Hyundai Kona 2024 mới - đầy sang chảnh giá chỉ từ 467 triệu đồng

Đến nay, chỉ vừa cách đây ít lâu tại Hàn Quốc, Hyundai đã cho tổ chức sự kiện ra mắt chính thức Kona 2024 với đầy đủ thông tin về thông số kỹ thuật và giá bán. Bước sang thế hệ mới, Hyundai Kona 2024 đã thay đổi đáng kể về mặt kích thước và thiết kế. Cụ thể, xe SUV cỡ B Hyundai Kona 2024 sở hữu chiều dài 4.355 mm, chiều rộng 1.825 mm, chiều cao 1.550 mm và chiều dài cơ sở 2.660 mm. Như vậy, mẫu xe này dài hơn 150 mm, rộng hơn 25 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 60 mm so với thế hệ cũ. Ngoại thất kế thừa kiểu dáng tổng thể của đời cũ, nhưng thay đổi nhiều chi tiết hướng tới tương lai, biến Hyundai Kona 2024 giống như một mẫu xe thuần điện dù vẫn đang chủ yếu vận hành bằng động cơ đốt trong.Đèn định vị LED nằm ngang chạy quanh đầu xe và ôm lấy nắp ca-pô, một nét đặc trưng thừa hưởng từ Staria, Stargazer hay Grandeur. Nằm bên dưới là cụm đèn pha LED hình tứ giác, được đặt trong ốp màu đen nối liền với hốc bánh. Ở hai bên lưới tản nhiệt được đặt khá thấp là khe gió hình tam giác với viền màu xám bao quanh. Trong khi đó, hốc gió trung tâm của xe có thiết kế khá hẹp và nằm dưới lưới tản nhiệt. Sườn xe sở hữu những đường dập gân nổi bật, đường chân kính mạ chrome hất lên ở cột C, nối với cánh gió mui và hốc bánh vuông vức với nẹp màu đen dày dặn.Phía sau hạn chế tối đa các chi tiết trang trí và xuất hiện những đường cong đẹp mắt. Đèn hậu đặt thấp thống nhất với đèn pha phía trước. Hyundai cũng cung cấp cho Kona 2024 gói trang bị ngoại thất N Line theo phong cách thể thao, khiến chiếc xe thêm phần trẻ trung năng động hơn. Bản này sẽ trang bị sẵn mâm xe kích thước 19 inch - được cho là lớn nhất phân khúc SUV hạng B hiện nay. Cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, bộ khuếch tán gió... đều có nét khác biệt so với bản thường. Ngoài ra còn một số nét đặc trưng như ống xả 2 đầu hình tròn, cánh gió mui chia làm 2 phần và không được ốp nhựa màu đen ở quanh các bánh xe. Nội thất trang bị cặp màn hình 12,3 inch. Màn hình giải trí có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto bản mới nhất. Cần số được chuyển vị trí về cột vô-lăng để lược giản thiết kế cụm điều khiển trung tâm, nhờ thế cũng tạo không gian để đồ rộng rãi hơn giữa 2 ghế trước có thể làm khay đựng cốc hoặc ngăn lớn đựng túi xách người dùng. Nhờ chiều dài cơ sở lớn hơn so với thế hệ cũ nên không gian nội thất của Hyundai Kona 2024 cũng rộng rãi hơn. Theo Hyundai, ngay cả khi ghế trước không dịch lên trên, hành khách cao 1,8 m vẫn ngồi thoải mái ở ghế sau nhờ không gian để chân phía sau rộng hơn 77 mm. Trong khi đó, thể tích khoang hành lý tăng 30% so với thế hệ cũ, đạt tối đa 723 lít nếu gập hàng ghế sau. Một số trang bị đáng chú ý trên Hyundai Kona 2024 bao gồm ghế trước có sưởi ấm, ghi nhớ vị trí ngồi ưa thích, sưởi vô-lăng, sạc không dây, đèn trang trí, cửa khoang hành lý chỉnh điện, điều hòa 2 vùng độc lập và định vị vệ tinh. Đặc biệt, người ngồi hàng ghế sau có thể chủ động chỉnh ghế phụ phía trước để mở rộng không gian để chân thông qua nút bấm như xe sang. Tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai Kona 2024 có tới 3 tùy chọn động cơ. Trong số đó, một loại động cơ xăng hút khí tự nhiên được sắp xếp dành riêng cho những bản cấu hình thấp cấp, rồi đến lượt loại động cơ xăng tăng áp và cuối cùng là cơ chế hybrid kết hợp động cơ xăng hút khí tự nhiên với mô-tơ điện. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L hút khí tự nhiên mới với công suất tối đa 149 mã lực và mô-men xoắn cực đại 179 Nm, đi cùng hộp số biến thiên vô cấp Smartstream IVT. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, tạo ra công suất tối đa 198 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Động cơ này sẽ được đi kèm với hộp số tự động 8 cấp. Bản hybrid sử dụng kết hợp động cơ 1.6L hút khí tự nhiên với mô-tơ đơn cho tổng công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm. Ngoài ra, Kona 2024 thế hệ mới còn phiên bản thuần điện, nhưng thông số kỹ thuật tạm thời chưa được công bố vào lúc này, mà để dành cho một thời điểm khác. Tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai Kona 2024 hiện có giá xe Hyundai Kona 2024 từ 24,68 - 30,11 triệu Won (khoảng 467 - 569 triệu đồng). Những trang bị an toàn nổi bật của xe gồm có hệ thống phanh tự động ngăn va chạm liên hoàn và hỗ trợ lái trên cao tốc. Video: Giới thiệu SUV cỡ B Kona 2024 thế hệ mới.

Đến nay, chỉ vừa cách đây ít lâu tại Hàn Quốc, Hyundai đã cho tổ chức sự kiện ra mắt chính thức Kona 2024 với đầy đủ thông tin về thông số kỹ thuật và giá bán. Bước sang thế hệ mới, Hyundai Kona 2024 đã thay đổi đáng kể về mặt kích thước và thiết kế. Cụ thể, xe SUV cỡ B Hyundai Kona 2024 sở hữu chiều dài 4.355 mm, chiều rộng 1.825 mm, chiều cao 1.550 mm và chiều dài cơ sở 2.660 mm. Như vậy, mẫu xe này dài hơn 150 mm, rộng hơn 25 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 60 mm so với thế hệ cũ. Ngoại thất kế thừa kiểu dáng tổng thể của đời cũ, nhưng thay đổi nhiều chi tiết hướng tới tương lai, biến Hyundai Kona 2024 giống như một mẫu xe thuần điện dù vẫn đang chủ yếu vận hành bằng động cơ đốt trong. Đèn định vị LED nằm ngang chạy quanh đầu xe và ôm lấy nắp ca-pô, một nét đặc trưng thừa hưởng từ Staria, Stargazer hay Grandeur. Nằm bên dưới là cụm đèn pha LED hình tứ giác, được đặt trong ốp màu đen nối liền với hốc bánh. Ở hai bên lưới tản nhiệt được đặt khá thấp là khe gió hình tam giác với viền màu xám bao quanh. Trong khi đó, hốc gió trung tâm của xe có thiết kế khá hẹp và nằm dưới lưới tản nhiệt. Sườn xe sở hữu những đường dập gân nổi bật, đường chân kính mạ chrome hất lên ở cột C, nối với cánh gió mui và hốc bánh vuông vức với nẹp màu đen dày dặn.Phía sau hạn chế tối đa các chi tiết trang trí và xuất hiện những đường cong đẹp mắt. Đèn hậu đặt thấp thống nhất với đèn pha phía trước. Hyundai cũng cung cấp cho Kona 2024 gói trang bị ngoại thất N Line theo phong cách thể thao, khiến chiếc xe thêm phần trẻ trung năng động hơn. Bản này sẽ trang bị sẵn mâm xe kích thước 19 inch - được cho là lớn nhất phân khúc SUV hạng B hiện nay. Cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, bộ khuếch tán gió... đều có nét khác biệt so với bản thường. Ngoài ra còn một số nét đặc trưng như ống xả 2 đầu hình tròn, cánh gió mui chia làm 2 phần và không được ốp nhựa màu đen ở quanh các bánh xe. Nội thất trang bị cặp màn hình 12,3 inch. Màn hình giải trí có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto bản mới nhất. Cần số được chuyển vị trí về cột vô-lăng để lược giản thiết kế cụm điều khiển trung tâm, nhờ thế cũng tạo không gian để đồ rộng rãi hơn giữa 2 ghế trước có thể làm khay đựng cốc hoặc ngăn lớn đựng túi xách người dùng. Nhờ chiều dài cơ sở lớn hơn so với thế hệ cũ nên không gian nội thất của Hyundai Kona 2024 cũng rộng rãi hơn. Theo Hyundai, ngay cả khi ghế trước không dịch lên trên, hành khách cao 1,8 m vẫn ngồi thoải mái ở ghế sau nhờ không gian để chân phía sau rộng hơn 77 mm. Trong khi đó, thể tích khoang hành lý tăng 30% so với thế hệ cũ, đạt tối đa 723 lít nếu gập hàng ghế sau. Một số trang bị đáng chú ý trên Hyundai Kona 2024 bao gồm ghế trước có sưởi ấm, ghi nhớ vị trí ngồi ưa thích, sưởi vô-lăng, sạc không dây, đèn trang trí, cửa khoang hành lý chỉnh điện, điều hòa 2 vùng độc lập và định vị vệ tinh. Đặc biệt, người ngồi hàng ghế sau có thể chủ động chỉnh ghế phụ phía trước để mở rộng không gian để chân thông qua nút bấm như xe sang. Tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai Kona 2024 có tới 3 tùy chọn động cơ. Trong số đó, một loại động cơ xăng hút khí tự nhiên được sắp xếp dành riêng cho những bản cấu hình thấp cấp, rồi đến lượt loại động cơ xăng tăng áp và cuối cùng là cơ chế hybrid kết hợp động cơ xăng hút khí tự nhiên với mô-tơ điện. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L hút khí tự nhiên mới với công suất tối đa 149 mã lực và mô-men xoắn cực đại 179 Nm, đi cùng hộp số biến thiên vô cấp Smartstream IVT. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, tạo ra công suất tối đa 198 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Động cơ này sẽ được đi kèm với hộp số tự động 8 cấp. Bản hybrid sử dụng kết hợp động cơ 1.6L hút khí tự nhiên với mô-tơ đơn cho tổng công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm. Ngoài ra, Kona 2024 thế hệ mới còn phiên bản thuần điện, nhưng thông số kỹ thuật tạm thời chưa được công bố vào lúc này, mà để dành cho một thời điểm khác. Tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai Kona 2024 hiện có giá xe Hyundai Kona 2024 từ 24,68 - 30,11 triệu Won (khoảng 467 - 569 triệu đồng). Những trang bị an toàn nổi bật của xe gồm có hệ thống phanh tự động ngăn va chạm liên hoàn và hỗ trợ lái trên cao tốc. Video: Giới thiệu SUV cỡ B Kona 2024 thế hệ mới.