sẽ thăng tiến trên con đường công danh, có nhiều trợ thủ đắc lực và trung thành, quyền lực sẽ được giữ vững không bị ai xâm phạm. Hyundai SantaFe biển ngũ quý 5

Gần đây nhất, anh Nguyễn Văn Nên (ở Gia Bình, Bắc Ninh) đã may mắn bấm được biển số rất đẹp “99A-555.55”. Được biết, ngay sau khi thông tin và hình ảnh Nên được lan truyền trên mạng xã hội đã có nhiều người ngỏ ý muốn mua lại chiếc xe này với mức giá cao nhất lên tới 5 tỷ đồng. Trước đó vào hồi năm 2019, một chiếc Hyundai SantaFe có đầu biển số Hà Nội cũng trúng biển ngũ quý 5 từng gây sốt cộng đồng mạng. Theo quan niệm phương Đông, số 5 nghĩa là số "sinh" trong sinh sôi, mang hàm ý phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó số 5 là con số trọng tâm, con số của đời người, tượng trưng cho danh dự, uy lực, và quyền lực. Ngoài ra, số 5 còn tượng trưng cho Ngũ hành bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ... Hyundai SantaFe biển ngũ quý 3

Chiếc Hyundai SantaFe này ngay sau khi được “chốt đơn” tại đại lý chính hãng ở Hà Nội đã được chủ nhân mang đi làm các thủ tục đăng ký. Rất may mắn, người này đã “bốc” trúng biển số “30F-33.333”. Được biết, chủ nhân bốc biển số của chiếc Hyundai SantaFe biển ngũ quý 3 là nữ, xe thuộc bản máy xăng cao cấp. Hyundai SantaFe 2021 biển ngũ quý 2

Tháng 10/2021, một chủ xe ở Quảng Bình cũng gây chú ý cộng đồng mạng khi bốc trúng biển "73A - 222.22” cho chiếc Hyundai SantaFe 2021. Quan niệm của nhiều người Việt cho rằng, số 2 mang ý nghĩa tượng trưng cho sự mãi mãi, đặc biệt 5 số 2 lặp càng khiến cho biển số của chiếc xe trở nên có giá trị hơn. Những người sở hữu biển số số ngũ 2 sẽ gặp được may mắn, thuận lợi trong con đường công danh sự nghiệp và cuộc sống nên biển số này thường rất có giá trị. Video: Chiếc Hyundai SantaFe 2018 Biển ngũ quý 2 ở Hà Nội.

