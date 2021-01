Hyundai Kona 2022 được trang bị những gì để đấu Kia Seltos?

Hyundai Kona 2022 mới là một mẫu SUV cỡ nhỏ tuyệt vời pha trộn giữa kiểu dáng thiết kế táo bạo, tính thực dụng và khả năng vận hành ưu việt trong môi trường đô thị. Sức mạnh của Kona đến từ 2 cấu hình động cơ, bao gồm: động cơ 4 xy-lanh 2.0L và động cơ tăng áp 4 xy-lanh 1.6L đều mang đến khả năng vận hành đáng tin cậy. Vẫn bám sát những ưu tiên hàng đầu của Hyundai nhằm nâng cao giá trị trong mắt khách hàng, Kona được trang bị hàng loạt tính năng tiêu chuẩn đáng giá và thậm chí còn trở nên cao cấp hơn khi lựa chọn các phiên bản đắt tiền. Thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ nên Hyundai Kona thế hệ mới không cung cấp quá nhiều không gian phục vụ cho mục đích chứa hành lý. Bù lại, kiểu dáng nhỏ gọn và cảm giác lái thú vị của Kona chắc chắn sẽ khiến khách hàng bỏ qua những thiếu sót đó. Đến với phiên bản 2022, Kona được Hyundai tân trang lại toàn bộ thiết kế ngoại thất và nội thất, với nhiều chi tiết được đánh giá là có mức độ ấn tượng cao hơn hẳn thế hệ tiền nhiệm. Thiết kế mâm xe, hệ thống đèn chiếu sáng, lưới tản nhiệt cùng các tấm chống trượt trước/sau đều được làm mới giúp cho kiểu dáng của Kona trở nên hiện đại hơn. Ở bên trong, bảng điều khiển trung tâm của Hyundai Kona 2022 cũng được tái thiết kế, đi kèm một số tính năng tiện ích mới, bao gồm màn hình kỹ thuật số mới, sạc điện thoại không dây và ghế sau có sưởi. Màn hình cảm ứng 8.0 inch lớn hơn cùng tùy chọn nâng cấp lên màn hình 10.3 inch phục vụ cho hệ thống thông tin giải trí sống động và chân thực hơn. Đáng chú ý, Hyundai còn bổ sung thêm phiên bản N Line hoàn toàn mới vào dòng sản phẩm của Kona 2022 được mong đợi sẽ mang đến trải nghiệm lái thể thao hơn. Phiên bản Limited được đánh giá cao nhất, mặc dù chưa phải biến thể cao cấp nhất của Hyundai Kona 2022. Bởi lẽ phiên bản này gần như đã sở hữu mọi tính năng và trang bị cần thiết, trong khi giá bán lại chưa phải đắt nhất. Một số trang bị tiêu chuẩn đáng chú ý trên bản Limited bao gồm cửa sổ trời, hệ thống điều hòa tự động, đèn sương mù, ghế bọc da và ghế lái chỉnh điện. Không chỉ vậy, Hyundai Kona Limited 2022 còn được trang bị khối động cơ tăng áp 4 xy-lanh 1.6L cùng kiểu dáng thiết kế khá giống với phiên bản hàng đầu Ultimate. Như đã đề cập, Hyundai Kona 2022 sẽ có sẵn với 2 tùy chọn cấu hình động cơ, trong đó phiên bản SE và SEL sử dụng động cơ 4 xy-lanh 2.0L 147 mã lực kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Kết quả thử nghiệm cho thấy, phiên bản SEL với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian mất khoảng 9.2 giây để đạt 100 km/h từ vị trí xuất phát. Trong khi đó, 2 phiên bản hàng đầu là Limited và Ultimate được trang bị động cơ tăng áp 4 xy-lanh 1.6L, đi kèm là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp cho ra công suất tối đa 175 mã lực. Khối động cơ tăng áp này cho phép Kona đạt vận tốc 100 km/h chỉ sau 6.6 giây đồng hồ Hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp cung cấp khả năng sang số mượt mà và nhanh nhạy khi Hyundai Kona 2022 vận hành ở tốc độ ổn định trên đường phố. Tuy nhiên, vấn đề chỉ thực sự đến với trang bị hộp số này khi người lái di chuyển với tốc độ thấp và nhiều vật cản như trong các bãi đỗ xe. Hộp số ly hợp kép sẽ trở nên ‘bối rối’ và phản hồi kém khi xe di chuyển tốc độ thấp ở những nơi có nhiều vật cản như bãi đỗ xe. Hyundai Kona 2022 mang đến khả năng xử lý linh hoạt, nhanh nhẹn và cảm giác lái thú vị một cách đáng ngạc nhiên. Hệ thống treo sẽ giảm thiểu tối đa va chạm trên đường, đảm bảo cho hành khách một khoang cabin êm ái và thoải mái nhất. Tuy nhiên, hệ thống lái lại không được đánh giá cao, mặc dù tạo cảm giác nặng nề nhưng lại kém ổn định, đòi hỏi người lái phải tập trung khi di chuyển trên đường cao tốc. Đặt nổi ở chính giữa bảng điều khiển trung tâm của Hyundai Kona 2022 là màn hình thông tin giải trí với các nút bấm đơn giản nằm gọn gàng phía dưới, cho phép người lái dễ dàng chuyển đổi các tính năng cần sử dụng. Hệ thống thông tin giải trí của Kona cung cấp khả năng hiển thị trực quan với tốc độ phản hồi tương đối nhanh nhạy và ổn định, đồng thời tương thích với Apple CarPlay và Android Auto.Giá xe Hyundai Kona 2022 từ khoảng 22.000 USD (tương đương 508 triệu đồng) tại Mỹ. Xe nhận được xếp hạng an toàn 5 sao từ Cục Quản lý Đường cao tốc và An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) và đánh giá Top Safety Pick+ từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS). Các tính năng hỗ trợ người lái tiêu chuẩn hiện nay đều có mặt trên Kona, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn và hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor). Video: Giới thiệu SUV cỡ nhỏ Hyundai Kona 2022 mới.

