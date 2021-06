Hyundai Creta 2021 giá rẻ trình làng, nâng cấp thiết kế và tiện nghi

Vào hồi tháng 2 năm ngoái, Hyundai đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe Creta tại thị trường Ấn Độ. Sau hơn 1 năm, hãng Hyundai lại tiếp tục giới thiệu Creta 2021 tại thị trường Nga. So với xe ở Ấn Độ, Hyundai Creta 2021 mới dành cho thị trường Nga có thiết kế khác biệt một chút. Theo đó, mẫu crossover cỡ B này được trang bị lưới tản nhiệt và cản trước có thiết kế riêng, không giống với Hyundai Creta hiện đang được bán ở Ấn Độ. Ở Hyundai Creta 2021 dành cho thị trường Ấn Độ, lưới tản nhiệt Cascading Grille này đi kèm những nan nằm ngang mạ crôm. Trong khi đó, Hyundai Creta 2021 ở thị trường Nga lại có mắt lưới đan vào nhau trông phức tạp hơn. Bên dưới lưới tản nhiệt của Hyundai Creta 2021 ở thị trường Nga là hốc gió trung tâm cỡ lớn hơn với viền màu bạc. Viền này nối liền với tấm ốp gầm giả màu bạc bên dưới cản trước. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp thiết kế không khác biệt so với Hyundai Creta 2021 ở Ấn Độ. Tuy nhiên, hãng Hyundai đã bổ sung bộ vành hợp kim có thiết kế mới cho mẫu crossover cỡ B này tại thị trường Nga. Đằng sau, Hyundai Creta 2021 tại thị trường Nga có cụm đèn hậu giống với xe ở Ấn Độ. Bao quanh cụm đèn hậu này là 2 đường cắt mới khá sắc sảo vốn không có trên Hyundai Creta 2021 tại Ấn Độ. Riêng đèn phanh thứ ba của xe được chuyển từ cửa cốp lên cánh gió mui. Bên trong Hyundai Creta 2021 dành cho thị trường Nga là không gian nội thất không khác gì xe ở Ấn Độ. Mẫu crossover cỡ B này cũng có vô lăng vát đáy tương tự những mẫu xe Hyundai khác như Sonata hay Grandeur và tích hợp lẫy chuyển số thể thao. Thêm vào đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch tiêu chuẩn thay vì 7 inch như trước và hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay/Android Auto. Bản cao cấp của xe sẽ được trang bị màn hình cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh. Nằm bên trên màn hình thông tin giải trí là 2 cửa gió điều hòa trung tâm hình chữ nhật. Trong khi đó, bên dưới là màn hình nhỏ và 2 núm xoay của hệ thống điều hòa. Trên mặt táp-lô của Hyundai Creta 2021 còn có bảng đồng hồ kết hợp kỹ thuật số và analogue với màn hình 7 inch sau vô lăng và 2 cửa gió điều hòa nằm dọc ở hai góc. Trong khi đó, ở cụm điều khiển trung tâm lại có cần số theo phong cách máy bay và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Những trang bị đáng chú ý khác của Hyundai Creta 2021 tại thị trường Nga là camera lùi với hệ thống rửa kính, cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh bằng giọng nói, hệ thống âm thanh Bose 8 loa và điều hòa tự động. Động cơ của Hyundai Creta 2021 tại thị trường Nga là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 123 mã lực hoặc 121 mã lực. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 150 mã lực và chỉ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Tùy phiên bản, xe sẽ được trang bị hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Bên cạnh đó là 3 chế độ lái, bao gồm Eco, Normal và Sport. Về kích thước, Hyundai Creta 2021 tại thị trường Nga sở hữu chiều dài 4.300 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.630 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 30 mm, rộng hơn 10 mm, thấp hơn 10 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 20 mm. Chiều cao gầm của xe vẫn là 190 mm như trước. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo thanh giằng MacPherson phía trước. Hệ thống treo sau là loại bán tự động ở phiên bản dẫn động cầu trước và đa liên kết ở phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Dự kiến, Hyundai Creta 2021 sẽ bắt đầu được tung ra thị trường Nga vào ngày 1/7 tới đây. Hiện giá xe Hyundai Creta 2021 tại Nga vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ có 5 bản trang bị là Prime, Classic, Family, Lifestyle và Prestige. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu SUV cỡ B - Hyundai Creta 2021 mới.

Vào hồi tháng 2 năm ngoái, Hyundai đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe Creta tại thị trường Ấn Độ. Sau hơn 1 năm, hãng Hyundai lại tiếp tục giới thiệu Creta 2021 tại thị trường Nga. So với xe ở Ấn Độ, Hyundai Creta 2021 mới dành cho thị trường Nga có thiết kế khác biệt một chút. Theo đó, mẫu crossover cỡ B này được trang bị lưới tản nhiệt và cản trước có thiết kế riêng, không giống với Hyundai Creta hiện đang được bán ở Ấn Độ. Ở Hyundai Creta 2021 dành cho thị trường Ấn Độ, lưới tản nhiệt Cascading Grille này đi kèm những nan nằm ngang mạ crôm. Trong khi đó, Hyundai Creta 2021 ở thị trường Nga lại có mắt lưới đan vào nhau trông phức tạp hơn. Bên dưới lưới tản nhiệt của Hyundai Creta 2021 ở thị trường Nga là hốc gió trung tâm cỡ lớn hơn với viền màu bạc. Viền này nối liền với tấm ốp gầm giả màu bạc bên dưới cản trước. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp thiết kế không khác biệt so với Hyundai Creta 2021 ở Ấn Độ. Tuy nhiên, hãng Hyundai đã bổ sung bộ vành hợp kim có thiết kế mới cho mẫu crossover cỡ B này tại thị trường Nga. Đằng sau, Hyundai Creta 2021 tại thị trường Nga có cụm đèn hậu giống với xe ở Ấn Độ. Bao quanh cụm đèn hậu này là 2 đường cắt mới khá sắc sảo vốn không có trên Hyundai Creta 2021 tại Ấn Độ. Riêng đèn phanh thứ ba của xe được chuyển từ cửa cốp lên cánh gió mui. Bên trong Hyundai Creta 2021 dành cho thị trường Nga là không gian nội thất không khác gì xe ở Ấn Độ. Mẫu crossover cỡ B này cũng có vô lăng vát đáy tương tự những mẫu xe Hyundai khác như Sonata hay Grandeur và tích hợp lẫy chuyển số thể thao. Thêm vào đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch tiêu chuẩn thay vì 7 inch như trước và hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay/Android Auto. Bản cao cấp của xe sẽ được trang bị màn hình cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh. Nằm bên trên màn hình thông tin giải trí là 2 cửa gió điều hòa trung tâm hình chữ nhật. Trong khi đó, bên dưới là màn hình nhỏ và 2 núm xoay của hệ thống điều hòa. Trên mặt táp-lô của Hyundai Creta 2021 còn có bảng đồng hồ kết hợp kỹ thuật số và analogue với màn hình 7 inch sau vô lăng và 2 cửa gió điều hòa nằm dọc ở hai góc. Trong khi đó, ở cụm điều khiển trung tâm lại có cần số theo phong cách máy bay và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Những trang bị đáng chú ý khác của Hyundai Creta 2021 tại thị trường Nga là camera lùi với hệ thống rửa kính, cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh bằng giọng nói, hệ thống âm thanh Bose 8 loa và điều hòa tự động. Động cơ của Hyundai Creta 2021 tại thị trường Nga là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 123 mã lực hoặc 121 mã lực. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 150 mã lực và chỉ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Tùy phiên bản, xe sẽ được trang bị hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Bên cạnh đó là 3 chế độ lái, bao gồm Eco, Normal và Sport. Về kích thước, Hyundai Creta 2021 tại thị trường Nga sở hữu chiều dài 4.300 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.630 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 30 mm, rộng hơn 10 mm, thấp hơn 10 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 20 mm. Chiều cao gầm của xe vẫn là 190 mm như trước. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo thanh giằng MacPherson phía trước. Hệ thống treo sau là loại bán tự động ở phiên bản dẫn động cầu trước và đa liên kết ở phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Dự kiến, Hyundai Creta 2021 sẽ bắt đầu được tung ra thị trường Nga vào ngày 1/7 tới đây. Hiện giá xe Hyundai Creta 2021 tại Nga vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ có 5 bản trang bị là Prime, Classic, Family, Lifestyle và Prestige. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu SUV cỡ B - Hyundai Creta 2021 mới.