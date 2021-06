Hyundai Custo 2022 lộ diện "bằng xương, bằng thịt" đấu Kia Sedona

Trong thời gian qua, mẫu MPV cỡ trung Hyundai Custo 2022 mới đã nhiều lần bị bắt gặp trên đường thử tại Trung Quốc. Sau hơn 1 năm kể từ lần đầu tiên lộ diện, Hyundai Custo đã bất ngờ xuất hiện trên đường phố Hàn Quốc mặc dù mẫu xe này được cho là phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Như thông tin đã đưa, mẫu xe MPV Hyundai Custo sở hữu chiều dài 4.950 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.734 mm và chiều dài cơ sở 3.055 mm. Như vậy, so với Kia Sedona, mẫu xe mới này chỉ nhỏ hơn một chút. Không chỉ có kích thước khá lớn, Custo còn được áp dụng phong cách thiết kế mới của thương hiệu Hyundai, tương tự Elantra, Tucson và Santa Cruz. Điều này được thể hiện qua thiết kế lưới tản nhiệt không viền khá rộng của xe. Lưới tản nhiệt có thể được sơn màu đen hoặc mạ crôm, tùy phiên bản. Giữa lưới tản nhiệt và đèn pha của Hyundai Custo không hề có ranh giới mà như nối liền với nhau. Cụm đèn pha này được thiết kế nằm ngang và khá thanh mảnh. Ngoài ra, ngay bên trên đèn pha và lưới tản nhiệt còn có nẹp mạ crôm ôm lấy nắp ca-pô. Bên dưới là hốc đèn sương mù trước hình thang với viền mạ crôm và hốc gió trung tâm kéo dài hết bề ngang của đầu xe. Hốc gió trung tâm cũng có nẹp mạ crôm và tạo cảm giác như nối liền với viền của hốc đèn sương mù bên trên. Bên sườn, Hyundai Custo gợi liên tưởng đến xe SUV hơn là MPV nhờ gầm cao và nẹp thân xe màu đen. Tuy nhiên, xe lại được trang bị cửa trượt đặc trưng của phân khúc MPV. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ thấy cụm đèn hậu hình chữ "C", nối với nhau bằng dải đèn LED ở giữa. Ở trung tâm của đuôi xe không phải là logo của nhà sản xuất mà là tem chữ nổi "Hyundai". Ngoài ra, theo hình ảnh chụp trên đường thử, mẫu MPV này còn có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chia làm 2 mảnh, gương chiếu hậu tích hợp camera cập lề và các loại vành la-zăng có thiết kế khác nhau. Đó là chưa kể đến tấm ốp gầm giả màu bạc bên dưới cản trước và cản sau. Khi mua mẫu MPV này, khách hàng có thể chọn phiên bản 6 chỗ hoặc 7 chỗ. Ở bản 6 chỗ, Hyundai Custo sẽ có 2 ghế thương gia nằm tách riêng với nhau ở hàng ghế giữa. Hành khách ngồi trên hàng ghế thứ 2 sẽ có cả bảng chỉnh điều hòa dành riêng, đi kèm 2 cửa gió. Ngoài ra, Hyundai Custo còn có vô lăng đáy phẳng giống Hyundai Elantra 2021, màn hình trung tâm nằm dọc cỡ lớn và nút bấm chuyển số thay cho cần số truyền thống trên cụm điều khiển trung tâm. Hiện chưa có thông tin về động cơ của mẫu MPV này. Tuy nhiên, theo tin đồn, xe sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L do liên doanh Beijing Hyundai tại Trung Quốc sản xuất, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L do công ty Shandong Hyundai Wia Automobile Engine sản xuất, cho công suất tối đa 236 mã lực. Chưa rõ ngoài Trung Quốc, Hyundai Custo có được bán ở những thị trường khác hay không. Thời điểm trình làng và giá xe Hyundai Custo 2022 cũng chưa được hãng xe Hàn hé lộ. Video: Chi tiết MPV Hyundai Custo 2022 mới.

Trong thời gian qua, mẫu MPV cỡ trung Hyundai Custo 2022 mới đã nhiều lần bị bắt gặp trên đường thử tại Trung Quốc. Sau hơn 1 năm kể từ lần đầu tiên lộ diện, Hyundai Custo đã bất ngờ xuất hiện trên đường phố Hàn Quốc mặc dù mẫu xe này được cho là phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Như thông tin đã đưa, mẫu xe MPV Hyundai Custo sở hữu chiều dài 4.950 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.734 mm và chiều dài cơ sở 3.055 mm. Như vậy, so với Kia Sedona, mẫu xe mới này chỉ nhỏ hơn một chút. Không chỉ có kích thước khá lớn, Custo còn được áp dụng phong cách thiết kế mới của thương hiệu Hyundai, tương tự Elantra, Tucson và Santa Cruz. Điều này được thể hiện qua thiết kế lưới tản nhiệt không viền khá rộng của xe. Lưới tản nhiệt có thể được sơn màu đen hoặc mạ crôm, tùy phiên bản. Giữa lưới tản nhiệt và đèn pha của Hyundai Custo không hề có ranh giới mà như nối liền với nhau. Cụm đèn pha này được thiết kế nằm ngang và khá thanh mảnh. Ngoài ra, ngay bên trên đèn pha và lưới tản nhiệt còn có nẹp mạ crôm ôm lấy nắp ca-pô. Bên dưới là hốc đèn sương mù trước hình thang với viền mạ crôm và hốc gió trung tâm kéo dài hết bề ngang của đầu xe. Hốc gió trung tâm cũng có nẹp mạ crôm và tạo cảm giác như nối liền với viền của hốc đèn sương mù bên trên. Bên sườn, Hyundai Custo gợi liên tưởng đến xe SUV hơn là MPV nhờ gầm cao và nẹp thân xe màu đen. Tuy nhiên, xe lại được trang bị cửa trượt đặc trưng của phân khúc MPV. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ thấy cụm đèn hậu hình chữ "C", nối với nhau bằng dải đèn LED ở giữa. Ở trung tâm của đuôi xe không phải là logo của nhà sản xuất mà là tem chữ nổi "Hyundai". Ngoài ra, theo hình ảnh chụp trên đường thử, mẫu MPV này còn có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chia làm 2 mảnh, gương chiếu hậu tích hợp camera cập lề và các loại vành la-zăng có thiết kế khác nhau. Đó là chưa kể đến tấm ốp gầm giả màu bạc bên dưới cản trước và cản sau. Khi mua mẫu MPV này, khách hàng có thể chọn phiên bản 6 chỗ hoặc 7 chỗ. Ở bản 6 chỗ, Hyundai Custo sẽ có 2 ghế thương gia nằm tách riêng với nhau ở hàng ghế giữa. Hành khách ngồi trên hàng ghế thứ 2 sẽ có cả bảng chỉnh điều hòa dành riêng, đi kèm 2 cửa gió. Ngoài ra, Hyundai Custo còn có vô lăng đáy phẳng giống Hyundai Elantra 2021, màn hình trung tâm nằm dọc cỡ lớn và nút bấm chuyển số thay cho cần số truyền thống trên cụm điều khiển trung tâm. Hiện chưa có thông tin về động cơ của mẫu MPV này. Tuy nhiên, theo tin đồn, xe sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L do liên doanh Beijing Hyundai tại Trung Quốc sản xuất, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L do công ty Shandong Hyundai Wia Automobile Engine sản xuất, cho công suất tối đa 236 mã lực. Chưa rõ ngoài Trung Quốc, Hyundai Custo có được bán ở những thị trường khác hay không. Thời điểm trình làng và giá xe Hyundai Custo 2022 cũng chưa được hãng xe Hàn hé lộ. Video: Chi tiết MPV Hyundai Custo 2022 mới.