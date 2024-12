Hyundai Palisade 2025 "bằng xương bằng thịt, trần trụi" trên phố

Theo đó, Hyundai Palisade 2025 mới sở hữu ngoại thất được lột xác hoàn toàn so với thế hệ tiền nhiệm. Phần đầu xe nổi bật với dải LED ban ngày được thiết kế dạng dọc màu bạc nằm ở hai bên, tạo nên hiệu ứng ánh sáng độc đáo. Ở giữa là cụm lưới tản nhiệt lớn vuông vắn được bao quanh bởi cụm đèn chính nhỏ gọn. Khu vực nắp capo cũng được thiết kế góc cạnh hơn với đường gân hình chữ "U" nối liền với viền lưới tản nhiệt. Xe SUV Hyundai Palisade 2025 được trang bị bộ mâm hợp kim màu đen, kích thước khoảng 21 inch như càng làm tôn thêm nét khỏe khoắn, cơ bắp cho xe. Phía sau xe Palisade 2025 là cụm đèn hậu được đặt dọc tương tự như cụm đèn pha phía trước, đi cùng logo Hyundai và dòng chữ Palisade có kích thước lớn được đặt ở giữa nắp cốp. Với chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở được kéo dài, Hyundai Palisade 2025 sở hữu không gian rộng thoáng hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn cảm ứng giải trí đồng cỡ 12,3 inch; sạc không dây, cổng sạc USB, giá để cốc đôi. Ở thế hệ mới, Palisade có thêm cấu hình 9 chỗ ngồi với cụm điều khiển trung tâm kiêm ghế ngồi đặt giữa ở hàng ghế trước. Hàng ghế thứ hai là dạng băng ghế liền với các cụm phím điều chỉnh điều hòa bố trí trên trần xe cùng hai cửa sổ trời mang lại không gian thoáng đãng. Trong khi đó, hàng ghế thứ ba được trang bị tính năng sưởi, chỉnh điện. Người dùng có thể điều chỉnh qua các nút bấm tích hợp ở tappi tạo sự tiện nghi tối đa. Hiện Hyundai chưa tiết lộ về động cơ xe. Tuy nhiên, theo nhiều đồn đoán, Palisade 2025 sẽ có 3 tùy chọn động cơ là xăng V6 3.8L; động cơ diesel tăng áp 2.2L 4 xi-lanh, cùng với hệ truyền động hybrid 2.5L mới. Palisade 2025 còn được bổ sung một số tính năng an toàn tiên tiến như: hệ thống cảnh báo phương tiện đi tới khi mở cửa, hiển thị thông qua đèn báo tích hợp trên màng loa... Mức giá xe Hyundai Palisade 2025 hiện vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng dự đoán tăng nhẹ. Video: Lộ diện xe SUV Hyundai Palisade 2025 mới.

Theo đó, Hyundai Palisade 2025 mới sở hữu ngoại thất được lột xác hoàn toàn so với thế hệ tiền nhiệm. Phần đầu xe nổi bật với dải LED ban ngày được thiết kế dạng dọc màu bạc nằm ở hai bên, tạo nên hiệu ứng ánh sáng độc đáo. Ở giữa là cụm lưới tản nhiệt lớn vuông vắn được bao quanh bởi cụm đèn chính nhỏ gọn. Khu vực nắp capo cũng được thiết kế góc cạnh hơn với đường gân hình chữ "U" nối liền với viền lưới tản nhiệt. Xe SUV Hyundai Palisade 2025 được trang bị bộ mâm hợp kim màu đen, kích thước khoảng 21 inch như càng làm tôn thêm nét khỏe khoắn, cơ bắp cho xe. Phía sau xe Palisade 2025 là cụm đèn hậu được đặt dọc tương tự như cụm đèn pha phía trước, đi cùng logo Hyundai và dòng chữ Palisade có kích thước lớn được đặt ở giữa nắp cốp. Với chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở được kéo dài, Hyundai Palisade 2025 sở hữu không gian rộng thoáng hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn cảm ứng giải trí đồng cỡ 12,3 inch; sạc không dây, cổng sạc USB, giá để cốc đôi. Ở thế hệ mới, Palisade có thêm cấu hình 9 chỗ ngồi với cụm điều khiển trung tâm kiêm ghế ngồi đặt giữa ở hàng ghế trước. Hàng ghế thứ hai là dạng băng ghế liền với các cụm phím điều chỉnh điều hòa bố trí trên trần xe cùng hai cửa sổ trời mang lại không gian thoáng đãng. Trong khi đó, hàng ghế thứ ba được trang bị tính năng sưởi, chỉnh điện. Người dùng có thể điều chỉnh qua các nút bấm tích hợp ở tappi tạo sự tiện nghi tối đa. Hiện Hyundai chưa tiết lộ về động cơ xe. Tuy nhiên, theo nhiều đồn đoán, Palisade 2025 sẽ có 3 tùy chọn động cơ là xăng V6 3.8L; động cơ diesel tăng áp 2.2L 4 xi-lanh, cùng với hệ truyền động hybrid 2.5L mới. Palisade 2025 còn được bổ sung một số tính năng an toàn tiên tiến như: hệ thống cảnh báo phương tiện đi tới khi mở cửa, hiển thị thông qua đèn báo tích hợp trên màng loa... Mức giá xe Hyundai Palisade 2025 hiện vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng dự đoán tăng nhẹ. Video: Lộ diện xe SUV Hyundai Palisade 2025 mới.