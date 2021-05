Hyundai Ioniq 5 có đủ sức để trở thành đối trọng của Tesla?

Ioniq 5 là mẫu xe điện đầu tiên ra mắt dưới thương hiệu Ioniq của Hyundai. Đây cũng là mẫu xe điện đầu tiên của Hyundai ứng dụng nền tảng E-GMP mới - cũng là nền tảng của Kia EV6 mới ra mắt. Nhờ đó, Ioniq 5 sở hữu cấu trúc điện kép 400V/800V tiên tiến bậc nhất, cho phép Hyundai Ioniq 5 2022 mới tương thích bộ sạc nhanh DC 350kW với tốc độ sạc từ 10 - 80% chỉ trong 18 phút. Với bộ sạc tiêu chuẩn 10,9 kW, thời gian sạc đầy mất 6 giờ 43 phút với mức sạc cấp 2. Ngoài ra, mỗi chủ sở hữu xe điện Hyundai Ioniq 5 2022 sẽ nhận được 30 phút không giới hạn số lần trong hai năm trên mạng sạc Electrify America tại Mỹ. Khách hàng tại Mỹ sẽ có thể lựa chọn giữa hai biến thể của Hyundai Ioniq 5 2022. Cả hai đều trang bị gói pin 77,4kWh. Phiên bản tiêu chuẩn của Ioniq 5 trang bị một động cơ điện đặt sau cho công suất 225 mã lực và momen xoắn 350 Nm. Tầm hoạt động của xe ở mức 482km. Phiên bản mạnh mẽ hơn của Ioniq 5 sử dụng động cơ điện kép cùng hệ thống dẫn động AWD. Công suất đầu ra là 320 mã lực cùng momen xoắn 604Nm. Phiên bản này có khả năng tăng tốc từ 0-96km/h chỉ trong chưa đầy 5 giây. Phạm vi di chuyển của phiên bản này tùy thuộc vào gói trang bị trên xe. Phiên bản SE và SEL sẽ có phạm vi hoạt động 433km trong khi phiên bản Limited AWD sẽ chỉ đi được 392km. Vì một số lý do không được đề cập đến của Hyundai, Ioniq 5 tại Mỹ sẽ mạnh hơn so với bản nội địa Hàn Quốc và Châu Âu (chỉ 214 mã lực ở cấu hình động cơ đơn và 302 mã lực ở cấu hình động cơ kép). Tất cả phiên bản Hyundai Ioniq 5 tại Mỹ đều giới hạn tốc độ tối đa 185km/h. Sức kéo tối đa 680kg. Một tính năng nổi bật khác của Hyundai Ioniq 5 2022 là chức năng Vehicle-to-Load (V2L) cho phép chủ sở hữu sạc các thiết bị điện của họ như laptop, thiết bị cắm trại, xe máy điện và xe đạp điện bằng cách sử dụng năng lượng từ pin của xe. Hyundai tận dụng tối đa nền tảng E-GMP để mang đến không gian rộng lớn cho khoang cabin xe rộng 3.015 lít, so với Volkswagen ID.4 (2.828 lít) và Ford Mustang Mach-E (2.861 lít). Hàng ghế sau của Ioniq 5 cũng có thể trượt về phía trước 134mm. Bệ điều khiển trung tâm với tên gọi ‘Universal Island’ cũng có thể trượt tới lui 140mm. Ghế lái trên Ioniq 5 tích hợp bệ đỡ chân và có độ ngả lưng đến góc tối ưu nhằm mang lại trải nghiệm “không trọng lượng”. Trần xe sử dụng duy nhất một tấm kính để tạo không gian thoáng đãng hơn trên xe. Hyundai Ioniq 5 2022 là chiếc Hyundai đầu tiên trang bị màn hình hiển thị kính lái thực tế tăng cường cùng chất liệu nội thất thân thiện với môi trường. Màn hình kép 12 inch tích hợp cả màn hình lái và màn hình giải trí tương thích Android Auto, Apple CarPlay và tính năng vach lộ trình di chuyển dựa trên trạng thái sạc hiện tại.Giá xe Hyundai Ioniq 5 2022 chưa được công bố, nó sẽ được bán tại thị trường Mỹ vào mùa thu năm nay, với chi tiết giá cả sẽ được công bốdự tính vào cuối năm 2021. Trong khi thế giới đang trông chờ một phiên bản dễ tiếp cận hơn của Tesla Model 3 và Model Y thì có vẻ như Hyundai đã bắt đầu làm được điều này. Video: Giới thiệu xe chạy điện Hyundai Ioniq 5 hoàn toàn mới.

Ioniq 5 là mẫu xe điện đầu tiên ra mắt dưới thương hiệu Ioniq của Hyundai. Đây cũng là mẫu xe điện đầu tiên của Hyundai ứng dụng nền tảng E-GMP mới - cũng là nền tảng của Kia EV6 mới ra mắt. Nhờ đó, Ioniq 5 sở hữu cấu trúc điện kép 400V/800V tiên tiến bậc nhất, cho phép Hyundai Ioniq 5 2022 mới tương thích bộ sạc nhanh DC 350kW với tốc độ sạc từ 10 - 80% chỉ trong 18 phút. Với bộ sạc tiêu chuẩn 10,9 kW, thời gian sạc đầy mất 6 giờ 43 phút với mức sạc cấp 2. Ngoài ra, mỗi chủ sở hữu xe điện Hyundai Ioniq 5 2022 sẽ nhận được 30 phút không giới hạn số lần trong hai năm trên mạng sạc Electrify America tại Mỹ. Khách hàng tại Mỹ sẽ có thể lựa chọn giữa hai biến thể của Hyundai Ioniq 5 2022. Cả hai đều trang bị gói pin 77,4kWh. Phiên bản tiêu chuẩn của Ioniq 5 trang bị một động cơ điện đặt sau cho công suất 225 mã lực và momen xoắn 350 Nm. Tầm hoạt động của xe ở mức 482km. Phiên bản mạnh mẽ hơn của Ioniq 5 sử dụng động cơ điện kép cùng hệ thống dẫn động AWD. Công suất đầu ra là 320 mã lực cùng momen xoắn 604Nm. Phiên bản này có khả năng tăng tốc từ 0-96km/h chỉ trong chưa đầy 5 giây. Phạm vi di chuyển của phiên bản này tùy thuộc vào gói trang bị trên xe. Phiên bản SE và SEL sẽ có phạm vi hoạt động 433km trong khi phiên bản Limited AWD sẽ chỉ đi được 392km. Vì một số lý do không được đề cập đến của Hyundai, Ioniq 5 tại Mỹ sẽ mạnh hơn so với bản nội địa Hàn Quốc và Châu Âu (chỉ 214 mã lực ở cấu hình động cơ đơn và 302 mã lực ở cấu hình động cơ kép). Tất cả phiên bản Hyundai Ioniq 5 tại Mỹ đều giới hạn tốc độ tối đa 185km/h. Sức kéo tối đa 680kg. Một tính năng nổi bật khác của Hyundai Ioniq 5 2022 là chức năng Vehicle-to-Load (V2L) cho phép chủ sở hữu sạc các thiết bị điện của họ như laptop, thiết bị cắm trại, xe máy điện và xe đạp điện bằng cách sử dụng năng lượng từ pin của xe. Hyundai tận dụng tối đa nền tảng E-GMP để mang đến không gian rộng lớn cho khoang cabin xe rộng 3.015 lít, so với Volkswagen ID.4 (2.828 lít) và Ford Mustang Mach-E (2.861 lít). Hàng ghế sau của Ioniq 5 cũng có thể trượt về phía trước 134mm. Bệ điều khiển trung tâm với tên gọi ‘Universal Island’ cũng có thể trượt tới lui 140mm. Ghế lái trên Ioniq 5 tích hợp bệ đỡ chân và có độ ngả lưng đến góc tối ưu nhằm mang lại trải nghiệm “không trọng lượng”. Trần xe sử dụng duy nhất một tấm kính để tạo không gian thoáng đãng hơn trên xe. Hyundai Ioniq 5 2022 là chiếc Hyundai đầu tiên trang bị màn hình hiển thị kính lái thực tế tăng cường cùng chất liệu nội thất thân thiện với môi trường. Màn hình kép 12 inch tích hợp cả màn hình lái và màn hình giải trí tương thích Android Auto, Apple CarPlay và tính năng vach lộ trình di chuyển dựa trên trạng thái sạc hiện tại. Giá xe Hyundai Ioniq 5 2022 chưa được công bố, nó sẽ được bán tại thị trường Mỹ vào mùa thu năm nay, với chi tiết giá cả sẽ được công bốdự tính vào cuối năm 2021. Trong khi thế giới đang trông chờ một phiên bản dễ tiếp cận hơn của Tesla Model 3 và Model Y thì có vẻ như Hyundai đã bắt đầu làm được điều này. Video: Giới thiệu xe chạy điện Hyundai Ioniq 5 hoàn toàn mới.