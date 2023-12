Hyundai Ioniq 5 N từ 1,5 tỷ đồng tại Thái Lan, chờ về Việt Nam?

Sau gần nửa năm kể từ khi ra mắt, Hyundai Ioniq 5 N 2024 mới đã chính thức đặt chân tới thị trường Đông Nam Á, với điểm đến đầu tiên là Thái Lan. Tuy nhiên, hãng cho biết mẫu xe này mới chỉ được trưng bày để thu thập phản hồi của khách hàng, chứ chưa chính thức mở bán tại quốc gia này. So với phiên bản thông thường, SUV điện Hyundai Ioniq 5 N có ngoại thất thể thao hơn khi được bổ sung hốc gió trung tâm và khe gió cỡ lớn trên cản trước để tăng hiệu suất làm mát. Tiếp theo là nẹp vắt ngang đầu xe với những khe nằm dọc mới và logo N cạnh đèn pha. Thêm nữa, Hyundai Ioniq 5 N có thêm cánh lướt gió trước/bên sườn mới, cánh gió mui tích hợp đèn phanh thứ ba hình tam giác theo phong cách xe đua, bộ khuếch tán gió và đèn phản quang với tạo hình bàn cờ vua kết hợp cùng các chi tiết đen bóng và cam tăng thêm sức hút. Để đáp ứng hiệu suất cao, Hyundai Ioniq 5 N đã có hốc bánh rộng hơn nhầm phù hợp với bộ mâm 21 inch cùng lốp Pirelli P Zero 275/35 đi kèm bộ phanh đĩa trước đường kính 400 mm và cùm phanh 4 piston. Phía sau là phanh đĩa 360 mm với cùm phanh 1 piston. Nội thất của Hyundai Ioniq 5 N cũng có những tùy chỉnh mang tính thể thao hơn như vô lăng mới với logo N, nút tùy chọn chế độ lái và kích hoạt N Grin Boost, hai núm tròn N, lẫy số lớn, cần số sau vô lăng. Ghế ngồi cũng là dạng thể thao cùng một số chi tiết được ốp kim loại thể thao. Hyundai Ioniq 5 N được trang bị 2 mô-tơ điện có công suất 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 740 Nm. Hiệu suất này mạnh hơn 298 mã lực và 135 Nm so với bản thông thường. Xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh AWD và hệ thống N e-shift giả lập hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Khi tính năng N Grin Boost được kích hoạt, xe sẽ tạm thời tăng sức mạnh lên 641 mã lực và 770 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3.4 giây và đạt vận tốc tối đa 260 km/h. Ngoài ra phiên bản hiệu suất cao này được trang bị pin lithium-ion 84 kWh với thời gian sạc từ 10-80% bằng bộ sạc nhanh 180 kW là 18 phút. Xe có tầm hoạt động khoảng 435 km trong một lần sạc đầy theo chu trình thử nghiệm WLTP. Mức giá xe Hyundai Ioniq 5 N khởi điểm quy đổi từ 1.5 tỷ đồng. Tại Việt Nam Hyundai Ioniq 5 có tùy chọn pin dung lượng 58 kWh cho quãng đường di chuyển 384 km hoặc 450 km nếu chọn pin 72.6 kWh. Xe có giá bán 1.3 tỷ đồng và 1.45 tỷ đồng cho 2 phiên bản Exclusive và Prestige. Như vậy có thể phán đoán rằng trong tương lai, Hyundai Ioniq 5 N sẽ chọn thị trường Thái Lan là khu vực đầu tiên trong Đông Nam Á mở bán mẫu xe này. Dự đoán sau Thái Lan Hyundai Ioniq 5 N có thể sẽ được bán tại Việt Nam. Video: Đánh giá SUV điện Hyundai Ioniq 5 N.

