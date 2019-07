Hyundai Grand i10 thế hệ mới chưa đến 200 triệu đồng

Sau SUV cỡ B giá rẻ Venue, mẫu xe giá rẻ Hyundai Grand i10 thế hệ mới sẽ tiếp tục được thương hiệu ôtô Hàn Quốc cho ra mắt. Theo một số nguồn tin không chính thức cho hay, Hyundai Grand i10 2020 sẽ chính thức trình làng tại Ấn Độ vào ngày 20/8 tới đây. Tương tự Venue 2020, Hyundai Grand i10 2020 mới sẽ được bày bán tại thị trường Ấn Độ đầu tiên. Sau đó, mẫu xe này dự kiến sẽ trình làng ở những thị trường khác trên thế giới, trong đó chắc chắn có Việt Nam. Hiện Hyundai Grand i10 đang bán rất chạy tại Việt Nam và thường xuyên đứng đầu phân khúc ôtô đô thị hạng A. Tin đồn còn cho biết, hãng Hyundai sẽ bán Grand i10 thế hệ mới ở thị trường châu Âu dưới cái tên i10. Ở thế hệ cũ, Hyundai i10 có thiết kế khác biệt một chút so với Grand i10. Ngoài ra, Hyundai i10 dành cho châu Âu hiện còn sở hữu chiều dài ngắn hơn 100 mm và chiều dài cơ sở ngắn hơn 40 mm so với bản hiện tại. Bước sang thế hệ mới, Hyundai Grand i10 được cho là sẽ tăng cả về chiều dài cơ sở lẫn chiều cao. Theo một số nguồn tin, Hyundai Grand i10 2019 sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ chung với Venue 2020. Trong tương lai, Kia Morning thế hệ mới và mẫu SUV với tên mã Kia QYI có chiều dài dưới 4 m cũng sử dụng cơ sở gầm bệ này. Tại thị trường Ấn Độ, Grand i10 mới được đồn là có 2 tùy chọn động cơ xăng và diesel với dung tích 1,2 lít. Động cơ sẽ kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động 5 cấp. Ngoài ra, hãng Hyundai có thể sẽ trang bị cả động cơ xăng tăng áp và hộp số tự động ly hợp kép DCT cho Grand i10 thế hệ mới. Hiện việc phát triển Hyundai Grand i10 thế hệ mới đã bắt đầu tại Hàn Quốc và Ấn Độ. Dây chuyền sản xuất Hyundai Grand i10 2019 cho phần lớn các khu vực trên thế giới sẽ được đặt ở Ấn Độ. Trong khi đó, Hyundai Grand i10 thế hệ mới dành cho châu Âu sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù Grand i10 mới được nâng cấp đáng kể, hãng xe Hàn Quốc không thể tăng giá quá cao so với bản hiện tại. Giá xe Hyundai Grand i10 2020 dự kiến cho phiên bản chạy xăng bán ra chỉ từ khoảng 7.300 USD (tương đương 171 triệu đồng) tại thị trường Ấn Độ. Tại Việt Nam, Hyundai Grand i10 hiện đang được lắp ráp ở nhà máy Ninh Bình và có giá dao động từ 315 - 415 triệu đồng. Video: Xem trước Hyundai Grand i10 thế hệ mới sắp ra mắt.

