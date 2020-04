Hyundai SantaFe 2016 dùng chán, bán hơn 900 triệu tại Việt Nam

Trong các dòng xe Crossover hiện nay, Hyundai SantaFe được đánh giá là mẫu xe giữ giá tốt, nhất là đối với các phiên bản sử dụng động cơ dầu. Những chiếc Hyundai SantaFe máy dầu cũng ít có người bán lại hơn phiên bản máy xăng được rao bán trên các diễn đàn cùng như sàn xe cũ. Một chiếc Hyundai SantaFe máy dầu 2016 có giá lên tới hơn 900 triệu đồng tuỳ ngoại hình và chất lượng, tương đương một chiếc Honda CR-V đời mới hơn. Điều này cho thấy giá trị của mẫu xe Hàn Quốc này tại thị trường Việt Nam. Trong ảnh là một chủ xe chào bán Hyundai SantaFe đời 2016 mày dầu đã chạy được khoảng 40.000 km ở Hà Nội. Về ngoại hình, Hyundai SantaFe máy dầu cũ sở hữu thiết kế theo cảm hứng “Storm Edge” (Biên bão) phàn đầu xe với đèn pha xenon projector dạng tròn cùng lưới tản nhiệt hình lục giác đặc trưng mạ chrome hiện đại. Những điểm khác biệt ở hai bên thân xe khá ít, chỉ bao gồm bộ mâm đúc có thiết kế mới cùng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ LED. Công nghệ chiếu sáng LED tiếp tục được Hyundai áp dụng cho đèn hậu của xe, khiến SantaFe khá hiện đại. Nằm bên dưới cản sau là cặp ống xả kép với chụp hình tứ giác thể thao. Hyundai SantaFe 2016 có không gian rộng rãi được giữ nguyên bản, xe sở hữu vô lăng 3 chấu thể thao. Ngoài ra các nút điều khiển trên xe cũng được bố trí để người lái có thể dễ dàng thao tác. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình DVD 8 inch tích hợp camera lùi cùng bản đồ dẫn đường chính hãng được phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam, hệ thống này cũng có khả năng cập nhật thông qua cổng USB tích hợp. Thế hệ SantaFe 2016 phiên bản tiêu chuẩn cũng được trang bị cửa sau đóng mở bằng điện điều khiển từ xa. Các trang bị trên SantaFe gồm phanh tay điện tử, cửa sổ trời panorama, hệ thống âm thanh 6 loa, dàn lạnh riêng cho hàng ghế thứ 3, chìa khóa thông minh cùng khởi động nút bấm. Xe được trang bị hệ thống Drive Mode gồm 3 chế độ: Eco (tiết kiệm) – Normal (thông thường) – Sport (thể thao),... Các trang bị an toàn trên SantaFe thế hệ hiện tại gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh EBD, kiểm soát lực kéo TCS, chống trượt thân xe VSM,cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ xuống dốc DBC và 6 túi khí trong khoang lái. So với phiên bản cũ, động cơ Diesel trên Hyundai SantaFe 2016 được nâng công suất thêm 5 mã lực, mô-men xoắn lớn hơn đạt được ở vòng tua sớm hơn và giữ ở vòng tua cao hơn (1750-2750 rpm), tạo ưu thế khi vượt những địa hình khó ở tốc độ thấp. Xe sở hữu hộp số tự động 6 cấp. Xe được lắp ráp tại nhà máy Hyundai Ninh Bình trên dây chuyền công nghệ được chuyển giao trực tiếp từ Hyundai Hàn Quốc. Theo nhiều người sử dụng, Hyundai SantaFe máy dầu có động cơ nổ êm ái, khả năng vận hành ổn, cách âm tốt nên ít thấy ồn, lại rất tiết kiệm nhiên liệu, đó là lý do có ít người muốn đổi xe khác khi đã sử dụng SantaFe. Trong khi đó, phiên bản máy xăng tuy êm ái hơn một chút nhưng bù lại khá hao nhiên liệu. Ở thời điểm ra mắt, giá xe Hyundai SantaFe máy dầu cao cấp có giá lên tới 1,3 tỉ đồng. Hiện tại khách hàng có thể mua lại xe cũ tương tự với giá khoảng 850 triệu đồng hoặc hơn một chút tuỳ vào đời xe và ngoại hình. Video: Đánh giá xe Hyundai Santa Fe 2015 - 2016.

