Hyundai Creta chạy 2 năm, lên sàn xe cũ Việt với giá ngỡ ngàng

Hyundai Creta 2022 tại Việt Nam gia nhập nhóm SUV cỡ B từ giữa năm 2022 và nhanh chóng nhận được sự chú ý của người tiêu dùng kể từ khi ra mắt nhờ thiết kế hiện đại cùng nhiều công nghệ vượt trội trong phân khúc. Hiện tại, sau khoảng 2 năm lăn bánh, một chiếc Hyundai Creta 2022 bản nhập khẩu đang được rao bán với mức giá hấp dẫn, giúp người mua tiết kiệm khoản chi phí đáng kể. Mới đây, một người dùng đã rao bán một chiếc SUV Hyundai Creta 2022 trên sàn xe cũ Hà Nội, đây là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Theo người bán, tình trạng xe vẫn còn mới, số ODO khoảng 45.000 km, lăn bánh 2 năm. Đây là phiên bản 1.5 L Đặc biệt màu đỏ, giá lăn bánh ở thời điểm mua mới khoảng 770 triệu đồng. Trong khi đó, chiếc SUV Hyundai Creta chạy 2 năm trong bài viết này được chủ nhân chào bán với giá chỉ hơn 500 triệu đồng. Như vậy sau chỉ 2 năm sử dụng, người bán đã chấp nhận mức khấu hao lên tới hơn 200 triệu đồng, một số tiền không nhỏ. Về mẫu SUV Hyundai Creta, xe sở hữu kiểu dáng vuông vức, nhiều đường nét tương tự như Tucson. Kích thước Creta dài x rộng x cao là 4315 x 1790 x 1660 (mm), chiều dài cơ sở 2610 mm. Phần đầu xe của Hyundai Creta mới gây ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt không viền mở rộng tích hợp đèn LED chạy ban ngày thiết kế hình học. Đồng thời, cụm đèn LED riêng biệt phía dưới được phủ một lớp vỏ tối màu giúp tăng thêm tính thẩm mỹ cho diện mạo của Hyundai Creta. Đuôi xe Hyundai Creta 2022 vẫn có thiết kế góc cạnh đồng nhất với đầu xe. Đèn hậu LED đa góc được tách rời chứ không nối thành dải LED như trước. Nội thất của Hyundai Creta 2022 được đánh giá là khá giống Tucson. Trung tâm là màn hình giải trí cỡ lớn tích hợp kết nối thông minh. Vô-lăng bọc da tích hợp các phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD màu 10,25 inch. Phiên bản Đặc biệt sẽ bao gồm một số trang bị và tính năng nâng cấp so với bản tiêu chuẩn như: 8 loa Bose, điều hòa tự động, Cruise Control,... Hyundai Creta 2022 được trang bị động cơ Smartstream 1,5 lít mới sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm đi kèm hộp số iVT. Mẫu SUV này có 4 chế độ lái: Eco/Comfort/Smart/Sport và 2 chế độ địa hình: Cát/Bùn. Trang bị an toàn sẽ là yếu tố phân tách bản Cao cấp của Hyundai Creta 2022 với bản tầm trung. Đó chính là gói công nghệ Smartsense gồm các tính năng hấp dẫn như phòng tránh va chạm trước FCA, phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn đường LFA, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA. Theo nhiều người am hiểu về dòng xe Hyundai, với những ai mong muốn trải nghiệm một chiếc SUV đô thị chất lượng mà không ngại dùng xe đã qua sử dụng có thể cân nhắc lựa chọn chiếc Hyundai Creta 2022 này. Video: Đánh giá mẫu xe SUV Hyundai Creta đời 2022 tại Việt Nam.

